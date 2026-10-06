Pascal Nadaud sorprende en La Granja VIP con íntima confesión sobre su sexualidad: “Experimenté”

El mensaje logró devolverle los ánimos a Pascal para volver a México y enfocarse en su vida como atleta. (Captura de pantalla )

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Pascal Nadaud sorprendió a Kunno y Manelyk González durante una conversación dentro de La Granja VIP 2 al revelar una experiencia personal que, según contó, vivió cuando tenía 19 años. El deportista recordó que durante aquella etapa llegó a cuestionarse si era gay debido a las percepciones que otras personas tenían sobre él y a algunas características de su manera de relacionarse.

“Cuando estaba más chico, hubo un momento en el que pensé que era gay”, confesó Pascal, provocando la reacción inmediata de sus compañeros. Kunno quiso saber si había llegado a experimentar para resolver esa inquietud y recibió una respuesta directa: “Experimenté”. La confesión tomó por sorpresa a ambos, quienes comenzaron a preguntarle más detalles sobre aquel episodio.

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Pascal explicó que en aquella época muchas personas asumían que era gay porque rechazaba los acercamientos de algunas mujeres. “Toda la gente creía que era gay. En el Comité Olímpico todos creían que yo era gay”, recordó. Según relató, cuando algunas mujeres se acercaban a él, su respuesta solía ser: “No, gracias”, situación que alimentaba las especulaciones entre quienes lo conocían.

Pascal decidió comprobar por sí mismo qué sentía

Pascal Nadaud, ex concursante de Enamorándonos, sería el conductor de La Pareja Ideal (Foto: Instagram / @ pascalnadaud)

El deportista también relacionó aquellas percepciones con una costumbre que adquirió después de regresar de Francia: saludar de beso a sus amigos. Explicó que en el entorno deportivo en el que se encontraba esa práctica no era tan habitual y que algunos compañeros incluso tardaron en acostumbrarse a esa forma de saludar.

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“Y un día dije: ‘es que todo el mundo me dice que soy, soy gay. Chance soy gay’”, recordó Pascal. Fue entonces cuando decidió aprovechar un viaje por Europa para explorar aquella posibilidad y comprobar qué reacción tendría ante una situación que hasta ese momento no había experimentado.

Su relato provocó la sorpresa de Manelik y Kunno. Pascal explicó que vio a un hombre con barba al que consideró atractivo y pensó: “Ah, está guapo ese güey”. Después, según su propia narración, se acercó, recibió un beso y su reacción fue inmediata: “No”. Aquella experiencia, aseguró, lo llevó a continuar cuestionándose qué era lo que realmente sentía.

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Una segunda experiencia terminó de aclarar sus dudas

Pascal señaló que la medida interpuesta por su padre impidió cualquier diálogo entre ambos. (Captura de pantalla )

Pascal contó que, después de aquel primer intento, incluso llegó a pensar que quizá la barba había influido en su reacción. “Chance, sí fue la barba”, relató. Manelik reaccionó con humor y le preguntó si entonces había buscado a alguien sin barba, a lo que Pascal respondió que efectivamente lo hizo.

“Me besé uno sin barba. Y dije: ‘No’”, contó el deportista. Según explicó, después comenzó a imaginar qué ocurriría si la situación avanzaba y nuevamente sintió rechazo. “Ya me imaginé el momento del acto y dije: ‘¿Qué hago, güey? No, no, cabrón’”, recordó frente a sus compañeros.

La conversación llevó a Manelik a preguntarle cuántos años tenía cuando ocurrió todo aquello. Pascal respondió que tenía 19. Kunno reaccionó sorprendido y el propio deportista situó el episodio en 2009. “Fue en el 2009”, precisó, provocando risas porque Kunno señaló que en aquel momento tenía apenas nueve años.

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La confesión terminó entre bromas y recuerdos

(Foto: Instagram @pascalnadaud)

Después de aquellas experiencias, Pascal aseguró que llegó a una conclusión personal sobre lo que sentía. “Y ya después de ahí dije: ‘No mames, nada más soy un güey como muy normal para mí’”, relató. También explicó que posteriormente comenzó a sentirse más cómodo al relacionarse con mujeres y que aquella experiencia, paradójicamente, le ayudó a desenvolverse mejor.

“Después de eso empecé a ligar más”, afirmó Pascal. Manelik resumió esa parte de la historia diciendo que aquello le había servido “a inhibirte”, mientras Kunno reconoció que la confesión lo había tomado completamente por sorpresa: “Ay, qué loco, Pascal, eso sí no me lo había venido”.

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Pascal cerró el relato con una frase que resumió el carácter inesperado de la conversación: “¿Viste? Gran confesión”. La charla terminó entre risas, pero también dejó ver una etapa poco conocida de la vida del deportista, quien actualmente forma parte de La Granja VIP 2 después de una trayectoria ligada al rugby y a los realities deportivos.