El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados se lanzó contra la oposición por extender el debate de la Ley Federal del Derecho de Autor, situación que les impedirá acudir a la celebración de los 15 años de su partido. (Crédito: X/@RicardoMonrealA)

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Durante el inicio del debate en lo particular de la Ley Antimemes en la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, subió disgustado a la tribuna para lanzar un regaño a la oposición por no “respetar” los acuerdos previos, quitándole la oportunidad a la bancada guinda de asistir al festejo de los 15 años del nacimiento de su partido en el Auditorio Nacional.

Monreal acusó que ya había acuerdos para la sesión

El zacatecano argumentó que desde el pasado 6 de octubre de 2026 se acordó con los diferentes coordinadores de los Grupos Parlamentarios un debate que permitiera no extender por varias horas la sesión, como en ocasiones pasadas, sin embargo, la discusión del dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aplazado para este miércoles.

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“Yo les había pedido cortésmente que introdujéramos a la discusión los tres dictámenes ayer, porque queríamos los militantes de Morena participar del aniversario que este día se celebra en el Auditorio Nacional de los quince años de la fundación de Morena como asociación civil”, recordó Monreal Ávila.

Acusó que tras la petición, este día 7 de octubre el debate del dictamen enviado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad se ha alejado del planteamiento original, atrayendo temas políticos que no abonan a esta iniciativa.

El regaño de Ricardo Monreal a la oposición por no debatir rápido la Ley Antimemes: deseaba ir al festejo de los 15 años de Morena. (Captura de pantalla)

Oposición abordó otros temas para impedir asistencia de diputados a festejo de Morena

Destacó que lo que conforma la Ley Antimemes no está incluido en la reforma de la Ley Federal del Derecho de Auto debatida en el Pleno, ya que el Senado de la República apenas envió el dictamen que reforma el artículo 403 bis del Código Penal, el tema de discusión de la sesión ordinaria solo debió centrarse en el “fortalecimiento de la protección de los derechos de autor en Internet”, reiteró.

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Reprochó a algunos morenistas que se enfocaron en acusar al gobierno del emecista Pablo Lemus por la crisis hídrica que atraviesa el estado Jalisco, asegurando que el tema se podría abordar en otra sesión de ordinaria.

“No creo que sea correcto se trasladen debates para intentar impedirnos ir a la celebración de los quince años de Morena”, exclamó el morenista ante los múltiples temas que sacó la oposición durante el debate en lo general y lo particular del dictamen presidencial.

Reclamó que los integrantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano no atendieran el “gesto de cortesía política” que les solicitó previo a la sesión, destacando que las y los morenistas van a “aguantar porque es un dictamen trascendente para la vida de la República”.

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Agradeció la disposición mostrada por la y los coordinadores de las diferentes bancadas en San Lázaro, descartando discutir la reserva que había presentado pero advirtiendo que tras la negación de la oposición para liberar a los morenistas de los trabajos legislativos, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Baja celebrará el aniversario “trabajando por México”.