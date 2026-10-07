Quién es Osvaldo Benavides, el actor que interpreta a Luis de Llano en la serie de Timbiriche

Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

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Osvaldo Benavides dará vida al personaje inspirado en Luis de Llano en la serie de Timbiriche, una producción de ocho capítulos que llega a ViX este viernes 9 de octubre.

La ficción retoma el surgimiento del grupo juvenil y algunos episodios de sus integrantes. Entre ellos aparece una trama inspirada en el caso de Sasha Sokol, quien denunció abuso contra Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39.

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En junio de 2025, la SCJN negó un amparo solicitado por De Llano, con lo que quedó firme una sentencia civil a favor de Sokol por daño moral.

El 2 de septiembre de 2026, el productor fue arrestado en Ciudad de México por incumplir dos medidas ordenadas en la resolución: ofrecer una disculpa pública y publicar una síntesis del fallo.

Osvaldo Benavides interpretó al personaje inspirado en Luis de Llano

Durante la presentación de la serie en el Foro 4 de Televisa San Ángel, Osvaldo Benavides habló sobre el personaje que interpretó y la responsabilidad que implicó acercarse a una figura relacionada con una denuncia de abuso sexual.

El actor sostuvo que no podía ignorar los hechos conocidos alrededor de la persona que inspiró su papel. “Siempre interpretar a alguien que existe y que está vivo conlleva una serie de compromisos, con lo que todos conocemos de esa persona”, dijo.

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El actor Osvaldo Benavides posa en un escenario iluminado durante la presentación de un proyecto relacionado con la agrupación Timbiriche y la plataforma ViX. (Selene Miranda/Infobae México)

El actor agregó: “No puedes hacerte de la vista gruesa o gorda, o sea, no puedes ignorar la realidad y menos cuando estás hablando de... cuando te estás inspirando en ella”. Benavides también fungió como productor ejecutivo de la ficción de ViX.

El proyecto abordó el tema entre el equipo creativo, de acuerdo con el actor. Benavides señaló que el productor Pablo Cruz decidió incluir una frase al cierre de los episodios para fijar la postura de la producción ante los hechos que inspiraron esa parte de la historia.

“Esa frase, ahí está la postura del proyecto, que es: somos conscientes y, de hecho, se aborda el tema, se toca”, expresó Benavides. El intérprete no detalló la manera en que aparecería el caso dentro de los ocho capítulos.

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El actor también habló de las diferencias físicas con la persona que inspiró a su personaje. Benavides contó que desde el primer día lo planteó a los creadores y productores de la serie. “Yo no me hubiera casteado para este personaje”, recordó entre risas.

Osvaldo Benavides comenzó en televisión desde niño y trabajó en cine, teatro y streaming

Osvaldo Benavides inició su carrera frente a las cámaras durante su infancia. De acuerdo con su currículum, uno de sus primeros trabajos en televisión fue El abuelo y yo, producción de Televisa de 1992.

Osvaldo Benavides ha continuado con su carrera sobre todo en televisión (IG: osvaldobenavides)

Durante la década de 1990 también participó en El premio mayor, María la del barrio, Te sigo amando, Preciosa y Mujer, casos de la vida real. En los años posteriores trabajó en títulos como Locura de amor y Daniela.

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Su trayectoria en televisión incluyó producciones como Soy tu fan, transmitida entre 2010 y 2012 por Canal Once. Más adelante participó en La que no podía amar, Lo que la vida me robó y A que no me dejas.

El currículum del actor registra que por su trabajo en Lo que la vida me robó recibió el Premio TVyNovelas a Mejor Actor de Reparto y el Sol de Oro por su desempeño. También fue nominado a Mejor Actor Protagónico por A que no me dejas.

Benavides amplió su carrera hacia proyectos de plataformas y producciones internacionales. Participó en Monarca, de Netflix; La suerte de Loli, de Telemundo; The Good Doctor, de ABC; Acapulco, de Apple TV; El colapso, de ViX, y Cada minuto cuenta, de Prime Video.

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En cine, el actor apareció en Por la libre, dirigida por Juan Carlos de Llaca; Un mundo maravilloso y La dictadura perfecta, ambas dirigidas por Luis Estrada. También formó parte de Me late chocolate, Más sabe el diablo por viejo, Todo mal, Mentada de padre y Corazonada.

El actor también dirigió Noche de bodas y trabajó en teatro

Además de actuar, Benavides desarrolló trabajo detrás de cámaras. Fue director en Agave Shots, una productora de comerciales y videos musicales, y más tarde debutó como director de cine con Noche de bodas, estrenada en 2024.

La película fue protagonizada por Benavides junto a Ludwika Paleta. El proyecto se sumó a una carrera que también tuvo presencia constante en el teatro.

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Entre sus montajes se encuentran Zucco, Trainspotting, Las obras completas de William Shakespeare, El graduado, Todos eran mis hijos, Cuerdas, Duele y Donde los mundos colapsan.

Su currículum también señala que domina español e inglés. Esa trayectoria entre televisión, cine, teatro y plataformas llevó a Benavides a asumir el personaje inspirado en Luis de Llano dentro de la serie de Timbiriche.