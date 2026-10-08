Los desconocidos riesgos que tiene el uso de telarañas falsas para colibríes y mariposas en México

Un colibrí intenta liberarse de una telaraña de fibra sintética colocada como decoración de Halloween en el porche de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sin duda Halloween y Día de Muertos son dos de las celebraciones favoritas de los mexicanos por lo cual la decoración temática suele ser un elemento indispensable de estas fechas.

Sin embargo, pocas personas saben que las famosas telarañas falsas pueden representar un enorme riesgo para la fauna local debido a que en ellas pueden quedar atoradas desde insectos como mariposas hasta aves pequeñas como colibríes e incluso mamíferos como ardillas bebés o tlacuaches.

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Muchos de estos animales no logran escapar por lo que mueren enredados y los que sí pueden sufrir amputación de sus extremidades.

Si bien las decoraciones relativas a Día de Muertos no suelen usarlas, en las que son alusivas a Halloween sí suele ser muy común el uso de telarañas falsas.

En redes sociales, diversas cuentas sobre naturaleza y animales alertan sobre estos riesgos.

(Redes Sociales)

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Es por eso que aquí te contamos cuáles son los animales más afectados y cómo prevenir estos riesgos.

Por qué las telarañas representan un riesgo para la fauna local

Las telarañas falsas de Halloween, sobre todo las hechas con fibras sintéticas elásticas, pueden convertirse en trampas para fauna silvestre. A diferencia de una telaraña natural, el material no se rompe con facilidad cuando un animal forcejea.

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Colibríes y otras aves pequeñas: Pueden enredarse en las alas, patas, pico o plumas al buscar flores, insectos o refugio entre árboles y plantas. El forcejeo puede causar lesiones, fracturas, pérdida de circulación en dedos o patas, agotamiento, deshidratación y exposición al frío o a depredadores. Hay casos documentados de colibríes atrapados incluso en telarañas naturales en México; una malla plástica persistente incrementa el riesgo porque es más difícil de romper.

Mariposas, abejas, polillas y otros insectos: Sus patas, alas y antenas quedan adheridas o atoradas en las fibras. Para insectos con alas delicadas, intentar escapar puede desgarrarlas e impedirles volar, alimentarse o evadir depredadores. Esto afecta también a polinizadores.

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Tlacuaches y otros mamíferos pequeños: Al recorrer jardines, bardas, arbustos o árboles, pueden engancharse en el hocico, las patas o la cola. El material puede apretar una extremidad, limitar el movimiento o provocar asfixia si queda alrededor del cuello. Además, un animal inmovilizado queda expuesto a perros, gatos y otros depredadores. Aunque los reportes suelen concentrarse en aves y murciélagos, el peligro de enredo aplica a otros animales que transitan por la decoración.

El riesgo aumenta si la telaraña se coloca en árboles, arbustos, plantas con flores, cerca de bebederos, comederos, nidos, bardas o rutas habituales de animales.

En México, los jardines urbanos son espacios de paso y alimentación para colibríes, mariposas, tlacuaches y otras especies. Profepa pide no capturar ni manipular fauna silvestre, incluido el tlacuache, y permitir que se aleje por sí misma cuando no está en peligro.

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Una mariposa monarca permanece atrapada en las fibras de una telaraña artificial colocada como decoración de Halloween en un porche de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir que la fauna silvestre se enrede en las decoraciones de telaraña de Halloween

Las telarañas artificiales de fibras delgadas pueden atrapar a aves, murciélagos y pequeños mamíferos. El riesgo aumenta en octubre, cuando coincide con la migración de aves, mariposas y otros animales en gran parte de Norteamérica.

Para tratar de evitarlo puedes seguir estas recomendaciones:

No coloques telarañas sintéticas en exteriores. Es la medida más segura.

Si quieres usarlas, ponlas dentro de la casa , por ejemplo en la parte interior de las ventanas.

Sustitúyelas por decoraciones que no formen redes: figuras de arañas, murciélagos de cartón, luces LED, calabazas o siluetas adheridas al vidrio.

Evita extender material fibroso entre árboles, arbustos, rejas, porches o zonas de paso de aves.

No uses hilos muy finos ni pegajosos. Si no puedes prescindir de la decoración, usa cuerdas más gruesas, deja espacios amplios y revísala al menos dos veces al día .

Retira todas las decoraciones inmediatamente después de Halloween; no dejes restos en jardines o ramas.

Si un animal queda atrapado, no lo jales ni intentes liberarlo a la fuerza. Corta con cuidado la telaraña alrededor del cuerpo, colócalo en una caja ventilada y contacta a un rehabilitador de fauna silvestre o autoridad local. Las lesiones por falta de circulación o por la tensión del material pueden no verse de inmediato.

(Redes Sociales)

Qué hacer si encuentro un animal enredado entre telarañas de decoración de Halloween

Actúa rápido, pero evita lastimarlo:

Mantén a personas y mascotas lejos: El animal puede estar asustado, morder, arañar o forcejear más al sentirse rodeado. No tires de la telaraña ni de sus patas, alas o cuello: Si es seguro acercarte, corta poco a poco la decoración alrededor del cuerpo con tijeras de punta roma. No intentes desenredar fibras apretadas sobre una extremidad: pueden haber afectado la circulación o dañado la piel. Protege tus manos: Usa guantes y una toalla ligera para cubrir con cuidado a un ave pequeña o mamífero chico. No intentes manipular murciélagos, aves rapaces, mapaches, zorrillos, serpientes ni animales grandes: llama a control animal o a un rescatista de fauna silvestre. Aunque logres liberarlo, no lo sueltes de inmediato: Las lesiones por enredo pueden no ser visibles y pueden incluir compresión, heridas, fracturas o falta de circulación. Colócalo en una caja de cartón ventilada, con una toalla o papel en el fondo, y mantenla cerrada en un sitio tibio, oscuro y silencioso. No le des comida, agua, leche ni medicamentos. Forzarlo a beber o alimentarlo puede empeorar su condición. Contacta cuanto antes a un rehabilitador de fauna silvestre autorizado, veterinario de fauna o control animal local. Toma una foto antes de moverlo, si puedes hacerlo sin retrasar la ayuda; puede servir para identificar la especie y evaluar la gravedad. En el caso de México Profepa mantiene el teléfono 800 PROFEPA (7763372) para denuncias relacionadas con vida silvestre.

Una guía gráfica de Infobae detalla los pasos para liberar y proteger a animales atrapados en adornos sintéticos de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el animal tiene sangrado, dificultad para respirar, un ala o pata colgando, no logra mantenerse de pie o estuvo colgado durante un tiempo, requiere atención urgente.

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Retira el resto de las telarañas decorativas del exterior para evitar otro caso.