EEUU ofrece 5 mdd por capturar a José Salgueiro-Nevarez, socio de Los Chapitos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

EEUU ofrece una recompensa de 5 mdd a quien proporcione información sobre el paradero de José Salgueiro-Nevarez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), reiteró recientemente su intención por capturar a José Salgueiro-Nevarez, mejor conocido como El Che o El 90, un operador de alto nivel del Cártel de Sinaloa, y por quien se ofrecen 5 millones de dólares de recompensa por información que lleve a su detención.

La dependencia estadounidense mencionó que Salgueiro-Nevarez es buscado por crímenes contra Estados Unidos como integrante de Los Salgueiro y aliado del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos.

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Las autoridades hicieron la invitación a proporcionar información sobre su paradero a las oficinas locales del ICE y a no intentar detenerlo, pues lo consideran una persona peligrosa.

“José Salguiero-Nevarez es un ciudadano mexicano buscado por delitos contra Estados Unidos como miembro de la Organización Salguiero-Nevarez y líder del Cártel de Sinaloa. No intente detenerlo. Si tiene información sobre su paradero, comuníquese con su oficina local de ICE o llame al 1-866-DHS-2-ICE lo antes posible”, posteó el ICE en una publicación compartida en la red social X, donde además se puso una fotografía del presunto delincuente.

José Salgueiro-Nevarez nació el 28 de diciembre de 1966 y es identificado como líder de un brazo armado de Los Chapitos en Chihuahua, entidad de la que es originario.

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(X @ICEgov)

Es hermano de Noel y Ruperto, y juntos crecieron en la localidad de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.

Autoridades estadounidenses aseguran que su vínculo con el Cártel de Sinaloa comenzó desde el año 2005 con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien puso a Noel, hermano de José, al frente de las operaciones del cártel en Chihuahua.

Los Salguero también son identificados como la Organización Salgueiro-Nevarez (OSN).

Cabe detsacar que en 2011, Noel Salgueiro-Nevarez fue detenido y el liderazgo del brazo armado quedó en manos de Ruperto, y años después, ese grupo delictivo fue vinculado con Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de El Chapo Guzmán.

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A José Salgueiro-Nevarez y a sus hermanos se les acusa de distribuir diversas drogas: marihuana, heroína, cocaína y metanferaminas para Estados Unidos (EEUU).

Se busca ICE ofrece $5 millones de dólares por "El Che", operador del Cártel de Sinaloa José Salgueiro-Nevarez, líder de un brazo armado de Los Chapitos en Chihuahua JS José Salgueiro-Nevarez Alias "El Che" o "El 90" $5,000,000 USD de recompensa Nacimiento: 28 de diciembre de 1966 Origen: Guadalupe y Calvo, Chihuahua Organización: Los Salgueiro (OSN) Alianza: Facción Los Chapitos, Cártel de Sinaloa 2005 Inicio de su vínculo con El Chapo Guzmán 4 Tipos de droga que se les atribuye distribuir 96 años 8 meses Condena acumulada de dos líderes La Línea Grupo rival en el enfrentamiento de 2023 Árbol familiar y de mando de Los Salgueiro Haz clic en cada integrante para ver su papel en la organización. Condenas acumuladas de líderes de Los Salgueiro Haz clic en cada barra para ver el detalle de la sentencia. Condena previa Nueva condena (agosto 2025) Entre El Bryan y El Maniaco suman 96 años y 8 meses de prisión Cronología de la organización criminal Fuente: Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Fiscalía General de la República (FGR)

En el año 2023, este grupo delictivo fue relacionado con un enfrentamiento contra el grupo criminal de La Línea en Chihuahua.

Para el 2024, el gobierno de Estados Unidos aseguró que el Cártel de Sinaloa lidera los procesos de producción y distribución de fentanilo, y que entre 2019 y 2020, el grupo criminal estuvo detrás del tráfico de fentanilo a EEUU.

En agosto de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió nuevas sentencias de prisión contra dos de los principales jefes de la facción Los Salgueiro, al servicio del Cártel de Sinaloa, con lo que las penas acumuladas en su contra ya superan los 100 años de cárcel.

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Se trata de José Bryan Salgueiro Zepeda, alias El 90 o El Bryan, y Efrén Salgueiro González, alias El Maniaco, identificado como líderes del grupo criminal Gente Nueva con operaciones en el sur de Chihuahua.

La FGR informó que el martes 29 de julio de 2025 obtuvo sentencias por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas y armas:

El Bryan recibió una nueva pena de 20 años de prisión , que se suman a los 60 años que ya purga por secuestro agravado

El Maniaco, por su parte, fue condenado a 10 años, que se añaden a una sentencia previa de 6 años y 8 meses por portación de arma de uso exclusivo del Ejército

En conjunto, los dos líderes criminales suman 96 años y 8 meses de prisión, aunque otros dos operadores de Los Salgueiro también recibieron condenas recientes:

Héctor Ramón López Flores , alias El Cholo , fue sentenciado a 20 años

Joaquín Grado Prieto, considerado sucesor de El Bryan, recibió una pena de 10 años