Se queda en prisión Maximiano “N”, acusado por la muerte de ocho personas tras aplicarles “sueros vitaminados”

Maximiano “N” fue ingresado a un Cereso luego de entregarse ante las autoridades y cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra. (X @fgjesonora)

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Un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra Maximiano “N”, médico señalado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) como responsable de suministrar tratamientos conocidos como “sueros vitaminados” que estarían relacionados con la muerte de ocho personas.

La determinación judicial ocurrió después de que el médico se entregara voluntariamente ante las autoridades el pasado 5 de octubre. Posteriormente, agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra y fue ingresado a un Centro de Reinserción Social (Cereso).

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De acuerdo con la Fiscalía estatal, durante la audiencia inicial el Ministerio Público formuló imputación contra Maximiano “N” por el delito de homicidio culposo con responsabilidad médica y solicitó que fuera vinculado a proceso.

Sin embargo, la defensa del acusado solicitó el plazo constitucional de 144 horas para que se determine su situación jurídica.

Por esta razón, la continuación de la audiencia quedó programada para el 10 de octubre de 2026, en una sala virtual.

La Fiscalía de Sonora acusa al médico de homicidio culposo con responsabilidad médica por ocho muertes relacionadas con la aplicación de “sueros vitaminados”. (X @fgjesonora)

Fiscalía señala posibles irregularidades en la aplicación de los tratamientos

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso datos de prueba que, de acuerdo con la FGJE, apuntan a una posible mala praxis médica relacionada con condiciones inadecuadas de higiene y contaminación durante la administración de los tratamientos.

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La investigación se centra en procedimientos mediante los cuales Maximiano “N” habría administrado sustancias a personas que acudían para recibir los llamados “sueros vitaminados”.

Uno de los casos incluidos en la carpeta de investigación corresponde a una persona a quien presuntamente se le administró un suero con diversas sustancias en un domicilio.

Después de recibir el tratamiento, el paciente presentó un deterioro súbito de su estado de salud y posteriormente murió el 2 de abril.

Según la Fiscalía, las causas de muerte establecidas en este caso fueron insuficiencia cardiorrespiratoria, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple.

La investigación de la FGJE contempla ocho personas fallecidas y 12 lesionadas, además de 146 dictámenes periciales. Foto: (iStock)

La autoridad estatal investiga si las condiciones en las que fueron preparados y administrados los tratamientos tuvieron relación con las complicaciones que presentaron las víctimas.

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Investigación suma ocho personas fallecidas y 12 lesionadas

La FGJE informó que la investigación contempla hasta el momento la muerte de ocho personas, además de 12 personas lesionadas.

Para integrar la carpeta, las autoridades realizaron 146 dictámenes periciales, con los que buscan establecer las circunstancias en las que fueron administrados los tratamientos y determinar las posibles responsabilidades.

El titular de la Fiscalía estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que como parte de las diligencias también fueron asegurados siete inmuebles, diversas cuentas bancarias y 16 vehículos.

La Fiscalía señaló que estas acciones forman parte de las investigaciones relacionadas con los fallecimientos y las personas lesionadas.

La dependencia también indicó que el bloqueo de cuentas y la incautación de bienes y vehículos habrían limitado la posibilidad de Maximiano “N” para disponer de recursos, situación que, de acuerdo con la propia autoridad, habría antecedido a su decisión de presentarse ante las autoridades.

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Maximiano “N” permanecerá en prisión mientras continúa el proceso

Con la medida cautelar dictada por el juez, el médico permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento judicial y se define su situación jurídica.

No obstante, la vinculación a proceso todavía no ha sido resuelta, debido a que la defensa solicitó el plazo constitucional de 144 horas.

La audiencia para determinar si existen elementos suficientes para sujetarlo a proceso quedó programada para el 10 de octubre.

Será durante esa diligencia cuando el juez determine si Maximiano “N” debe ser vinculado a proceso por el delito que le imputó el Ministerio Público.

Mientras tanto, la Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon las ocho muertes y los 12 casos de personas lesionadas que forman parte de la indagatoria.

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