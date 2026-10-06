Secretario de Hacienda niega investigación contra Amílcar Olán pese a cuestionamientos por presunto huachicol fiscal

Secretario de Hacienda niega investigar a Amílcar Olán en medio de reportes sobre sus operaciones financieras.

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El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, confirmó ante el Senado que la dependencia no mantiene actualmente una investigación contra Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño señalado en investigaciones periodísticas por sus vínculos con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y por operaciones relacionadas con el sector de combustibles.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado, como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario fue cuestionado por legisladores de oposición sobre las acciones de Hacienda frente a las operaciones atribuidas al empresario.

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La respuesta de Amador adquiere relevancia debido a que, en las últimas semanas, se han difundido reportes sobre una presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionada con Olán, así como información sobre operaciones financieras y empresas vinculadas con su entorno.

Hacienda dice que no existe una investigación contra Amílcar Olán

Ante las preguntas de los senadores, Édgar Amador señaló que Hacienda y la UIF realizan investigaciones sin distinción de personas cuando existen elementos para ello, pero precisó que, hasta el momento, ese no es el caso de Amílcar Olán.

El secretario indicó que la dependencia a su cargo no mantiene una investigación contra el empresario y que, hasta ahora, no se le ha requerido iniciar una indagatoria.

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La declaración ocurrió durante una comparecencia en la que también se abordaron las acciones del gobierno federal para combatir el contrabando de combustibles y fortalecer los mecanismos de fiscalización.

En ese contexto, legisladores de oposición cuestionaron la ausencia de una investigación de Hacienda sobre Olán y plantearon preguntas relacionadas con el llamado clan de Andy López Beltrán.

UIF y los reportes sobre las operaciones de Amílcar Olán

Las declaraciones del secretario se producen después de que en días recientes se difundieran versiones sobre una investigación de la UIF en torno a las operaciones financieras de Amílcar Olán.

El periodista Carlos Loret de Mola publicó el 2 de octubre que la UIF habría identificado una cuenta vinculada con el empresario en UBS Switzerland AG, con un saldo de 72,039,066.74 euros, equivalente, según esa información, a aproximadamente 1,433 millones de pesos al momento de obtener los datos.

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De acuerdo con lo publicado por Loret de Mola, la investigación habría permitido rastrear contratos públicos, empresas, cuentas, cheques, participaciones accionarias, inmuebles y personas relacionadas con el empresario.

También se reportó que las autoridades financieras habrían identificado trámites para que Olán y su familia residieran en Suiza.

Estos señalamientos corresponden a información difundida por el periodista y no fueron presentados durante la comparecencia de Amador como una investigación formal de Hacienda contra Olán.

Entre los elementos que han sido difundidos recientemente sobre el empresario se encuentran:

La presunta investigación financiera atribuida a la UIF .

Una cuenta bancaria en Suiza reportada por Loret de Mola .

Los vínculos empresariales de Olán con compañías proveedoras del sector público.

Las operaciones de Portacelis Gas and Oil relacionadas con la importación de combustibles.

Los señalamientos periodísticos sobre su relación con Andy y Gonzalo López Beltrán.

Amílcar Olán y las investigaciones sobre sus empresas

Olán es un empresario originario de Tabasco cuya actividad empresarial creció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los principales casos relacionados con su trayectoria es Romedic, empresa constituida en 2020 junto con su padre, Jorge Luis Olán Rodríguez. Investigaciones periodísticas documentaron contratos de la compañía con gobiernos de Tabasco y Quintana Roo por más de 490 millones de pesos para el suministro de medicamentos y material médico.

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El empresario también fue relacionado con operaciones de suministro de balasto para proyectos ferroviarios, entre ellos el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Otro de los asuntos señalados en investigaciones periodísticas es la adquisición de un terreno cercano a la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, así como la participación de empresas de su entorno en distintas actividades comerciales.

Más recientemente, el nombre de Olán apareció relacionado con Portacelis Gas and Oil, compañía constituida en 2024 que obtuvo un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel.

Hacienda reporta acciones contra el huachicol fiscal

En la misma comparecencia, Édgar Amador presentó información sobre las acciones de Hacienda contra el contrabando de combustibles, aunque estos datos fueron expuestos como parte de la estrategia general de fiscalización y no como una investigación específica contra Amílcar Olán.

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El secretario informó que, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, fueron detectados 109.4 millones de litros de hidrocarburos no declarados, asociados a una recaudación de aproximadamente 4,600 millones de pesos por IVA e IEPS.

También informó que 2,205 sellos de facturación fueron cancelados a comercializadoras relacionadas con este tipo de operaciones.

Amador agregó que el gobierno busca reforzar los controles sobre los hidrocarburos desde su importación y producción hasta su consumo final, mediante modificaciones y mecanismos de control volumétrico.

El funcionario sostuvo que las acciones forman parte de los esfuerzos para mejorar el cumplimiento fiscal y combatir operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles.

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Oposición cuestiona falta de investigación contra el empresario

Durante la comparecencia, las preguntas de legisladores de oposición llevaron el caso de Amílcar Olán al centro de la discusión sobre las facultades de Hacienda y la UIF para detectar operaciones financieras relacionadas con posibles irregularidades.

La senadora del PAN, Mayuli Martínez, cuestionó por qué no se investiga al empresario y planteó señalamientos relacionados con una presunta red de huachicol fiscal y el entorno de Andy López Beltrán.

Frente a estos cuestionamientos, Amador reiteró que Hacienda y la UIF investigan las operaciones financieras independientemente de quién sea la persona involucrada, pero sostuvo que no existe actualmente una investigación de la dependencia contra Amílcar Olán.

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La respuesta del secretario contrasta con los reportes publicados en los últimos días sobre una supuesta indagatoria de la UIF, por lo que será necesario distinguir entre la información difundida periodísticamente sobre el empresario y las investigaciones que las autoridades hayan confirmado de manera oficial.

Por ahora, durante su comparecencia ante el Senado, Édgar Amador dejó establecido que Hacienda no tiene una investigación requerida contra Amílcar Olán, mientras continúan los señalamientos públicos sobre sus empresas, sus operaciones financieras y sus vínculos empresariales.