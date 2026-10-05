Médico acusado de suministrar sueros vitaminados en Sonora se entregó a las autoridades: ofrecían 500 mil pesos por su captura

La Fiscalía de Sonora investiga a Jesús Maximiano “N” por la muerte de ocho pacientes vinculados a suero vitaminado. (Anayeli Tapia/Infobae)

Guardar

Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico señalado como el responsable de suministrar sueros vitaminados, se entregó a las autoridades ministeriales este lunes derivado de las acusaciones que enfrentaba por la muerte de ocho personas en Hermosillo, Sonora.

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal del estado, informó que el médico acudió de manera voluntaria en las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) luego de que sus abogados se acercaron con las autoridades para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.

PUBLICIDAD

El fiscal detalló que esta acción fue derivada de la realización de cateos, del bloqueo de sus cuentas bancarias y el aseguramiento tanto de bienes como de vehículos, lo que llevó a sus abogados a buscar su entrega pactada.

Luego de cumplimentar una de las ordenes de aprehensión en su contra, Maximiano Verduzco fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso), ubicado en Hermosillo. El fiscal dijo que esperan que este mismo día sea imputado, aunque evitó detallar los delitos de los que lo acusan.

Una reciente amputación y salud delicada: los motivos de su entrega

Las muestras aseguradas en Hermosillo fueron sometidas a análisis especializados. Crédito: FGJES

Carlos Alberto Flores, comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, detalló que Jesús Maximiano Verduzco presenta un problema de salud que derivó en una reciente amputación, situación que motivó al médico a entregarse a las autoridades.

PUBLICIDAD

Con esto, se determinó que se encuentra en un estado de salud delicado, lo cual quedó establecido en el certificado médico correspondiente.

“El médico se encuentra con una amputación reciente derivado de la problemática que tenía, es uno de los motivos por los cuales esta persona se entregó. Su salud es delicada”, explicó ante medios de comunicación.

Además, el comisario detalló que los cateos y las acciones para localizar al médico permitieron cercarlo dentro de sus redes familiares y cómplices, que favorecieron su entrega para enfrentar la justicia.

Ofrecían hasta 500 mil pesos como recompensa

Foto: Fiscalía de Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló meses antes que contaba con una orden de aprehensión en contra del médico por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo y mala praxis médica, con la agravante por responsabilidad técnica y de salud.

PUBLICIDAD

Además, se emitió una ficha de búsqueda en la que las autoridades estatales ofrecían una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera su captura.

Con el objetivo de que fuera presentado ante la autoridad por las ocho muertes y afectaciones en contra de otras personas por el suministro de sueros vitaminados, también se emitieron alertas internacionales e interestatales para favorecer su localización.

Salas Chávez, fiscal del estado, informó en el mes de abril que la principal hipótesis de las muertes era la mezcla de diversas sustancias que habrían provocado reacciones adversas en los pacientes. Esta sospecha se dio luego de que varios apoderados legales y de los productos suministrados demostraron que contaban permisos para su distribución.

PUBLICIDAD

(Instagram/@clinicahomotoxicologica)

Desde 2004 el médico ofrecía sus servicios en una clínica particular de terapias intravenosas y medicina estética con operaciones en Hermosillo. En sus redes sociales compartía contenido en el que se observaba el interior del lugar y la manera en que suministraba los sueros vitaminados a grupos de personas de manera simultánea.

El sitio se promocionaba como una clínica para mejorar la salud y la estética. Uno de los videos compartidos en sus redes captó el momento en que al menos seis mujeres recostadas en sillones recibían el tratamiento con los sueros, que resaltaban por su color amarillento.

Según testimonios, en el consultorio también se ofrecían tratamientos para la obesidad, enfermedades metabólicas y procedimientos estéticos. El acceso a estos tratamientos incluía aplicación de sueros, cuyos costos oscilaban entre los 500 y mil pesos.

PUBLICIDAD