Dos presidentes y una mayoría en el Congreso: Morena acapara cargos en lo federal, estatal y local a 15 años de su nacimiento

Morena celebra 15 años de su fundación con un acto en el Auditorio Nacional. (Foto: Morena)

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El pasado 2 de octubre de 2026, Morena cumplió 15 años de su fundación con nuevas caras al frente del partido. Este miércoles el partido convocó a una “gran fiesta” en todos los estados del país para celebrar con la militancia los avances que han tenido en todo este tiempo, ya que han abarcado la ocupación de cargos en lo federal, estatal y local.

La dirigencia del partido convocó a reunirse en el Auditorio Nacional, ubicado en la Ciudad de México, donde se tiene prevista la asistencia de Ariadna Montiel, dirigente del partido, Citlalli Hernández, presidenta de la comisión de elecciones, así como gobernadores y otros miembros de la dirigencia, además de la militancia.

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Dos presidencias y el Congreso de la Unión, Morena suma cargos

El 2 de octubre de 2011, el Movimiento Regeneración Nacional, también conocido como Morena, fue constituido como asociación civil, el acto fue encabezado por su líder Andrés Manuel López Obrador, en el mismo recinto donde hoy festejarán los morenistas en Ciudad de México.

Sin embargo, sería hasta el 9 de julio de 2014 cuando el partido guinda obtuvo su registro ante el recién nombrado Instituto Nacional Electoral (INE), convirtiéndose así en partido político.

Morena obtuvo su registro como partido político ante el INE en 2014. (Foto: Morena)

La primera vez que Morena apareció en una boleta para elección federal fue el 7 de junio de 2015, cuando obtuvo 3 millones 345 mil votos, mismos que los llevaron a tener presencia en la Cámara de Diputados con 35 curules ocupados por los morenistas.

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También ganó terreno también a nivel local, ganando las presidencias municipales de Texcoco, Calkiní, Yurécuaro, Comalcalco y Chicoasén. En Ciudad de México se posicionaron al frente de cinco alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Para las elecciones de 2018, los morenistas ganaron su primera batalla presidencial con López Obrador como candidato, registrando más de 30 millones de votos y saliendo triunfadores para ocupar la titularidad del Ejecutivo Federal.

El partido llega a su aniversario con presencia en gobiernos estatales y el Congreso. (Foto: Morena)

Los comicios también resultaron a su favor en el Congreso de la Unión, ganando la mayoría con la coalición conformada; a esto se sumó el avance en los gobiernos estatales: Ciudad de México, Tabasco, Veracruz y Chiapas.

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Al día de hoy, Morena ya encabeza 24 gobiernos estatales, además de tener bajo su control los congresos locales. En las elecciones de 2024, una victoria más se agregó a la historia del partido, Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la segunda política en las filas de los morenistas en ganar la presidencia de México, un cargo que por primera vez en la vida política del país fue ocupado por una mujer.

Una vez más, tanto en la Cámara Alta como en la Baja, Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) ganaron la mayoría de los lugares en el Congreso, una estrategia a la que la oposición no pudo dar revés y ahora le es imposible bloquear reformas impulsadas desde Palacio Nacional.

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Claudia Sheinbaum se convirtió en la segunda política de Morena que llegó a Palacio Nacional y la primera mujer en gobernar México. (Foto: Morena)

Los escándalos también van a la alza

Aunque las dirigentes del partido han dicho que el incremento de los señalamientos y las polémicas de políticos de alto perfil militantes de Morena se deben al avance del partido, la realidad es que a quince años de su fundación ya hay morenistas detenidos y acusados por delitos como corrupción.

Los lujos exhibidos por quienes ocupan cargos públicos también ha sido un tema de división interna, bajo el principio de “austeridad” impulsado por López Obrador la dirigencia insta a no mostrar sus despilfarros, usando el argumento con el que llegó a la presidencia por primera vez: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

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Otro de los temas que también le pesan al morenismo son los señalamientos y acusaciones de Estados Unidos, sobre todo a perfiles como el hijo del expresidente Andrés Manuel López Beltrán, a quien le retiraron la visa, presuntamente por instrucciones del secretario de estado Marco Rubio.

Marina del Pilar Ávila, Andrés Manuel López Beltrán y Rubén Rocha Moya, los tres políticos que acumulan polémicas y generan presión a Morena y al gobierno de Sheinbaum. (Fotos: redes sociales)

Ariadna Montiel, que llegó a sustituir a Luisa Alcalde Luján, ha reiterado que el partido “no encubrirá a nadie” pero solo actuarán bajo lo que indiquen las investigaciones derivadas de la Fiscalía General de la República (FGR) y no por los señalamientos del gobierno de Donald Trump.