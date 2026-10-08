Harfuch niega presiones de EEUU a México en materia de seguridad: “Ha habido una buena colaboración”

Harfuch ha sido alagado en diversas ocasiones por autoridades estadounidenses, entre ellos el Jefe de la DEA, Terry Cole. (Imagen ilustrativa)Crédito: X - @OHarfuch

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que Estados Unidos presionara a México en materia de seguridad, durante la conferencia de prensa realizada tras su comparecencia a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, con motivo del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el encuentro con medios, un periodista le preguntó directamente si el gobierno estadounidense había sugerido o presionado algún tipo de acción en materia de seguridad, a lo que García Harfuch respondió: “No, por supuesto hay delincuentes que buscan con más énfasis o más insistencia que otros. Eso ha pasado, pero no una presión como tal”.

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El funcionario describió la relación bilateral como “una buena colaboración y una colaboración de respeto siempre”. Como dato concreto de los trabajos, recordó que de los 10 delincuentes más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) a nivel mundial, varios fueron detenidos por autoridades mexicanas.

Las declaraciones surgieron en un contexto de reconocimiento reiterado hacia Harfuch por parte del jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Terry Cole, quien en distintas ocasiones de este 2026 calificó al secretario mexicano como “un socio y un buen amigo de Estados Unidos”. En agosto, durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) celebrada en Buenos Aires, Cole destacó la trayectoria del secretario mexicano.

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El intercambio de información se rigió por la Constitución

García Harfuch precisó que el único esquema permitido por las leyes mexicanas es el intercambio de información “con pleno respeto a nuestra soberanía”, postura que atribuyó directamente a la presidenta Sheinbaum. Describió ese intercambio como “permanente, diario” entre ambos gobiernos, y aclaró que no implicó que autoridades estadounidenses indicaran la ubicación precisa de objetivos detenidos en territorio mexicano.

“No es que nos hayan dicho, `aquí estaba y por él´, ojalá fuera así”, señaló.

Omar García Harfuch , titular de la SSPC, habló ante los medios de comunicación tras su comparecencia ante diputados. Crédito: Captura de Video

El secretario detalló que ese intercambio funcionó como un proceso acumulativo. A lo largo del tiempo permitió construir casos judiciales en Estados Unidos contra personas con orden de extradición hacia ese país, y también aportó información para investigaciones que México realizó. “Es un intercambio, digamos que es beneficio para los dos países, pero siempre y cuando cada quien en su territorio”, declaró.

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también explicó en la rueda de prensa que la cooperación con Estados Unidos no depende de la voluntad de las partes, sino de los límites que marca la ley mexicana. “No es una cuestión de voluntad, es una cuestión de dónde nos marca nuestra ley”, afirmó. Añadió que la Constitución mexicana es clara sobre hasta dónde puede llegar ese intercambio y la participación extranjera en operaciones de seguridad.

Harfuch respondió a cuestionamientos sobre advertencias de jóvenes reclutados por el narco

Además, en el evento un periodista le preguntó al secretario qué opinaba sobre las advertencias de Estados Unidos acerca de un incremento en el reclutamiento de jóvenes para grupos del crimen organizado. García Harfuch no entró en una valoración directa de esa advertencia estadounidense. En su lugar, detalló acciones del Gabinete de Seguridad mexicano frente a ese problema, entre ellas la detención del principal reclutador de un grupo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de Jalisco y Nayarit.

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Harfuch destacó la detención de un reclutador del CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario mencionó también el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia con plataformas digitales, identificadas como un canal desde el cual jóvenes son cooptados, en algunos casos mediante engaños y en otros a través de anuncios directos de reclutamiento. Adelantó que la próxima semana se publicará un decreto, anunciado ya por la presidenta Sheinbaum, para obligar a esas plataformas a retirar de inmediato contenido que incite a la violencia.

Quiénes son los criminales detenidos por México entre los 10 más buscados por el FBI

García Harfuch no detalló los nombres de los delincuentes al referirse a esa cifra, pero entre 2025 y enero de 2026 las autoridades mexicanas detuvieron a cuatro de los 10 fugitivos más buscados por el FBI: Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa; Alejandro Rosas Castillo, buscado por un homicidio cometido en Charlotte; Daniel Alfredo “El Cubano”, operador logístico del Cártel de Sinaloa, y Francisco Javier Román Bardales, identificado como líder de la Mara Salvatrucha. Los cuatro fueron extraditados a Estados Unidos.

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Las cuatro capturas fueron realizadas entre el 2025 y el primer año del 2026. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

El intercambio de información con autoridades estadounidenses también formó parte del operativo que derivó en el abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco. La Secretaría de la Defensa Nacional informó entonces que la operación se ejecutó “dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América”, con “información complementaria” proporcionada por autoridades de ese país.

Autoridades de EEUU ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares por el narcotraficante. (DEA)

El Mencho murió durante su traslado aéreo a la Ciudad de México, tras resultar herido en un enfrentamiento con fuerzas federales. Era uno de los criminales más buscados en el mundo y tenía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

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