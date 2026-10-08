Ken Salazar anuncia visita a México días después de que AMLO acusara a EEUU de pactar con “Los Chapitos” en su libro

La visita del exembajador a la Ciudad de México el próximo 14 de octubre reactiva una disputa de versiones entre Washington y el gobierno mexicano que el libro de López Obrador ha vuelto a colocar en el centro del debate político

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El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció que regresará a la Ciudad de México el 14 de octubre para “contar su historia”. Lo hizo en un mensaje y un video publicados en X, horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum calificara de “muy interesante” el libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En ese libro, AMLO acusa a agencias estadounidenses de pactar con “Los Chapitos” el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

En su publicación, Salazar no mencionó a López Obrador, el libro ni el caso Zambada.

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¿Qué publicó Ken Salazar en X?

@KenSalazar

El exembajador afirma que su familia lleva más de cuatro siglos en esa tierra: primero como parte de España, luego de México y después de Estados Unidos. Se define como ciudadano estadounidense y mexicoamericano, y dice sentir orgullo de ambas identidades.

El mensaje incluye versión en inglés, los hashtags #Borderlands y #Fronteras, y etiqueta a la librería Porrúa, editorial de la versión en español de su libro. En el video, Salazar plantea lo siguiente:

Que hay 50 millones de mexicoamericanos en Estados Unidos, a quienes llama el futuro de la democracia y la economía de ese país.

Que ese futuro se construye junto con los 130 millones de mexicanos y los canadienses, bajo una visión de América del Norte .

Que en México hablará de una frontera “quebrada” y de un sistema migratorio que necesita “muchísimo trabajo”.

Que lo importante es estar “unidos como una familia del continente”.

¿Qué dice AMLO sobre Salazar en “<i>Pueblo”?</i>

López Obrador hace un recuento de los embajadores de EEUU en México, excluye a Ken Salazar y Ronald Johnson. (Foto: REUTERS/Raquel Cunha/Presidencia/REUTERS/Raquel Cunha)

De acuerdo con la reseña de Infobae sobre el libro, presentado el 5 de octubre, López Obrador sostiene que el Departamento de Justicia y agencias estadounidenses “pactaron, en forma clandestina y extraterritorial” con los hijos de “El Chapo” el traslado de Zambada. Califica la operación de “extrajudicial e intervencionista”.

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Sobre Salazar, el libro señala, según esa reseña:

Reproduce un reporte que, afirma, le entregó el entonces embajador . Según ese documento, Washington reconoció haber sido informado de que Joaquín Guzmán López consideraba entregarse. Ubica el aterrizaje en Santa Teresa, Nuevo México, a las 16:24 horas del 25 de julio de 2024.

AMLO dice que decidió pausar las relaciones diplomáticas y dejó de recibir a Salazar, lo que calificó de “falta de respeto a nuestra soberanía nacional”.

Cuestiona al embajador “y sus superiores” si aceptarían un trato recíproco, es decir, que en México se presentaran denuncias contra funcionarios estadounidenses de alto nivel.

En el pasaje reseñado, el señalamiento de pactar con “Los Chapitos” se dirige al Departamento de Justicia y a agencias estadounidenses. Salazar aparece como el embajador que entregó el reporte y a quien López Obrador cuestiona.

El expresidente también escribe que está seguro de que Joe Biden no se enteró de la operación. Relata que consultó a los titulares de Sedena, Semar, Guardia Nacional y FGR, quienes habrían negado participación mexicana. Atribuye al caso un repunte de violencia en Sinaloa: de 1.3 a 4.3 homicidios diarios, unos mil 100 entre agosto de 2024 y agosto de 2025, según su relato.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre el libro?

El 7 de octubre, en la conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre el libro. La pregunta incluyó a las agencias estadounidenses, al embajador Ronald Johnson, los expedientes contra Rubén Rocha Moya e Inzunza, y la captura de Zambada.

La mandataria afirmó que debe preservar el vínculo diplomático con Washington, aunque consideró relevante la interpretación del exgobernante sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y lee la obra por las noches

La presidenta respondió que debe ser “muy cuidadosa” por su cargo y que López Obrador “puede hablar más” por haber dejado la presidencia. Dijo que la interpretación del expresidente sobre la captura es “muy interesante” y que “vale la pena leerlo” y añadió que lee unas pocas páginas por noche.

También afirmó que “cuando sé que hay injerencia, lo digo sin problema” y que el principio básico es “el respeto a nuestra soberanía”. Sobre el libro, dijo que López Obrador hace “conexiones” a partir de hechos, pero que no sostiene que agentes mexicanos hayan participado.

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La versión de Salazar y la polémica previa

El caso ya acumulaba versiones encontradas:

Agosto de 2024: Salazar dijo públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. López Obrador expresó entonces dudas sobre esa versión, de acuerdo con EFE.

Junio de 2026: fragmentos de Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva se difundieron en medios. Salazar relata que una fuente a la que llama “El Susurrador” le dijo que AMLO estaba “muy preocupado” por lo que Zambada pudiera informar a EU. Eje Central precisó que es un testimonio de segunda mano.

La mandataria evita dar un nombre, pero afirma que las “probabilidades son muy pocas” de que se trate de varios, luego de que el exembajador lo menciona en sus memorias próximas a publicarse.

7 de julio de 2026: Sheinbaum preguntó en la mañanera si Salazar mintió, luego de que el FBI asegurara haber intervenido.

La mandataria señala que una aeronave fue exhibida por el FBI como parte de sus operativos, pese a que el exdiplomático negó en 2024 la participación de agencias de Estados Unidos en el traslado

Agosto de 2026: Salazar sostuvo que “la verdad está en el libro” y que “no eran nuestro avión”. Informó que la FGR consideró “falsas” sus declaraciones de 2024.

¿Qué sigue?

Salazar regresará a la capital el 14 de octubre. En su publicación no precisó sede ni horario. Según Uno TV, Porrúa planea que presente su libro en varias ciudades del país.