Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio, tenía problemas con sus hermanos por ser adoptada

La hija de Paquita la del Barrio murió a los 47 años (redes sociales)

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Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de la cantante Paquita la del Barrio, murió este miércoles 7 de octubre a los 47 años, según confirmó el Gobierno Municipal de Alto Lucero, Veracruz, municipio donde nació y donde se realizaron sus servicios funerarios. El deceso ocurrió un año y ocho meses después de la muerte de la intérprete de Rata de dos patas, fallecida el 17 de febrero de 2025.

Martha Elena vivía en Xalapa, Veracruz, y era madre de tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y Maricarmen. Hasta el momento de su muerte no presentó ningún padecimiento de salud conocido, de acuerdo con la versión de personas cercanas a la familia.

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Paquito Torres reveló que Martha Elena murió de un paro cardiorrespiratorio

Martha falleció de un paro respiratorio fulminante (redes sociales)

El exmánager de Paquita la del Barrio, Paquito Torres, concedió una entrevista al programa Ventaneando en la que detalló las circunstancias del fallecimiento. Según su relato, Martha Elena Martínez Viveros no había mostrado ningún problema de salud hasta el momento en que murió.

“Martha falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio”, declaró Torres, sin revelar más detalles sobre el episodio médico. La conductora Pati Chapoy agregó durante la transmisión que el paro que sufrió Martha Elena fue fulminante, lo que generó sorpresa por la edad que tenía al momento de morir.

Cómo Paquita la del Barrio adoptó a Martha Elena en 1979

Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)

Martha Elena no era una desconocida para Paquita la del Barrio: era hija biológica de uno de sus hermanos, lo que la convertía también en su sobrina de sangre. La historia de su adopción se remontó a 1979, cuando la cantante viajó a su pueblo natal, Alto Lucero, y encontró a la bebé enferma, con apenas cinco meses de nacida.

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Ante el estado de salud de la menor, Paquita pidió a su hermano y a su cuñada que le permitieran llevarse a la pequeña a la Ciudad de México para que recibiera mejor atención médica. Al principio el hermano se negó, pero tras la insistencia de la cantante, los padres biológicos aceptaron entregarle la tutela de la niña.

La llegada de Martha Elena a la vida de Paquita ocurrió después de una de las pérdidas más dolorosas que enfrentó la cantante. En 1977 dio a luz gemelos que murieron pocos días después de nacer, apenas quince días después de que su madre, Aurora Berradas, también falleciera.

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Paquita contó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que, tras esas pérdidas, ella y su entonces esposo, Alfonso Martínez, decidieron quedarse con la pequeña y criarla como su hija. “Al encontrar un refugio en Elena decidieron quedarse con ella”, relató la cantante sobre aquel momento, y explicó que el bebé llegó a representar para ella y su esposo lo que habían perdido.

Con el consentimiento de los padres biológicos, Paquita y Alfonso Martínez registraron a la niña con sus apellidos y la criaron como hija única del matrimonio. Martha Elena creció alejada de los reflectores, se casó y formó su propia familia en Xalapa, Veracruz.

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Martha Elena denunció que sus hermanos cuestionaron su lugar en la familia

Después de la muerte de la cantante, la controversia surgió en la familia, aunque no trascendió más allá de algunas declaraciones (redes sociales)

A pocos días de la muerte de Paquita la del Barrio, Martha Elena Martínez Viveros publicó un video en sus redes sociales en el que reveló que atravesaba problemas familiares con sus hermanos. La disputa se concentró principalmente en su relación con Miguel, a quien acusó de poner en duda su lugar dentro de la familia.

De acuerdo con su propio relato, Martha Elena fue señalada como “media hermana” por haber sido adoptada legalmente por la cantante, una etiqueta que ella no consideró un simple detalle. Para Martha Elena, la forma en que era presentada ante el público tenía implicaciones directas sobre los derechos que correspondían a los hijos de Paquita la del Barrio.

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La relación con su hermano Javier fue distinta. En diversas entrevistas, Javier asumió una postura conciliadora frente a las diferencias entre los hermanos y evitó sumarse al enfrentamiento abierto que mantenían Martha Elena y Miguel.

“No es una mala relación, como seguramente no hay una mala relación en ninguna familia, son puntos diferentes de vista”, dijo Javier en una entrevista pasada, al ser cuestionado sobre la tensión entre sus hermanos. El propio Javier defendió públicamente el lugar de Martha Elena dentro del núcleo familiar.

“Marta siempre ha sido mi hermana, Marta siempre ha sido la hija de mi mamá y de mi papá, nunca ha sido la adoptada, ese es el título que alguien le puso, pero cuando adoptas a alguien, yo lo he visto en mi casa, lo adoptas para que forme parte de tu familia, no adoptas a alguien para ponerle una etiqueta”, agregó Javier en aquella ocasión.

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