‘No puedes ignorar la realidad’: Osvaldo Benavides sobre su papel en la serie de Timbiriche inspirado en el caso de Luis de Llano

El actor Osvaldo Benavides posa en un escenario iluminado durante la presentación de un proyecto relacionado con Timbiriche de la plataforma ViX. (Infobae México/Selene Miranda)

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Osvaldo Benavides enfrentó un reto particular en la nueva serie de Timbiriche: interpretar al personaje inspirado en Luis de Llano, el productor señalado por Sasha Sokol de haber abusado de ella cuando era menor de edad. Benavides, quien además funge como productor ejecutivo del proyecto, habló sobre esa responsabilidad durante la rueda de prensa realizada en el Foro 4 de Televisa San Ángel.

El actor reconoció que dar vida a una persona que existe en la vida real implica límites que no pueden ignorarse, sobre todo cuando el personaje está vinculado a un caso judicial que sigue vigente.

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Osvaldo Benavides menciona que no puede hacer spoilers de la serie de Timbiriche

“No puedes hacerte de la vista gruesa”

“Esa, esa frase, ahí está la postura del proyecto, que es: somos conscientes y, de hecho, se aborda el tema, se toca”, dijo Benavides. (Infobae México/Selene Miranda)

Ante una pregunta directa de la prensa sobre qué tanta responsabilidad implicó interpretar a un hombre señalado por abuso sexual, Benavides fue contundente: “Siempre interpretar a alguien que existe y que está vivo conlleva una serie de compromisos, con lo que todos conocemos de esa persona”, afirmó. Y agregó: “No puedes hacerte de la vista gruesa o gorda, o sea, no puedes ignorar la realidad y menos cuando estás hablando de... cuando te estás inspirando en ella”.

El actor explicó que la decisión de incluir el tema dentro de la trama fue acompañada de una postura explícita del proyecto. Consideró “muy afinado” que el productor Pablo Cruz incorporara un mensaje al cierre de los episodios para reconocer el problema: “Esa, esa frase, ahí está la postura del proyecto, que es: somos conscientes y, de hecho, se aborda el tema, se toca”, dijo Benavides.

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Sin embargo, el actor evitó anticipar de qué manera se desarrolla esa parte de la historia dentro de los ocho capítulos. “¿Cómo? Vamos a ver. Eso es lo que les digo. Vamos a ver, veamos todos y juzguemos como espectadores, porque al final quien tiene que tomar la decisión de qué piensa es el espectador”, señaló.

Entre el compromiso y el entretenimiento

Sobre el trabajo colectivo detrás de esa decisión, Benavides detalló que el tema se abordó entre todo el equipo creativo: “Sí, sí la abordamos todos en conjunto, porque es un tema sensible. Es importante hablar de las realidades en las que vivimos, pero no olvidemos que esto es un producto de entretenimiento primero que nada”. (Infobae México/Selene Miranda)

Benavides insistió en que, pese a la sensibilidad del tema, la serie no deja de ser un producto comercial. “Nosotros como pieza de entretenimiento no estamos más que para entretener. Es de eso que va esto, de que a la gente le guste y lo disfrute”, declaró.

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El actor también fue claro sobre los límites narrativos del proyecto: aseguró que no todos los episodios de la historia real de los integrantes jóvenes de Timbiriche aparecerán representados en pantalla. “Hay cosas que ahí están de la historia de los Timbiriches cuando eran más jóvenes y de las cosas que pasaron. Hay otras que pues no estarán. Tampoco cabe todo en una serie de ocho capítulos”, explicó.

Sobre el trabajo colectivo detrás de esa decisión, Benavides detalló que el tema se abordó entre todo el equipo creativo: “Sí, sí la abordamos todos en conjunto, porque es un tema sensible. Es importante hablar de las realidades en las que vivimos, pero no olvidemos que esto es un producto de entretenimiento primero que nada”.

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El reto actoral de encarnar a un personaje real

Timbiriche trailer oficial/ VIX

Más allá del componente ético, Benavides habló del desafío actoral que representó construir un personaje basado en una persona identificable. El actor relató que desde el inicio del proyecto fue transparente con el equipo creativo sobre las diferencias físicas entre él y la persona real en la que se inspira su papel: “Se los dije desde el día uno a los creadores, los productores, que yo no me hubiera casteado para este personaje”, contó entre risas durante la conferencia.

Pese a esa distancia física, consideró que el ejercicio actoral resultó “un reto exquisito” basado en los libretos y en la referencia de una persona que existe en la vida real. “Fue un reto exquisito, además agotador, por todas las personas que vemos aquí y todos los que hicimos la serie delante y detrás de cámaras”, dijo.

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Benavides reconoció que, al momento de la rueda de prensa, todavía no había visto el resultado final de su trabajo, aunque ya había tenido un primer acercamiento a través del tráiler. “Yo no la he visto y quiero verla. Según yo la estaba haciendo una caracterización... pero tengo la impresión de que el trabajo que sí se hizo, que hicimos todos para crear una época, una atmósfera, eh, ya lo vi en el tráiler. Estoy seguro que está”, expresó.

El actor cerró sus declaraciones sobre el tema con un balance entre la exigencia del proyecto y el resultado alcanzado: “Es una labor de mucha investigación, de mucha dedicación, y creo que es algo que todos nosotros que estamos aquí nos podemos sentir, eh, felices y agradecidos... de gratitud y de sentir que logramos algo que claramente la gente quiere ver”.

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El litigio real detrás del personaje

El caso que inspira esta parte de la trama tomó relevancia pública en marzo de 2022, luego de que Luis de Llano hablara del vínculo que sostuvo con Sasha Sokol durante una entrevista con Yordi Rosado, donde lo presentó como un romance. La cantante respondió en redes sociales y señaló que él había tergiversado lo ocurrido, además de denunciar el abuso que vivió cuando tenía 14 años y De Llano, 39.

Sokol emprendió después una demanda civil por daño moral. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo solicitado por De Llano, con lo que la sentencia a favor de la cantante quedó firme.

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El 2 de septiembre de 2026, De Llano fue arrestado en Ciudad de México por incumplir dos medidas de esa sentencia: ofrecer una disculpa pública y publicar una síntesis del fallo. Se trató de un arresto administrativo vinculado al cumplimiento de la resolución civil, y el productor fue liberado al día siguiente.