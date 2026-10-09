México

La CDMX anuncia que en 2027 el impuesto predial no va a aumentar: pide a ciudadanía no dejarse engañar

La especulación ha ido en aumento derivado del programa de reordenamiento en la capital del país

La CDMX anuncia que en 2027 el impuesto predial no va a aumentar: pide a ciudadanía no dejarse engañar.
La CDMX anuncia que en 2027 el impuesto predial no va a aumentar: pide a ciudadanía no dejarse engañar.
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A través de redes sociales, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que el impuesto predial no aumentará, el tema ha generado polémica tras la presentación del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) y la reciente aprobación de la Ley Catastral en la Cámara de Diputados.

En breve mensaje, escribió: “Seré breve: La Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar”.

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Los cinco puntos relevantes para entender lo que plantea el Programa de Ordenación

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Gobierno de la Ciudad de México han aclarado el alcance real del Programa de Ordenación, tras el debate que generó la consulta pública, el cual se ha centrado en el aumento al impuesto predial, cambios en los usos de suelo y remates de terrenos baldíos.

Entre los puntos relevantes para entender la propuesta se encuentran:

  • El POZMVM es un instrumento de planeación y coordinación metropolitana entre la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, sin atribuciones fiscales ni recaudatorias, según precisa la Sedatu.
  • No habrá modificaciones al impuesto predial ni a los valores catastrales: tanto la federación como el Gobierno capitalino descartan cualquier alza derivada de la aplicación del programa.
  • Los terrenos baldíos no serán rematados ni subastados contra la voluntad de sus propietarios, y el programa tampoco contempla gravar predios subutilizados ni legalizar asentamientos irregulares.
  • El documento sometido a consulta es un proyecto en construcción, no una versión definitiva ni aprobada.

Legisladores también niegan aumento al predial

Legisladores también niegan aumento al predial. (Congreso de la CDMX)
Legisladores también niegan aumento al predial. (Congreso de la CDMX)

Los legisladores capitalinos también han negado un aumento al impuesto predial derivado del POZMVM, el programa que busca coordinar a cuatro entidades en temas de agua, movilidad y vivienda.

El diputado Alberto Vanegas Arenas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, afirmó que “no habrá predialazo” y que el instrumento protege la economía familiar de los capitalinos.

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La comisión que preside Vanegas ha sostenido reuniones con congresos estatales similares y avanzó en siete ejes temáticos: seguridad, gestión del agua, movilidad, medio ambiente, vivienda, gestión integral de riesgos y manejo de residuos sólidos.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), informó que propondrá una mesa de trabajo con el titular de METRÓPOLIS y un encuentro con los presidentes de las juntas de coordinación política de los congresos estatales para analizar el programa de forma conjunta.

El titular de METRÓPOLIS, Enrique Irazoque Palazuelos, remarcó que el POZMVM aún no ha sido aprobado y será sometido a consulta ciudadana antes de cualquier aplicación. “No va a haber decisiones derivadas inmediatas de este programa para cambiar usos de suelo y zonificaciones”, puntualizó, y añadió que el instrumento vigente data de 1998, hace 28 años, cuando la zona metropolitana tenía una configuración distinta a la actual.

En qué consiste la Ley Catastral impulsada por Sheinbaum

Claudia Sheinbaum
La reforma a la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registra fue impulsada por Sheinbaum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 6 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el objetivo de ordenar un sistema que durante años operó de forma desigual entre municipios y entidades: el de los catastros y registros públicos de la propiedad.

El Pleno avaló el dictamen con 299 votos a favor, 92 en contra y cero abstenciones. El documento pasó ahora al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La pieza central de la reforma es la Cédula Única Catastral y Registral, un documento físico o electrónico que concentrará la ubicación y las características de cada predio, y que vincula por primera vez de manera formal la información catastral con la registral.

Junto a ella se crea la Clave Única Catastral, un identificador exclusivo para cada inmueble, cuya integración definirán en conjunto la Sedatu y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones mediante lineamientos técnicos.

La ley también contempla dos plataformas tecnológicas: la Plataforma Nacional Catastral y la Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad, diseñadas para homologar trámites y hacer interoperable la información territorial entre estados y municipios.

A esta estructura se sumó una adición propuesta por la diputada Elena Edith Segura Trejo, de Morena, que incorpora al INEGI como colaborador técnico, con base en su labor censal y estadística para identificar duplicidades, actualizar datos y dar trazabilidad a los actos jurídicos vinculados con cada inmueble.

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