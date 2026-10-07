Paquita la del Barrio: la tragedia de sus gemelos que nacieron y murieron en 1977

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Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio, murió este 6 de octubre de 2026 a los 48 años por un infarto fulminante, según confirmó Paquito Torres, exmánager de la cantante, al programa Ventaneando. Su muerte ocurre poco más de un año después del fallecimiento de la intérprete, registrado el 17 de febrero de 2025.

El deceso revive la historia de la pérdida más dolorosa en la vida de Paquita: la muerte de un par de gemelos, hijos biológicos de su segundo matrimonio con Alfonso Martínez, en 1977.

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Los gemelos de Paquita la del Barrio nacieron y murieron tres días después

Paquita la del Barrio tuvo cinco hijos en total a lo largo de dos matrimonios. De su unión con Miguel Gerardo Martínez nacieron Iván Miguel, en 1968, y Javier, en 1969, quienes siguen con vida y se mantienen alejados de los reflectores.

ARCHIVO - La cantante mexicana Paquita la del Barrio en el Club Nokia en L.A. Live, el 5 de mayo de 2010, en Los Ángeles. (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo)

Con su segundo esposo, Alfonso Martínez, Paquita tuvo tres hijos más: un par de gemelos y Martha Elena. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la cantante relató que el embarazo de los gemelos comenzó con normalidad, pero después le trajo dificultades físicas que afectaron su movilidad.

La tragedia coincidió con otra pérdida personal. La madre de Paquita murió el 11 de diciembre de 1977. Quince días después, el 26 de diciembre, nacieron los gemelos. Ambos murieron el 29 de diciembre, a los tres días de nacer.

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“Mi madre murió en el 77 y pues el sufrimiento y los niños se tragaban todo eso porque uno nació muy amarillito, algo de la bilis y los dos se murieron”, declaró Paquita en aquella entrevista. “Mi madre murió el día 11 de diciembre, el 26 nacieron mis hijos y el 29 murieron los dos.”

Martha Elena fue adoptada en Veracruz en 1979

Martha Elena falleció este martes 7 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según reportes recogidos tras su muerte, Paquita viajó a Alto Lucero, Veracruz, en 1979 y conoció ahí a una bebé de aproximadamente cinco meses que atravesaba problemas de salud. La cantante decidió llevarla consigo junto con Alfonso Martínez, su esposo de entonces, y la registraron como hija propia.

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A diferencia de su madre adoptiva, Martha Elena llevó durante casi toda su vida una existencia alejada de los medios. Después de la muerte de Paquita en 2025, comenzó a hablar públicamente sobre algunos aspectos de la vida de la cantante y de su familia.

El Ayuntamiento de Alto Lucero confirmó el fallecimiento mediante un comunicado en el que lamentó “profundamente el sensible fallecimiento de Martha Elena Martínez Víveros, quien fuese hija de la cantante Paquita la del Barrio”. El funeral se realizó este miércoles 7 de octubre, con cremación y una ceremonia íntima.

Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)

A través de redes sociales circuló un mensaje en el que se señala que las almas de madre e hija “se han reencontrado en un lugar lleno de paz, amor y eternidad”, de acuerdo con la cuenta oficial de Paquita la del Barrio.

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¿Qué hijos de Paquita la del Barrio siguen vivos?

De los cinco hijos que tuvo Paquita la del Barrio, le quedan vivos dos: Iván Miguel (nacido en 1968) y Javier (nacido en 1969), ambos producto de su primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez.

Los dos han mantenido una vida alejada de los reflectores y no siguieron los pasos de su madre en el medio artístico.

Los hijos de la cantante mostraron tensiones familiares y división durante el velorio en Veracruz, según el periodista (Archivo)

Los otros tres hijos de la cantante ya murieron: los gemelos que nacieron y fallecieron en 1977, y Martha Elena Martínez Viveros, su hija adoptiva, quien murió el 6 de octubre de 2026

¿Quién fue el gran amor de Paquita la del Barrio?

El gran amor de la vida de Paquita la del Barrio fue Alfonso Martínez, su segundo esposo, con quien estuvo casada alrededor de 30 años.

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La relación fue también la que inspiró algunas de sus canciones más conocidas, como “Rata de dos patas” y “Cheque en blanco”. Alfonso fue padre de tres de sus cinco hijos: los gemelos que murieron en 1977 y Martha Elena, su hija adoptiva.

Paquita la del Barrio y su entonces cónyuge registraron a la menor con sus apellidos y la criaron en su hogar tras verla muy enferma. (RS)

Pese a la inspiración artística, el vínculo estuvo marcado por las infidelidades de Alfonso. En 1995, tras 25 años juntos, Paquita contrató a un detective privado y descubrió que él mantenía una relación extramarital desde hacía 15 años, con quien había formado otra familia, incluida una hija.

Aunque se divorciaron, la cantante nunca dejó de considerarlo el amor de su vida, siguieron haciendo vida familiar pese a la separación, hasta la muerte de Alfonso Martínez en noviembre de 2000.

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