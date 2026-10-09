México

Empleo formal rompe récord en México con 128 mil nuevas plazas, pero el salario promedio baja 7.1 pesos en un mes

Entre enero y septiembre de 2026, se incorporaron 410 mil 200 puestos laborales, un aumento de 1.8% frente al cierre de diciembre

Una mujer frente a una computadora portátil con un sitio de ofertas de empleo abierto, en un entorno de oficina con varias personas.
Empleo en México (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El empleo formal en México registró un repunte durante septiembre de 2026, con la creación de más de 128 mil puestos de trabajo, cifra que superó ampliamente los resultados del mes anterior y permitió alcanzar un nuevo máximo histórico de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con casi 23 millones de plazas laborales.

De acuerdo con los datos divulgados por el organismo, la generación de puestos también superó la registrada en septiembre de 2025, cuando se incorporaron 116 mil 765 trabajadores. Con este resultado, el mercado laboral acumuló avances durante los primeros nueve meses del año, aunque algunos sectores económicos mantuvieron una tendencia negativa.

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Además del crecimiento en las contrataciones, el instituto reportó niveles históricos en los empleos permanentes y en el salario base de cotización para un mes de septiembre. Sin embargo, la remuneración promedio diaria presentó una disminución respecto a agosto, mientras que las cifras de afiliación patronal también mostraron una reducción.

IMSS suma más de 128 mil empleos en septiembre de 2026

Durante septiembre, México generó 128 mil 803 puestos formales, más del triple de los 38 mil 319 registrados en agosto. El incremento representó una variación mensual de 0.6% y elevó el total de empleados afiliados al IMSS a 22 millones 927 mil 276.

Del total de plazas contabilizadas al cierre del mes, el 87.1% correspondió a empleos permanentes, mientras que el 12.9% restante fueron eventuales. Las contrataciones de carácter permanente llegaron a 19 millones 967 mil 281, su cifra más alta desde que existen registros.

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Entre enero y septiembre de 2026, se incorporaron 410 mil 200 puestos laborales, un aumento de 1.8% frente al cierre de diciembre. En la comparación de los últimos 12 meses, el saldo fue de 355 mil 594 empleos adicionales, equivalente a un crecimiento anual de 1.6%.

Tres paneles con datos estadísticos de empleo, gráficos de barras, figuras de ejecutivos en tres dimensiones y el logotipo de Infobae al pie.
Empleo en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salario promedio alcanza máximo para septiembre, pero baja frente a agosto

El salario base de cotización promedio se ubicó en 666 pesos diarios durante septiembre, aproximadamente 37 dólares. Aunque fue el nivel más alto para ese mes y el quinto mayor para cualquier periodo desde que hay registros, representó una reducción de 7.1 pesos respecto a los 673.1 pesos diarios reportados en agosto.

En contraste, la comparación anual mostró un avance de 42.9 pesos diarios, alrededor de 2.3 dólares. Este resultado constituyó el cuarto mayor incremento nominal registrado para un septiembre, de acuerdo con las cifras del instituto.

Por actividad económica, el sector extractivo encabezó el crecimiento anual del empleo, con un aumento de 5.2%. Le siguieron transportes y comunicaciones, con 4.8%, y los servicios sociales y comunales, con 3.8%.

En sentido contrario, el trabajo agropecuario presentó una contracción anual de 5.9%, mientras que la industria de transformación registró una disminución de 0.1%.

Crecimiento estatal en el mercado laboral

Por entidad federativa, Baja California ocupó el primer lugar en crecimiento anual del empleo, con 8.2%. Quintana Roo alcanzó 6.7%, Oaxaca registró 6.6% y Tabasco reportó 5.1%.

En contraste, Campeche tuvo la mayor caída, con una contracción de 6.3%, seguido de Sinaloa, donde el empleo retrocedió 3.8%.

El IMSS también contabilizó un millón 8 mil 760 registros patronales, 2 mil 479 menos que en agosto, esta cifra representó una disminución mensual de 0.2% y una caída anual de 2.9%. El organismo aclaró que estos registros no equivalen necesariamente a empresas, por lo que su reducción no significa automáticamente el cierre de negocios.

Los puestos vinculados con plataformas digitales aumentaron en 7 mil 933 durante septiembre, hasta alcanzar 207 mil 387. Frente al mismo mes de 2025, este rubro sumó 81 mil 630 plazas, un crecimiento de 64.9%. También se reportaron 59 mil 253 puestos de personas trabajadoras del hogar y 468 mil 131 correspondientes a trabajadores independientes inscritos voluntariamente.

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