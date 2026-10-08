Padres de niños con cáncer denuncian ante la FGR a Jorge Amílcar Olán por presuntos sobreprecios en medicamentos

Los colectivos solicitaron investigar posibles anomalías en contratos relacionados con medicamentos para menores con cáncer.

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Padres de niñas y niños con cáncer acudieron este miércoles 7 de octubre a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia contra Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, a quienes señalan por presuntas irregularidades relacionadas con la compra y distribución de medicamentos oncológicos.

La denuncia fue presentada por integrantes del Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C.

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Los colectivos solicitaron que la autoridad investigue posibles responsabilidades por los delitos de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo, entre otros señalamientos incluidos en la querella.

Denuncian a Andy López y Amílcar Olán por medicamentos oncológicos

Israel Rivas Bastida, vocero del Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, informó que acudieron a las instalaciones de la FGR para formalizar la denuncia contra López Beltrán y Olán Aparicio.

Denuncia ante la FGR. Crédito: Redes Sociales

De acuerdo con los denunciantes, detrás del desabasto de medicamentos oncológicos habría existido un supuesto esquema de contrataciones irregulares, en el que algunas empresas habrían obtenido contratos millonarios para la adquisición de fármacos.

Los colectivos señalaron posibles sobreprecios y la compra de medicamentos que calificaron como inservibles o apócrifos.

También solicitaron que se investigue una posible cadena de responsabilidades relacionada con la adquisición y distribución de los tratamientos destinados a pacientes pediátricos con cáncer.

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Colectivos señalan posibles sobreprecios y fármacos de baja calidad

Durante la presentación de la denuncia, Rivas afirmó que las organizaciones cuentan con elementos que, según su versión, permitirían investigar la calidad de determinados medicamentos utilizados en tratamientos contra el cáncer.

Los denunciantes señalaron posibles sobreprecios y cuestionaron la calidad de algunos medicamentos oncológicos.

El vocero señaló que algunos médicos les habrían expresado preocupación por la respuesta de pacientes a determinados tratamientos y sostuvo que estas inquietudes estarían relacionadas con la calidad terapéutica de algunos fármacos.

Rivas también afirmó que personal médico tendría temor de hablar públicamente sobre estas situaciones debido a posibles represalias laborales.

Estos señalamientos forman parte de los argumentos presentados por los colectivos ante la Fiscalía, por lo que deberán ser investigados por la autoridad correspondiente.

Entre los casos mencionados se encuentra el del metotrexato, medicamento utilizado en tratamientos contra el cáncer. Según el relato del vocero, un hospital habría solicitado una determinada cantidad del fármaco, mientras que en registros del entonces Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) aparecía una cifra diferente.

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Los denunciantes señalaron diferencias entre las cantidades de medicamentos solicitadas por hospitales y los registros del entonces Insabi.

Los denunciantes consideran que este tipo de discrepancias deben ser revisadas para determinar si existieron irregularidades en los procesos de compra y distribución.

Entre los principales señalamientos de los colectivos se encuentran:

Presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos oncológicos . Posibles sobreprecios en la compra de fármacos.

Adquisición de medicamentos que los denunciantes califican como inservibles o apócrifos .

Supuestos contratos millonarios para la compra de tratamientos.

Diferencias señaladas entre medicamentos solicitados por hospitales y registros del entonces Insabi .

Una petición para investigar posibles responsabilidades por el desabasto de medicamentos.

Señalan a Amílcar Olán por contratos relacionados con medicamentos

Los colectivos también señalaron directamente a Jorge Amílcar Olán Aparicio y mencionaron a la empresa Romedic S.A. de C.V. en relación con asignaciones para la adquisición de medicamentos.

Los colectivos señalaron a Jorge Amílcar Olán por presuntos contratos relacionados con la adquisición de medicamentos. (Cuartoscuro/Redes sociales)

Rivas sostuvo además que Olán Aparicio estaría relacionado con distintas empresas, entre ellas Biomedics, aunque corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos que acrediten alguna responsabilidad.

De acuerdo con los denunciantes, las presuntas irregularidades habrían contribuido al desabasto de medicamentos para menores con cáncer.

Las organizaciones han sostenido que más de 5,000 niñas y niños con cáncer habrían muerto como consecuencia de la falta de tratamientos, cifra que forma parte de los señalamientos incluidos en sus denuncias.

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Los colectivos solicitaron a la FGR investigar el destino de los recursos destinados a medicamentos oncológicos y determinar si existieron conductas ilícitas en los procesos de contratación, adquisición o distribución.

Sheinbaum señala que la FGR debe informar sobre investigaciones

La denuncia fue presentada den un contexto en el que la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la existencia de investigaciones contra Andy López Beltrán y Amílcar Olán.

La presidenta dijo que la Fiscalía debe determinar si existen elementos para investigar los señalamientos.

Sheinbaum señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre las investigaciones que se encuentren abiertas.

En particular, indicó que ha preguntado a la Fiscalía sobre el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que recibió como respuesta que no existe una investigación en su contra.

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Respecto de otras personas, la presidenta sostuvo que corresponde a la propia Fiscalía informar sobre cualquier indagatoria.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, había señalado ante el Senado que, hasta ese momento, la dependencia y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tenían una investigación abierta contra Amílcar Olán ni contra Andy López por estos hechos.

La denuncia presentada por los colectivos será ahora competencia de la autoridad ministerial, que deberá revisar los elementos aportados y determinar si existen indicios suficientes para iniciar o ampliar investigaciones y, en su caso, establecer responsabilidades conforme a derecho.

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