Trabajadores del IMSS bloquean diversas avenidas del Edomex: exigen aumento salarial de 10%

Bloqueo sobre Periférico Norte, en Santa Mónica, en Tlalnepantla, Estado de México. Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sostienen pancartas junto a la vía pública, protestan para exigir un aumento en sus salarios y abasto de medicamentos

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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon la noche de este jueves diversas avenidas del Estado de México, como protesta donde exigen el aumento de salario, así como exigir el abasto de medicinas.

Una de las manifestaciones es en la carretera libre México-Pachuca, a la altura del Hospital General Regional 200, en Tecámac, para exigir un incremento salarial directo del 10 por ciento, una protesta que complica los traslados hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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La movilización se registró en las inmediaciones del hospital, ubicado en el kilómetro 42 de la vía federal, en la colonia San Jerónimo Xonacahuacan. El cierre afectó a automovilistas y usuarios que circulaban por esta importante conexión entre el Estado de México, Hidalgo y la zona metropolitana del Valle de México.

Los trabajadores inconformes mantienen como principal demanda un aumento salarial del 10 por ciento aplicado directamente a sus percepciones laborales.

La manifestación ocurre en un contexto de inconformidad entre integrantes del personal del Seguro Social por sus condiciones laborales y las negociaciones relacionadas con sus ingresos.

Bloqueos en Coacalco, Ecatepec y Tlalnepantla

IMSS Tecámac bloqueo Edomex

Por igual, bloquean otros trabajadores del IMSS de la zona oriente de la entidad mexiquense los carriles laterales de la vía José López Portillo, a la altura de Villa de las Flores, en Coacalco y la avenida Central, en Ecatepec, al exterior del HGR 196.

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Mientras en el municipio de Tlalnepantla, al grito de “Salarios justos”, se registran dos movilizaciones, una en laterales de periférico norte, en la zona de Santa Mónica, donde se ubica la Unidad Médica Familiar 52. La segunda es en la clínica 72, sobre la avenida Gustavo Baz.

En estos puntos el tráfico se vio afectado a la circulación, tomando en cuenta la hora de regreso de miles de trabajadores que se vieron afectados por estos bloqueos.

Ante la protesta, autoridades recomendaron evitar las zonas afectadas y pidió a los conductores conservar la calma, evitar confrontaciones y seguir las indicaciones del personal encargado de regular el tránsito.

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Elementos de Tránsito Municipal implementaron cortes viales para prevenir accidentes y proteger tanto a los automovilistas como a los peatones y trabajadores que participan en la movilización.

Hasta el reporte publicado la noche del jueves, no se había precisado cuánto tiempo permanecerían cerrados los tramos ni en qué momento se restablecería la circulación habitual.

Trabajadores del IMSS exigen mejoras laborales

IMSS Ecatepec bloqueo

La protesta en el Edomex, coincide con las movilizaciones de trabajadores activos y jubilados del IMSS que se realizaron este 8 de octubre en la Ciudad de México para reclamar mejores condiciones laborales y cambios en la representación sindical.

Entre las exigencias expresadas por grupos de inconformes también figuran un incremento salarial del 10 por ciento, el abasto oportuno de medicamentos e insumos, equipo médico de calidad, contratación de más personal y garantías para una jubilación digna.

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Las movilizaciones se desarrollaron mientras representantes de los trabajadores sostenían conversaciones con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), con el propósito de atender sus demandas y buscar acuerdos.

Sin embargo, las diferencias entre los inconformes y la representación sindical han generado nuevas acciones de protesta y cierres viales en distintos puntos.

La Secretaría de Gobernación llamó a los trabajadores a mantener el diálogo y evitar medidas que afecten a terceros, particularmente aquellas que obstaculicen la circulación vehicular y las actividades cotidianas de la población.

En este escenario, el bloqueo en el Edomex, suma presión sobre una de las rutas de conexión más importantes para los habitantes del norte del Valle de México y para quienes utilizan el AIFA.

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Recomiendan evitar la zona del bloqueo

La duración de las afectaciones dependerá de la evolución de la manifestación y de las posibles negociaciones para atender las exigencias de los trabajadores.

Por ahora, la principal demanda de los inconformes es obtener un aumento salarial directo del 10 por ciento, mientras el bloqueo mantiene bajo presión la circulación en distintos puntos del Valle de México.