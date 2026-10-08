Papel de arroz: el ingrediente bajo en calorías que está reemplazando a la harina y por qué conviene probarlo

El producto, elaborado únicamente con arroz y agua, y en algunos casos con almidón de tapioca, ganó terreno entre celíacos, veganos y seguidores de una alimentación más natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las obleas de papel de arroz se convirtieron en el ingrediente que dominó las redes sociales durante los últimos meses. Lo que hasta hace poco era solo la base de los rollitos vietnamitas hoy reemplaza a la harina en pizzas, tacos y dumplings, impulsado por un fenómeno viral en plataformas como TikTok e Instagram.

El producto, elaborado únicamente con arroz y agua, y en algunos casos con almidón de tapioca, ganó terreno entre celíacos, veganos y seguidores de una alimentación más natural. La ausencia de harinas procesadas lo volvió una alternativa compatible con dietas restrictivas que buscan evitar el gluten sin resignar texturas crocantes.

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El papel de arroz se transformó en el sustituto de harina más buscado en redes porque es naturalmente libre de gluten, no contiene grasas y aporta muy pocas calorías por oblea. Basta sumergirlo unos segundos en agua para que se vuelva una lámina flexible capaz de envolver cualquier relleno o de usarse como base crocante al horno o en freidora de aire.

Cuántas calorías tiene una oblea de papel de arroz

Según se informó, una oblea individual de papel de arroz ronda las 30 calorías. Otros reportes indican que una lámina de 22 centímetros de diámetro puede contener hasta 47 calorías.

También se precisó que un disco estándar de ese mismo tamaño pesa entre 8 y 9 gramos y aporta entre 30 y 35 calorías, casi en su totalidad provenientes de carbohidratos. Esa cifra lo ubica muy por debajo de una tortilla de harina tradicional o una rebanada de pan de molde.

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Sin embargo, el bajo costo calórico de una sola lámina no garantiza que la preparación final sea liviana. Se advirtió que, cuando se superponen varias obleas para armar una base tipo pizza, las calorías pueden acumularse rápido, sobre todo si se agregan queso, aceite o salsas.

Por eso se recomienda recurrir a la freidora de aire en lugar de la fritura por inmersión, ya que requiere mucho menos aceite para lograr texturas crocantes.

Pizzas con base de papel de arroz

Una pizza elaborada sobre base de papel de arroz con tomates cherry y espinacas se sirve sobre un plato negro junto a dos vasos de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las preparaciones más replicadas es la pizza o “pizzetta” hecha con obleas de papel de arroz en lugar de masa tradicional. Se detalló que se necesitan tres obleas de unos 22 centímetros por cada pizzeta.

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El procedimiento consiste en batir dos huevos con una o dos cucharadas de agua, sumergir cada oblea en esa mezcla por ambos lados y superponer las tres láminas humedecidas. Luego se coloca el relleno en el centro, se doblan los bordes hacia adentro y se cocina.

En freidora de aire, la cocción se realiza a 200 grados Celsius durante 8 a 10 minutos. En horno, el tiempo se extiende a entre 15 y 20 minutos con el equipo precalentado a 190 grados Celsius en modo ventilado.

El resultado es una base fina y crocante, muy distinta a la masa de harina convencional, pero igual de apta para sostener ingredientes como queso o vegetales.

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Tacos, dumplings y otras preparaciones virales

Tres tacos de papel de arroz rellenos de pollo, verduras frescas y aguacate reposan en un plato negro sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de arroz no se limita a la pizza. Entre las recetas con mejor recepción en redes se mencionaron los tacos de papel de arroz, las bases crocantes tipo pizza, los fideos hechos a partir de cortar o superponer obleas, los croissants rellenos de chocolate, chips, crackers, rollitos dulces e incluso hamburguesas envueltas en varias capas del producto.

También se registró una variante de fusión: los tacos crocantes de atún picante, que combinan sabores asiáticos y mexicanos con un shell de papel de arroz frito.

Otra preparación que ganó popularidad son los dumplings crujientes elaborados con doble capa de oblea. La técnica consiste en sumergir dos obleas en agua tibia y apilarlas levemente desplazadas mientras aún están firmes.

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Después se coloca el relleno (carne picada sazonada con ajo, jengibre, cebolla de verdeo y salsa de soja, o bien una versión vegetariana con hongos salteados y kimchi) y se dobla el paquete como un sobre antes de freírlo en sartén con aceite neutro. El doble envoltorio genera un exterior crocante que retiene el relleno sin filtraciones.

Cómo manipular el papel de arroz sin que se rompa

La técnica de hidratación es determinante para el resultado final. Se recomendó usar agua tibia, entre 35 y 40 grados Celsius (95 a 105 grados Fahrenheit), ya que el agua caliente vuelve la oblea demasiado pegajosa.

El proceso indicado es sumergir una sola oblea durante 5 a 10 segundos, retirarla cuando todavía se sienta ligeramente rígida y dejarla reposar sobre un repasador húmedo, donde terminará de ablandarse en unos 30 segundos adicionales.

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Una advertencia frecuente es que el papel de arroz no funciona bien en contacto directo con una plancha caliente, ya que se vuelve gomoso y pegajoso. Por eso su uso está más asociado a rollitos fríos, bases horneadas o frituras rápidas que a preparaciones tipo quesadilla a la plancha.

Las limitaciones nutricionales del ingrediente

El papel de arroz, un ingrediente clave en la cocina asiática (Magnific)

A pesar de su bajo aporte calórico, el papel de arroz no debe considerarse automáticamente “saludable”. Se precisó que el producto está compuesto mayormente por carbohidratos refinados y aporta muy poca fibra y proteína.

Se remarcó además que, mientras el papel de arroz aporta básicamente hidratos, son las verduras y otros ingredientes del relleno los que deben cubrir la fibra, los micronutrientes y el volumen de la comida.

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También se coincidió en que se trata de un intercambio pensado para el formato y la textura, no necesariamente para mejorar el perfil nutricional de una receta. El papel de arroz resulta ideal para rollitos fríos frescos, pero pierde funcionalidad en preparaciones calientes con salsas abundantes, que tienden a romper o deshacer la lámina.