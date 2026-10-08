Ese Pérez aclara si demandará a Cynthia Klitbo y Arantza Ruiz por las falsas acusaciones en su contra

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El influencer Ese Pérez retomó el tema que generó polémica previo a la final de La Casa de los Famosos México 2026, cuando la actriz Cynthia Klitbo lo acusó de haber insultado a Arantza Ruiz.

Según las actrices, el insulto del creador de contenido sucedió en el momento que los exhabitantes entraron al encierro como parte de las dinámicas del final de temporada, y fue referente a la forma de vestir de Ruiz.

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En un live, Jesús Ángel Pérez, nombre real del influencer, fue cuestionado si procederá legalmente y respondió a las acusaciones que, al parecer, fueron falsas.

Ese Pérez responde si demandará a Cynthia Klitbo y Arantza Ruiz

La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez por fuerte insulto a Arantza Ruiz

Ese Pérez descarta de momento una demanda contra Cynthia Klitbo y Arantza Ruiz por las acusaciones de que habría insultado a la actriz durante la final de La Casa de los Famosos México 4. En una transmisión en vivo, el influencer de Azcapotzalco pidió a sus seguidores “no enfrascarse” en el conflicto, aunque no cerró la puerta a opciones legales a futuro.

“Qué puedes proceder legal, puedes esto, puedes lo otro, banda no se enfrasque, denle la vuelta”, dijo Pérez. Añadió: “Todos tenemos cola que nos pisen y les vuelvo a repetir, si ahorita aquí afuera están viendo cómo está el rollo o cómo es la gente, ya no es mi tema, solita se está destapando la banda”.

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El video de Cynthia Klitbo que detonó la polémica

Horas antes de la gran final, Cynthia Klitbo publicó un video en Instagram donde acusó al influencer de haber llamado “prostituta” a Arantza Ruiz por la ropa que llevó a la última fiesta del reality. “Arantza se pasó ayer llorando todo el día con sus papás porque Ese Pérez dijo que tenía look de prostituta”, aseguró Klitbo.

En un video publicado en redes sociales, la actriz Cynthia Klitbo aparece hablando frente a la cámara en un camerino junto a la actriz Arantza Ruiz. Klitbo denuncia comentarios dirigidos a Ruiz por parte del creador de contenido Ese Pérez en el marco de la final del programa La Casa de los Famosos México. Durante la grabación, la intérprete llama a la audiencia a considerar estos hechos antes de realizar sus votaciones finales en el reality show.

La actriz pidió a la audiencia tomar en cuenta el señalamiento antes de votar por el ganador: “Hagan héroes de gente que maltrata a las mujeres y que se expresa así, tómenlo en cuenta”. También fue tajante sobre su relación con el creador de contenido: “De todas maneras nunca va a ser mi amigo, jamás”.

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El equipo de Ese Pérez rechazó la versión y señaló desprestigio

Desde la cuenta vinculada con Ese Pérez respondieron directamente en la publicación de Klitbo y cuestionaron su credibilidad: “Pero yo era su favorito y así. No hace falta decir mentiras pa caer bien, la veo cuando salga de las pantallas ahi sentada pa saludarla”.

Después, el equipo del influencer difundió una historia en la que sostuvo que las acusaciones carecían de fundamento y que buscaban desprestigiar su imagen antes de la final, en la última noche de competencia del reality.

Ese Pérez responde a Cynthia Klitbo

Arantza Ruiz aclara que nunca escuchó el comentario de forma directa

Ante los medios, Arantza Ruiz precisó que nunca afirmó haber presenciado el supuesto comentario sobre su vestuario, y que se dejó llevar por publicaciones en redes sociales. “Yo leí los tweets donde la gente decía que él había hecho eso”, explicó la actriz. “Yo nunca dije como de: ‘Ay, yo lo vi, yo lo escuché’”.

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La actriz contó que recibió mensajes de personas que le hablaban de las publicaciones en redes: “A mí la gente me escribió para decirme que eso había pasado”. Esa conversación digital, dijo, fue la que terminó por afectarla emocionalmente, al margen de si el comentario existió o no.

Ruiz insistió en que no buscaba difamar al influencer ni responsabilizarlo por su reacción. “Yo no le quería tirar hate absolutamente a nadie y ni, ni se trata de difamar”, afirmó. Agregó: “Yo soy responsable de lo que yo sienta, no tiene nada que ver con él”.

(Captura de pantalla YouTube)

Incluso planteó que, de haber existido el comentario, eso no cambiaría su postura: “Incluso si lo dice, él puede opinar lo que quiera y lo puede decir de broma o no, pero yo soy la que se tiene que hacer responsable con cómo se siente al respecto”. Sobre la polémica con Klitbo fue concreta: “Por eso yo nunca, yo nunca me fui contra Ese”.

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Una pelea que ya existía antes de la final

El señalamiento de Klitbo llegó después de que la propia actriz enfrentara acusaciones de discriminación dentro de la casa. A fines de septiembre, la DJ Talia Eisset, exparticipante de Acapulco Shore, salió en defensa de Ese Pérez y responsabilizó a Klitbo de haberlo llamado “naco” en más de una ocasión durante su estancia en el reality.

Según el señalamiento de Eisset, Klitbo “siempre lo ha discriminado por ser barrio” y no toma como broma los comentarios del influencer, pese a que ella misma participa de dinámicas similares dentro del concurso.

Cynthia Klitbo

Hasta el momento del testimonio de Ruiz ante los medios, no se había mostrado un clip de la transmisión 24/7 del reality que permitiera comprobar que el comentario atribuido a Ese Pérez fue pronunciado realmente.

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