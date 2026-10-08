Osmar Olvera y Randal Willars aspiran al premio a Clavadista del Año tras ganar oros en los Juegos Centroamericanos

Aspiran al reconocimiento a mejor Atleta del Año por World Aquatics (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México contempla dos candidatos para obtener el reconocimiento a mejor Atleta Varonil del Año. Los clavadistas, Osmar Olvera y Randal Willars, fueron nominados por la World Aquatics en virtud de sus buenos resultados en Juegos Centroamericanos y Copas del Mundo.

Los representantes aztecas figuran entre los cinco mejores clavadistas del mundo junto con los chinos: Jiuyuan Zheng, Zongyuan Wang y Yuming Bai. Su conquista de medallas a lo largo del 2026 otorgó que Osmar Olvera y Randal Willars sueñen con esta distinción anual.

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La candidatura de los atletas mexicanos reúne el rendimiento de Osmar Olvera desde el trampolín y la de Randal Willars desde la plataforma de los 10 metros, sus máximas especialidades dentro de los deportes acuáticos,

El balance de metales obtenidos entre ambos incluye cinco medallas en la Súper Final de la Copa del Mundo de Pekín 2026. En la competencia celebrada del 1 al 3 de mayo en el Centro Nacional de Natación, México cosechó tres platas y dos bronces en ese certamen, con Osmar Olvera y Randal Willars en todas las preseas.

Osmar Olvera comenzó la temporada 2026 como campeón mundial de trampolín de tres metros tras colgarse la medalla de oro en Singapur 2025, después de consolidarse como doble medallista en los Juegos Olímpicos de París 2024. Olvera ganó plata en sincronizados de tres metros con Juan Celaya y bronce en la prueba individual.

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En tanto, Randal Willars se consolidó como una de las principales referencias mexicanas en la plataforma de los 10 metros, logrando dos metales plateados y un bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo Pekín 2026 antes de sus dos preseas doradas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo.

Logros de Osmar Olvera y Randal Willars que ratifican su nominación al premio Clavadista del Año

Los mexicanos competirán por la distinción contra clavadistas de China (X / Olimpismo Mexicano )

Merecidamente, Osmar Olvera y Randal Willars están en la terna de los clavadistas que podrían ganar el título a Atleta del Año por la Wolrd Aquatics, producto de sus podios en la Copa del Mundo de Montreal, la Superfinal de Pekín y sus triunfos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

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Osmar Olvera, el clavadista que ha enviado un claro mensaje acerca de los límites a las nuevas generaciones que representarán a México en ciertas disciplinas, obtuvo durante el 2026:

Dos medallas de plata en la Copa del Mundo de Montreal : trampolín sincronizado de tres metros, con Juan Celaya, y equipos mixtos.

Dos preseas plateadas y un bronce en la Superfinal de la Copa del Mundo de Pekín : sincronizados de tres metros, equipos mixtos e individual de tres metros.

Tres metales de Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo: trampolín de un metro, tres metros individual y tres metros sincronizados.

Por su parte, Randal Willars, quien es otra de las cartas fuertes de México en los clavados de altura, consiguió en el año:

Dos medallas de plata en Montreal : plataforma sincronizada de 10 metros, con Kevin Berlín , y equipos mixtos.

Dos metales plateados y un bronce en Pekín : plataforma individual de 10 metros, equipos mixtos y plataforma sincronizada de 10 metros.

Dos preseas doradas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo: plataforma individual y sincronizada de 10 metros.

¿Quién es Osmar Olvera, clavadista mexicano que podría ser nombrado Atleta del Año?

Osmar Olvera muestra su medalla y un pin conmemorativo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (X / Rommel Pacheco)

Osmar Olvera Ibarra, de 22 años, es un clavadista mexicano nacido el 5 de junio de 2004 en la Ciudad de México. Su vínculo con los deportes acuáticos comenzó desde su infancia: aprendió a nadar a los dos años y empezó a practicar clavados a los cuatro.

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Compite principalmente en trampolín de uno y tres metros, tanto en pruebas individuales como sincronizadas. A los 17 años, Osmar Olvera debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como el integrante más joven de la comitiva nacional.

Su salto internacional llegó con las medallas obtenidas en el Mundial de Fukuoka 2023 y, sobre todo, en Doha 2024, donde ganó el oro en trampolín de un metro y el bronce en tres metros.

Ese mismo año se convirtió en doble medallista olímpico de París 2024, donde obtuvo plata en sincronizados de tres metros con Juan Celaya y bronce en la prueba individual. Con ello se convirtió en el segundo clavadista mexicano, después de Joaquín Capilla, en ganar dos medallas en una misma edición olímpica.

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Para 2025, Olvera vivió su mejor año como clavadista al conquistar el título del mundo en el trampolín individual de tres metros en Singapur. En este 2026 sumó tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo en un metro, tres metros individual y tres metros sincronizados.

¿Quién es Randal Willar, clavadista nacional que también está nominado al premio a Atleta del Año?

Consiguió la medalla de bronce en la plataforma de los 10 metros. REUTERS/Jeremy Lee

Randal Willars Valdez, de 24 años, es un clavadista mexicano especializado en plataforma de 10 metros. Nació el 30 de abril de 2002 en Tijuana, Baja California, y comenzó a practicar clavados a los seis años, después de iniciar en la natación. A los nueve se trasladó a la CDMX para continuar su formación deportiva.

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En categorías juveniles ganó la presea de oro en plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Posteriormente se incorporó a la Selección Mexicana y construyó su carrera en pruebas individuales y sincronizadas, donde ha hecho dúo con Kevin Berlín.

Willars debutó en unos Juegos Olímpicos en París 2024. En la Capital francesa culminó cuarto en plataforma sincronizada de 10 metros junto a Kevin Berlín y quinto en la competencia individual.

Randal cuenta con medallas en Campeonatos Mundiales, incluidos Fukuoka 2023, Doha 2024 y Singapur 2025. Durante el 2026 obtuvo plata en sincronizados de 10 metros y en equipos mixtos en la Copa del Mundo de Montreal.

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En la Superfinal de la Copa del Mundo en Pekín ganó plata individual en plataforma con 538,15 puntos, plata por equipos y bronce en sincronizados con Kevin Berlín.

Y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo subió a los más alto del pódium tras ganar dos oros en la plataforma individual de 10 metros y sincronizados junto a Emilio Treviño.

¿Cuándo se dará a conocer el ganador del premio a Clavadista del Año?

Dijo que el "Y sí sí" debe cambiar a "Aquí Sí" tras sus preseas conquistadas. (CONADE)

La votación cerrará el viernes 9 de octubre, alrededor de las 07:59 horas (tiempo del centro de México). World Aquatics no ha precisado una hora para anunciar al ganador de esta distinción, pero se espera que lo dé a conocer después del cierre de la elección en sus redes sociales.

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