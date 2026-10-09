Pascal Nadaud llama “falsos” a sus compañeros en La Granja VIP y espera su salida del reality

Pascal Nadaud expresó su descontento dentro de La Granja VIP tras quedar nominado a la quinta gala de eliminación este domingo 11 de octubre (Captura de pantalla )

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El granjero Pascal Nadaud criticó la actitud de los participantes de La Granja VIP 2 y expresó su deseo de abandonar el reality show tras ser nominado de forma directa a la eliminación del próximo domingo 11 de octubre.

El deportista de 36 años enfrenta la posibilidad de salir de la competencia junto con otros cuatro integrantes del elenco.

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La tabla definitiva de riesgo quedó conformada por cinco participantes al término de las votaciones internas y la aplicación de ventajas especiales.

El exintegrante de las selecciones nacionales de rugby arremetió contra la convivencia cotidiana. Nadaud calificó la dinámica del programa como un entorno opuesto a sus principios.

“Es un juego en el que ni siquiera quiero estar, los veo a todos falsos, dos caras, tienen un hambre de estar aquí, traicionan a sus principios, a su forma de pensar, todos tienen su precio y van a hacer lo que sea necesario para estar aquí”, declaró Nadaud ante las cámaras.

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El participante anticipó su salida del reality show para la gala de expulsión del fin de semana. Tras señalar la falta de honestidad entre sus compañeros, el atleta afirmó que su permanencia en el encierro concluye este domingo.

Pascal espera salir del reality show durante la gala de eliminación del domingo.(Captura de pantalla )

Pascal Nadaud enfrenta la nominación directa por decisión de Natalia Alcocer

La presencia del deportista en la lista de nominados responde a una jugada ejecutada en la Asamblea de la quinta semana. La conductora Natalia Alcocer utilizó un beneficio especial para enviarlo al riesgo sin derecho a competir por la salvación.

Alcocer obtuvo la ventaja tras aceptar una tentación que redujo el presupuesto semanal de comida para el grupo. El acuerdo le dio acceso al pergamino del Huevo Dorado y a la capacidad de asignar un puesto directo en la tabla.

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Nadaud quedó sin oportunidad de participar en los desafíos de salvación organizados durante la semana, la medida impidió que el granjero buscara la inmunidad en las pruebas físicas desarrolladas en el campo.

La tensión entre los habitantes se intensificó tras la asignación de tareas operativas en la propiedad rural. El creador de contenido Kunno asumió el cargo de Capataz para coordinar las labores del quinto ciclo.

El liderazgo de Kunno derivó en la repartición de tareas pesadas en establos, corrales y gallineros. Las asignaciones provocaron roces continuos entre los concursantes que duermen en el granero bajo restricciones severas.

Natalia Alcocer utilizó el beneficio del Huevo Dorado durante la Asamblea para enviar a Pascal Nadaud a la lista de nominados sin derecho a salvación. (Captura de pantalla )

Cinco concursantes esperan el veredicto del público en la quinta semana

La lista de riesgo para la quinta gala de eliminación de este domingo 11 de octubre incluye a cinco granjeros, la permanencia depende de la votación realizada por los televidentes y usuarios de plataformas digitales.

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Junto con Pascal Nadaud, los amenazados son Julio Camejo, Ivonne Montero, Pimpinela Escarlata y Natalia Alcocer. Uno de los cinco integrantes debe abandonar la competencia al término de la transmisión dominical.

El exfutbolista Mario “Mono” Osuna libró a Mónica Escobedo de la tabla inicial tras ganar el primer pergamino del Huevo Dorado. Escobedo acumulaba la mayoría de los votos negativos emitidos por el grupo.

La dinámica del formato prevé posibles modificaciones en la lista de riesgo antes del domingo. La producción fijó la jornada del viernes de Traición como la última oportunidad para que los participantes alteren las nominaciones.

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Los concursantes designados como Peones deben cumplir horarios rigurosos de ordeño y cocina. El grupo integrado por Pablo Montero, Niurka, Bicolor, Julio Camejo y Mario Osuna duermen fuera de la casa principal y enfrenta privaciones de alimento.

El incumplimiento de los deberes diarios castiga a la comunidad con reducciones al presupuesto de compras. Esta condición generó reclamos entre las distintas facciones formadas dentro del inmueble.

Junto con Pascal Nadaud, los amenazados son Julio Camejo, Ivonne Montero, Pimpinela Escarlata y Natalia Alcocer, uno de los cinco integrantes debe abandonar la competencia.

Las declaraciones de Pascal Nadaud suceden tras sus confesiones personales

La postura del jugador sobre la falsedad de los competidores ocurre días después de compartir vivencias íntimas con sus compañeros, el atleta relató experiencias de su juventud durante una charla en las áreas comunes.

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En esa conversación con Kunno y Manelyk González, Nadaud abordó las presiones sociales recibidas a los 19 años sobre su orientación sexual en el ámbito del deporte de alto rendimiento.

El participante explicó cómo un viaje por Europa en el año 2009 le permitió esclarecer sus inquietudes personales. El atleta detalló ante sus compañeros las reflexiones que atravesó en aquel momento de su vida.

La postura del jugador sobre la falsedad de los competidores ocurre días después de compartir vivencias íntimas con sus compañeros. (Captura de pantalla )

La revelación causó asombro entre los habitantes del programa por la apertura del relato. El deportista concluyó que aquella etapa le permitió relacionarse con mayor seguridad y madurez en sus etapas posteriores.

El paso de Nadaud por el reality show queda marcado por el malestar expresado ante el comportamiento de los demás concursantes.

La decisión final sobre su permanencia en la competencia permanece en manos del público para este domingo 11 de octubre.