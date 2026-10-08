Avanza juicio formal en contra de ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal: lo investigan como enlace de los hermanos Farías Laguna

Miguel Ángel Solano, alias "Capitán Sol" fue detenido en Jalisco y posteriormente trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano. (Crédito: Especial)

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Miguel Ángel ‘N’, conocido como ‘Capitán Sol’, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, informó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR).

El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, durante el cual el Ministerio Público Federal podrá incorporar nuevos datos al expediente.

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La acusación presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) coloca a Miguel Ángel ‘N’ dentro de una estructura denominada Los Primos, relacionada con el llamado huachicol fiscal, particularmente con operaciones para introducir combustibles de manera irregular al país.

El exmarino fue detenido el 2 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo realizado por la FGR en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Su captura ocurrió después de que permaneciera prófugo en relación con la investigación federal.

(Crédito: @FGRMexico)

El enlace entre los Farías y las aduanas

Las indagatorias de la FGR identifican a Miguel Ángel Solano Ruiz como un presunto operador de la estructura conocida como Los Primos, relacionada con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

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De acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, Solano Ruiz habría funcionado como enlace con funcionarios de aduanas y participado en gestiones relacionadas con embarcaciones, permisos y documentación para facilitar operaciones de ingreso de combustibles.

Investigaciones periodísticas y testimonios incorporados a la carpeta también lo ubican en operaciones realizadas en aduanas marítimas como Tampico y Guaymas. En uno de los casos, su nombre aparece relacionado con las gestiones posteriores al aseguramiento del buque Challenge Procyon, que en marzo de 2025 llegó a Tampico con alrededor de 10 millones de litros de combustible.

El expediente también contiene señalamientos sobre movimientos financieros atribuidos al exmarino. La FGR documentó que en 2025 habría adquirido una joyería por más de 400 mil pesos y que entre 2018 y 2025 habría gastado más de seis millones de pesos mediante tarjetas de crédito.

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Señalamientos que mencionan a Andy López Beltrán

El nombre de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aparece de manera indirecta en testimonios relacionados con la investigación contra la red de huachicol fiscal.

Las referencias no provienen de una acusación directa contra López Beltrán. En los testimonios difundidos, funcionarios aduanales atribuyen a Miguel Ángel Solano Ruiz expresiones en las que habría mencionado al “hijo del Presidente” y a “Andy” durante conversaciones relacionadas con operaciones de combustible.

Uno de los testimonios corresponde a Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, quien declaró ante la FGR en mayo de 2025. De acuerdo con el contenido difundido de esa declaración, Torres atribuyó a Solano Ruiz una referencia a supuestos “choques políticos” entre Omar García Harfuch y el “hijo del Presidente”, además de afirmar que el conflicto ya había sido resuelto.

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La segunda referencia aparece en la declaración de Juan Carlos Soto Picha, funcionario de la Aduana de Guaymas, quien relató que Solano Ruiz habría dicho que informarían al entonces secretario de Marina que una operación relacionada con un buque de combustible era un asunto de “Andy”.

Estas declaraciones no establecen por sí mismas una comunicación directa entre López Beltrán y los funcionarios que rindieron testimonio ni acreditan que el hijo del expresidente haya participado en las operaciones investigadas.

La FGR, de hecho, negó que exista una investigación penal contra López Beltrán por estos hechos y sostuvo que no cuenta con datos de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria en su contra.

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Una investigación que comenzó antes de su captura

El nombre de Miguel Ángel ‘N’ ya había aparecido en una investigación federal antes de su detención. En octubre de 2025, una jueza federal le concedió una suspensión provisional que impedía temporalmente ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

En esa carpeta, la FGR lo señaló como probable integrante de Los Primos y lo relacionó con los hermanos Farías Laguna. La investigación lo ubicó como un posible intermediario para coordinar movimientos de embarcaciones y trámites necesarios para las operaciones bajo investigación.

Ahora, con la vinculación a proceso, la Fiscalía tendrá seis meses para ampliar las indagatorias y establecer la participación que habría tenido Miguel Ángel ‘N’ dentro de la estructura, además de profundizar en las operaciones y en los posibles vínculos con otros involucrados.

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El proceso penal continuará con Miguel Ángel ‘N’ sujeto a prisión preventiva oficiosa. La FGR deberá acreditar durante las siguientes etapas procesales la responsabilidad que le atribuye.

El acusado se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.