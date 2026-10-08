Nieta de Paquita la del Barrio reacciona a la muerte de su mamá Martha Elena: “No merecías este final”

La nieta de Paquita la del Barrio se despidió de su mamá (rs)

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María del Carmen Castillo Martínez reaccionó en redes sociales a la muerte de su madre, Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de la cantante Paquita la del Barrio, fallecida el martes 6 de octubre a los 47 años en Xalapa, Veracruz. La joven publicó fotografías, videos y mensajes de despedida en los que expresó su dolor por la pérdida repentina.

“Compañera, me dejaste”, escribió María del Carmen Castillo Martínez en una de las publicaciones dedicadas a su madre. En otro mensaje, la joven añadió una frase que resumió su sentir ante el fallecimiento: “No merecías este final así”.

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La joven compartió video y fotos en compañia de su madre (rs)

El fallecimiento de Martha Elena Martínez Viveros ocurrió apenas un año y ocho meses después de la muerte de Paquita la del Barrio, registrada el 17 de febrero de 2025. El Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, confirmó el deceso este miércoles 7 de octubre a través de un comunicado en redes sociales.

Martha Elena murió de un paro cardiorrespiratorio

Ella es Martha Elena y su hija María del Carmen (rs)

De acuerdo con información de personas cercanas a la familia, Martha Elena Martínez Viveros sufrió un paro cardiorrespiratorio descrito también como un infarto fulminante. El fallecimiento ocurrió de manera inesperada en Xalapa, mientras se encontraba con sus hijas, poco después de haber regresado de unas vacaciones en Perú.

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Paquito Torres, exrepresentante de Paquita la del Barrio, confirmó la versión en entrevista con el programa Ventaneando. El exmánager relató que, según la información que recibió, Martha Elena no había presentado ningún problema de salud previo y calificó el fallecimiento como inesperado.

Hasta el momento, ninguna autoridad ni integrante de la familia emitió un pronunciamiento oficial con los detalles médicos exactos de las circunstancias del deceso. Los restos de Martha Elena Martínez Viveros serán cremados en Veracruz, de acuerdo con reportes locales.

Quién era Martha Elena Martínez Viveros, la hija que Paquita la del Barrio crió como suya

La hija de Paquita la del Barrio murió a los 47 años (redes sociales)

Martha Elena Martínez Viveros era sobrina biológica de Paquita la del Barrio, hija de uno de los hermanos de la cantante. La intérprete de Rata de dos patas decidió adoptarla y criarla como su propia hija desde que era una bebé, en una historia que se remontó a 1979, cuando la encontró enferma durante una visita a su pueblo natal en Alto Lucero.

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La cantante, junto a su entonces esposo Alfonso Martínez, registró a la niña con sus apellidos y la llevó a vivir con ellos tras obtener el consentimiento de los padres biológicos. Martha Elena creció alejada de los reflectores y, con el tiempo, formó su propia familia en Xalapa, Veracruz.

Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)

Martha Elena dejó tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y María del Carmen, quienes mantuvieron una vida alejada de la exposición mediática que acompañó a su abuela adoptiva.

Martha Elena denunció “odio” familiar meses antes de su muerte

(redes sociales)

En febrero de 2025, apenas días después de la muerte de Paquita la del Barrio, Martha Elena sorprendió al publicar mensajes en los que habló sobre su complicada relación con su hermano Iván Miguel. La disputa surgió luego de que fuera señalada como “media hermana” por haber sido adoptada legalmente por la cantante.

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Para Martha Elena, esa etiqueta no se trató de un detalle menor, pues consideró que ponía en duda su lugar dentro de la familia y los derechos que le correspondían como hija reconocida de Paquita la del Barrio.

Tras la muerte de Paquita la del Barrio, Martha Elena fue incluida como legataria en el testamento que la cantante otorgó el 3 de agosto de 2024, de acuerdo con un aviso publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Esa designación la colocó junto a los otros dos hijos de la intérprete, Iván y Javier, como beneficiaria reconocida formalmente en el documento.

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La muerte de Martha Elena se suma a otro episodio reciente en la familia de Paquita la del Barrio

Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)

El fallecimiento de Martha Elena Martínez Viveros ocurrió tres meses después de la localización de Kelly Ariadna, nieta de Paquita la del Barrio, quien había sido reportada como desaparecida en junio de este año en San Miguel de Allende. La sucesión de episodios mantuvo bajo atención pública a la familia de la cantante veracruzana durante los últimos meses.

El Ayuntamiento de Alto Lucero expresó sus condolencias a través de un comunicado oficial dirigido a los familiares de Martha Elena. “Nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, señaló la autoridad municipal.

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Los servicios funerarios de Martha Elena Martínez Viveros fueron programados en Xalapa, Veracruz, de acuerdo con reportes locales. Hasta el momento de esta publicación, ninguna instancia oficial había confirmado con precisión la causa médica exacta que provocó la muerte de la hija adoptiva de Paquita la del Barrio.