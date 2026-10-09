El accidente que tuvo Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio, cuando se enteró de la muerte de la cantante

Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)

Guardar

Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio, sufrió una caída que le provocó golpes en la frente y la nariz el día en que le avisaron sobre la muerte de la cantante, ocurrida el 17 de febrero de 2025. Martha Elena, fallecida este 7 de octubre a los 47 años, relató el incidente durante los funerales de su madre en Alto Lucero, Veracruz.

“Cuando me dijeron que mi mamá se había muerto, me caí y me golpeé la cara. Estoy bien, estoy bien”, declaró Martha Elena en aquel momento, al ser cuestionada por la prensa sobre las lesiones visibles en su rostro. La noticia del deceso de Paquita la del Barrio le llegó de manera abrupta, sin anticipación alguna.

PUBLICIDAD

El estado emocional de Martha Elena durante los días posteriores a la pérdida de su madre, cuando la familia se encontraba en los preparativos para despedir a la intérprete de regional mexicano, fue complicado.

“Me salió mucha sangre”: la caída provocada por el impacto de la noticia

La hija de Paquita la del Barrio murió a los 47 años (redes sociales)

Martha Elena explicó que la noticia del fallecimiento de Paquita la del Barrio le llegó sin aviso previo, mientras se encontraba junto a otros familiares. “Sí, porque es que nos hablaron así de momento: ‘Tu mamá se murió’. Y sí me impactó, ¿sabes? Me golpeé la cara”, relató.

La hija de la cantante detalló que el golpe le generó un sangrado considerable, aunque descartó que la lesión fuera de gravedad. “Me salió mucha sangre, pero estoy bien. Es un raspón, nada más”, aseguró Martha Elena frente a las cámaras, visiblemente afectada por la pérdida.

PUBLICIDAD

Martha Elena confirmó que no acudió a ningún hospital para recibir atención médica tras la caída. La mujer continuó con los preparativos del funeral pese a las heridas en el rostro, que permanecieron visibles durante los días en que la familia recibió condolencias y organizó el último adiós a la cantante.

Paquita la del Barrio murió mientras dormía

La cantante murió a los 77 años de edad en Veracruz, meses después de alejarse de los escenarios por problemas de salud. (Infobae México / Jesús Avilés)

Paquita la del Barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas, murió a los 77 años en su domicilio de Alto Lucero, Veracruz. De acuerdo con la versión de sus familiares, la cantante perdió la vida mientras dormía, a consecuencia de un infarto fulminante.

La intérprete de temas como Rata de dos patas y Cheque en blanco había cancelado presentaciones programadas para enero debido a problemas de salud que la aquejaban desde tiempo atrás. Su partida generó una ola de condolencias en el ámbito del entretenimiento mexicano y entre generaciones de seguidores de la música ranchera.

PUBLICIDAD

Los servicios funerarios de Paquita la del Barrio se realizaron en Alto Lucero, Veracruz, con la presencia de familiares cercanos, entre ellos Martha Elena y sus otros dos hijos, Miguel Gerardo y Javier Gerardo. La ceremonia religiosa reunió a decenas de personas que acudieron a despedir a la cantante en su lugar de origen.

Martha Elena llegó a la vida de Paquita tras una pérdida familiar

Así lucía la hija de Paquita la del Barrio. cuando era niña.

Martha Elena Martínez Viveros era hija biológica de un medio hermano de Paquita la del Barrio, pero la cantante la adoptó cuando tenía apenas cinco meses de edad. La crió junto a su primer esposo, Miguel Gerardo Martínez, padre de los otros dos hijos de la pareja.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el relato de Paquito Torres, extenso representante artístico de la cantante, la llegada de Martha Elena a la familia ocurrió en un momento particularmente doloroso para Paquita la del Barrio. “Martha vino a cambiarle la vida a Paquita, en el momento en que ella pierde a sus mellizos llega Martha a su vida”, explicó Paquito Torres, en referencia a dos hijos biológicos de la cantante que murieron tres días después de haber nacido.

Esa adopción marcó el inicio de una relación cercana entre madre e hija que se extendió durante décadas, hasta la muerte de Paquita la del Barrio en 2025 y, posteriormente, hasta el propio fallecimiento de Martha Elena un año y ocho meses después.

PUBLICIDAD

La muerte de Martha Elena, un año y medio después de la de su madre

El Ayuntamiento de Alto Lucero confirmó la muerte de Martha Elena Martínez Viveros este 7 de octubre. (Facebook/ Gobierno Municipal de Alto Lucero)

Martha Elena Martínez Viveros murió el 7 de octubre de 2026 en Veracruz, entidad donde residía. Paquito Torres relató que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio inesperado, sin que la hija de Paquita la del Barrio presentara antecedentes conocidos de problemas cardíacos.

“Al parecer fue un paro respiratorio, inesperado para todos. Martha estaba con sus hijas allá en Veracruz, ella vivía en Veracruz, y sinceramente es algo que no lo podemos creer”, declaró Paquito Torres en una entrevista televisiva, pocas horas después de confirmarse la noticia.

El extenso representante de la cantante también recordó que, semanas antes de morir, Martha Elena había viajado a Perú junto con una de las nietas de Paquita la del Barrio. “No sabía que tenía un problema cardiológico, en ese viaje estuvieron muy felices”, agregó Paquito Torres sobre ese último encuentro familiar.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, confirmó el fallecimiento de Martha Elena a través de una esquela publicada en sus canales oficiales. “Descansa en paz, Martha Elena. Que tu alma vuele libre y que el cielo sea el lugar donde nuevamente te encuentres con tu madre”, señaló el mensaje, sin ofrecer detalles médicos adicionales sobre las circunstancias de su muerte.