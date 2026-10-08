México

Morena celebra 15 años de vida y figuras de la 4T le dejan lugar “preferencial” a Andy López Beltrán

Al evento en el Auditorio Nacional asistieron gobernadores y legisladores del partido, así como las “corcholatas” anunciadas para los comicios de 2027

Durante el aniversario por los 15 años de Morena, Alfonso Durazo destacó el origen del movimiento y pidió a la militancia cerrar filas para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum. El dirigente advirtió que las divisiones internas solo benefician a los adversarios de la Cuarta Transformación. (Crédito: Morena)
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Sin importar los escándalos, Andrés “Andy” Manuel López Beltrán fue uno de los políticos que ocupó un asiento en las primeras filas en el evento de celebración por los 15 años de la fundación de Morena en el Auditorio Nacional.

En los últimos meses, el hijo de Andrés Manuel López Obrador se ha visto envuelto en distintas polémicas, desde el retiro de la visa estadounidense hasta acusaciones por huachicol fiscal, temas que no le son relevantes a Morena y su militancia, ya que López Beltrán fue captado tomándose fotografías con las y los asistentes.

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Morena celebra 15 años de vida y figuras de la 4T le dejan lugar “preferencial” a Andy López Beltrán. (Fotos: Morena)
Morena celebra 15 años de vida y figuras de la 4T le dejan lugar “preferencial” a Andy López Beltrán. (Fotos: Morena)

Durazo advierte que la división es “el error que aplauden en silencio” los adversarios de Morena

El que abrió los discursos frente a la militancia fue el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien lanzó una advertencia en pleno arranque del proceso electoral: “Una pelea por el mismo cargo o una división interna es el error que nuestros adversarios están aplaudiendo en silencio y no descansan”.

Durazo abrió su intervención como primer orador del acto y no tardó en soltar el mensaje que resalta la división que se ha dado con los partidos de alianza en semanas recientes: “La unidad no es un deseo, es una condición de supervivencia”.

Habló de una derecha y una “ultraderecha internacional” que, dijo, están mermadas pero “volverán a mirar hacia afuera como siempre lo han hecho”. El llamado fue directo: “necesitamos levantar la mira para cancelar sin recelo alguno todo aquello que debilita nuestros lazos”.

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En un discurso que destacó por el tono electoral que ya avecina una disputa interna entre los partidos de coalición ante la falta de acuerdos, el mandatario sonorense pidió construir “coaliciones ganadoras amplias e incluyentes” que integren a todos los liderazgos y equipos de cada aspirante, de cara al relevo de candidaturas dentro del movimiento.

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