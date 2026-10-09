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La Rosa de Guadalupe lo vuelve a hacer y estrena episodio de “farmear aura”: dónde ver el capítulo completo

El programa de Televisa aborda la tendencia viral de internet y estrenan capítulo de “farmear aura” a su estilo

La Rosa de Guadalupe lo vuelve a hacer y estrena episodio de “farmear aura”: dónde ver el capítulo completo
La Rosa de Guadalupe lo vuelve a hacer y estrena episodio de “farmear aura”: dónde ver el capítulo completo
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Mi hija se la pasa dando pena ajena por Farmear Aura, nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe, lleva a la pantalla la tendencia viral que domina las redes sociales entre jóvenes mexicanos. El episodio ya se transmite por Las Estrellas y también puede verse a través de la plataforma ViX para quienes prefieran el formato en línea.

Fiel a su costumbre, la producción del programa llevó una tendencia de internet a la pantalla, usando su característico “humor involuntario” que ha creado conversación en redes sociales.

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Pese a las críticas y burlas por parte de algunos usuarios, La Rosa de Guadalupe se sigue manteniendo como uno de los programas de mayor éxito de Televisa.

El término “farmear aura” combina jerga de videojuegos y cultura de internet

Gen Z - Gen Alfa - farmear aura - tecnología - 25 de agosto
(Composición Infobae: Difusión)

La palabra farmear proviene del anglicismo farming, usado en videojuegos para describir tareas repetitivas que acumulan recursos o experiencia. El aura, por su parte, hace referencia a los “puntos de carisma” o presencia que una persona gana al realizar acciones que impresionan a quienes la rodean.

La combinación de ambos términos describe el acto de adoptar poses, gestos o respuestas calculadas con el único fin de proyectar estilo, misterio o confianza ante los demás. El fenómeno equivale a un marcador social similar al de un videojuego, aunque sin calificaciones reales de por medio.

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La Rosa de Guadalupe: Dónde y cuándo ver el capítulo

La Rosa de Guadalupe se transmite de lunes a viernes a las 7:30 p.m., hora de México, por la señal abierta de Las Estrellas. Quien prefiera verlo en streaming puede acceder a través de la aplicación o el sitio web de ViX, donde el programa sube sus episodios tras la emisión televisiva. Un adelanto del capítulo ya circula en la página oficial del canal.

El famoso programa unitario de la televisora de San Ángel se ha convertido en uno de los proyectos más longevos y vistos en la historia de la televisión en México
‘La Rosa de Guadalupe’: cuándo y a qué hora ver el estreno de la temporada 17 en Televisa Crédito: Televisa

De qué trata el capítulo de “farmear aura” de La Rosa de Guadalupe

En el capítulo, Sabrina, una adolescente que enfrenta la posible separación de sus padres, se identifica con esta práctica como una forma de procesar la crisis que vive en casa. Pese a la incomprensión inicial de quienes la rodean, la joven se mantiene firme en su decisión y logra que su padre reconsidere el divorcio.

La trama mantiene el formato característico del programa: situaciones cotidianas llevadas al extremo que terminan por convertirse en contenido viral en redes sociales.

La Rosa de Guadalupe acumula una larga trayectoria de episodios que generan comentarios masivos por retratar fenómenos de internet con un tono que la audiencia joven suele calificar de comedia involuntaria.

La Rosa de Guadalupe lo vuelve a hacer y estrena episodio de “farmear aura”: dónde ver el capítulo completo
La Rosa de Guadalupe lo vuelve a hacer y estrena episodio de “farmear aura”: dónde ver el capítulo completo

El fenómeno del “farmeo de aura” ya circulaba meses antes del capítulo

La tendencia del “farmeo de aura” sacudió a la juventud en redes sociales durante los meses previos al estreno del episodio. Usuarios en plataformas como X pedían explícitamente que el programa abordara el tema, incluido un comentario que solicitaba un capítulo “donde haya competencias para farmear aura”.

El programa, producido para Televisa y transmitido por Las Estrellas, continúa su estrategia de adaptar expresiones y conductas de internet al formato de melodrama familiar que distingue a la serie desde su creación.

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