Padres de niños con cáncer denunciarán ante la FGR a Andy López Beltrán y Amílcar Olán: acusan genocidio

Familiares de menores con cáncer acudirán a la FGR para denunciar a Andy López Beltrán y Amílcar Olán por los presuntos efectos del desabasto de tratamientos. En su querella plantearán acusaciones por genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. (Cuartoscuro/Redes sociales)

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Padres y madres de niñas y niños con cáncer presentarán este miércoles 7 de octubre de 2026 una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, por los delitos de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo.

El movimiento denunciante los señala como responsables de un esquema de contratos irregulares en la compra de medicamentos oncológicos que, según sus propios cálculos, habría costado la vida de más de 5,000 niñas y niños en el país.

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(X/: Erika Velasco)

La acción legal será encabezada por el Movimiento Nacional por la Salud “Papás de Niños con Cáncer”, en conjunto con la Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C., según un comunicado de prensa.

Quién es Amílcar Olán y por qué lo señalan

Jorge Amílcar Olán Aparicio es dueño de Romedic S.A. de C.V., empresa constituida en 2020 que recibió más de 490,000,000 de pesos en contratos de los gobiernos morenistas de Tabasco y Quintana Roo, entre 2020 y 2022, para surtir medicamentos e insumos médicos con recursos del extinto Instituto de Salud para el Bienestar.

El primer contrato, por 61,000,000 de pesos para suministros como jeringas y gorros quirúrgicos, fue asignado por el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco apenas cuatro meses después de que se constituyera la empresa.

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La empresa de Amílcar Olán recibió cobijo de gobiernos morenistas, entre ellos de Adán Augusto López. Crédito: Especial

Tres meses después de que Mara Lezama asumiera como gobernadora de Quintana Roo, su administración otorgó a Romedic un contrato por 274,000,000 de pesos para la compra de medicamentos. Seis días antes de esa firma, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) había incluido a la empresa en la lista de distribuidores que no cumplen con la regulación sanitaria, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

López Beltrán no aparece en estos contratos como funcionario ni como parte formal de Romedic. Su nombre se vincula al caso por su amistad personal con Olán, a quien reportajes periodísticos describen operando bajo la cercanía de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores morenistas que otorgaron los contratos. Este “cobijo” también le permitió a Amílcar Olán acceder a contratos de suministro de balasto para el Tren Maya y otras mega obras del sexenio.

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El comunicado acusa contratos irregulares y empresas fantasma

(X/: Erika Velasco)

El documento difundido por las organizaciones civiles atribuye el desabasto al “otorgamiento de contratos irregulares y la simulación en la compra de medicamentos e insumos hospitalarios mediante esquemas de contratación opacos y empresas fantasmas”, lo que, según el texto, “privó de manera directa a la niñez mexicana de sus tratamientos de quimioterapia de forma oportuna y continua”.

Las organizaciones calificaron la falta de medicamentos como “este agravio a la vida y al derecho fundamental a la salud violentado sistemáticamente por este Régimen Genocida”.

La querella no se limita a los dos señalados: el escrito busca que se investigue también a “quienes resulten responsables” de los hechos. Según el comunicado, la cifra de más de 5,000 menores fallecidos corresponde a niñas y niños “que no debieron haber fallecido de tener sus medicamentos en tiempo y forma debida de acuerdo a los protocolos médicos”.

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La presentación de la querella se realizará en las instalaciones de la FGR, ubicadas en la Glorieta de Insurgentes, en la Ciudad de México, a las 11:00 horas. El comunicado detalla que, tras la entrega del escrito, las organizaciones ofrecerán una conferencia de prensa.

Dónde están y qué hacen Andy y Amílcar Olán

Amílcar Olán, señalado por contratos del Tren Maya y presunto huachicol fiscal, fue ubicado recientemente en Lugano. Mientras tanto, Andy López Beltrán busca ser candidato a diputado. (Captura de pantalla/Infobae)

Andy López Beltrán se encuentra en plena campaña interna dentro de Morena. El pasado 1 de octubre, confirmó en sus redes sociales su registro como aspirante a la diputación federal por el Distrito 6 de Tabasco, de cara al proceso electoral de 2027, y continúa con recorridos casa por casa en municipios como Centro y Jalapa, en su estado natal.

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Por su parte, Jorge Amílcar Olán Aparicio, fue localizado recientemente en un departamento de lujo en Lugano, Suiza, de acuerdo con un reportaje de TV Azteca. El empresario abandonó esa residencia pocos días después de que se difundiera su ubicación.

No ha ofrecido declaraciones públicas sobre los señalamientos que pesan en su contra.