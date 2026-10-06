Tardeada espacial en el IPN con picnic, disfraces, música en vivo y proyección de películas: horarios, fechas y cómo llegar

El Planetario "Luis Enrique Erro" del IPN organiza una tardeada abierta al público este viernes 9 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Politécnico Nacional (IPN) prepara una tardeada espacial con música en vivo, picnic, observación del cielo nocturno y proyecciones en domo de inmersión este viernes 9 de octubre en el Planetario “Luis Enrique Erro”.

La actividad forma parte de la Semana Mundial del Espacio y es gratuita, sin necesidad de registro previo.

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El evento corre de las 18:00 a las 21:00 horas y combina observación astronómica, gastronomía al aire libre y disfraces temáticos, todo con entrada libre.

La agrupación Space Journey amenizará con música en vivo mientras cae la noche, en preparación para la observación del cielo.

La actividad reúne música en vivo, observación astronómica y picnic bajo el cielo de octubre. (Foto: Planetario Luis Enrique Erro)

El evento se realiza el viernes 9 de octubre de 18:00 a 21:00 horas

La tardeada “Una tardeada fuera de este mundo” se desarrolla en una sola jornada con un horario de tres horas.

La música en vivo abre la noche y da paso de forma gradual al picnic, la observación del cielo y las proyecciones en el domo.

Las proyecciones tienen horarios fijos dentro de ese bloque: “5000 Ojos” se exhibe a las 19:00 horas y “Fantasmas del Universo” a las 20:00 horas.

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El acceso no requiere registro previo ni costo de entrada. (Foto: Facebook/ Planetario Luis Enrique Erro)

El acceso a todas las actividades no tiene costo ni exige inscripción previa.

Cómo llegar al Planetario “Luis Enrique Erro”

La sede se ubica en avenida Wilfrido Massieu 394, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, código postal 07300, dentro de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos del IPN en Zacatenco.

En metro, la estación más cercana es Politécnico, de la Línea 5, desde donde se camina alrededor de 15 minutos sobre la avenida Wilfrido Massieu hasta el planetario.

El horario general del evento va de las 18:00 a las 21:00 horas. (Foto: Planetario Luis Enrique Erro)

También puede usarse la estación Lindavista, de la Línea 6, con un trayecto similar a pie.

En metrobús, la Línea 6 tiene paradas en Instituto del Petróleo y San Bartolo, cercanas a la avenida Wilfrido Massieu.

El Trolebús, a través de la Línea CP (Circuito Politécnico), también conecta con la zona del IPN Zacatenco.

Para quienes usan auto particular o transporte por aplicación, el acceso principal está sobre la misma avenida Wilfrido Massieu.

La sede se ubica en avenida Wilfrido Massieu 394, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. (Foto: Gobierno de México)

El picnic cósmico se desarrolla en la ecosenda del planetario

Los asistentes pueden llevar su manta, alimentos y bebidas para disfrutar de un picnic nocturno rodeado de naturaleza.

La actividad se acompaña de la exposición “Ojos del Universo” y no se permiten bebidas alcohólicas dentro del recinto.

Los asistentes deben llevar su propia manta y alimentos. (Facebook/Planetario Luis Enrique Erro)

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, el IPN ofrecerá observación de los cielos de octubre a través de los telescopios SAICM y SAET.

Esta actividad depende directamente del clima de la noche del evento, de acuerdo con la universidad.

Las primeras 100 personas disfrazadas reciben una experiencia especial

El dress code de la noche lo marca el universo: los asistentes pueden llegar vestidos de astronauta, alienígena, planeta, estrella o cualquier personaje similar.

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Las primeras 100 personas que lleguen disfrazadas recibirán una experiencia para crear su propia bebida inspirada en el universo.

Las primeras 100 personas disfrazadas podrán hacer su propia bebida con temática espacial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización invita a quienes asistan a dejar volar la imaginación con cualquier disfraz de temática espacial, sin restricción de diseño o personaje.

El domo de inmersión proyecta “5000 Ojos” y “Fantasmas del Universo”

La noche incluye dos proyecciones en el domo de inmersión del planetario, ambas incluidas en el acceso gratuito.

El programa forma parte del viaje por el universo que ofrece la sede como parte de su oferta regular de divulgación.

A las 19:00 horas se exhibe “5000 Ojos”, documental sobre el Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (DESI), proyecto internacional con más de 450 investigadores que usa 5,000 fibras ópticas robotizadas para mapear millones de galaxias y estudiar la energía oscura.

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"Fantasmas del Universo" se proyecta a las 20:00 horas como segunda función de la noche. (Facebook/Planetario Luis Enrique Erro)

A las 20:00 horas se proyecta “Fantasmas del Universo”, centrado en la búsqueda de la materia oscura.

Repasa los hallazgos del físico Fritz Zwicky y la astrónoma Vera Rubin, además de los experimentos realizados en el Gran Colisionador de Hadrones.

El Planetario “Luis Enrique Erro” es el primero de México abierto al público

El Planetario “Luis Enrique Erro” se inauguró el 2 de enero de 1967 y pertenece al IPN a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado.

Es el primer planetario de México abierto al público y uno de los más antiguos de América Latina.

El planetario también se dedica a la difusión de temas astronómicos. (Facebook/Planetario Luis Enrique Erro)

Lleva el nombre del astrónomo Luis Enrique Erro Soler, quien descubrió 20 estrellas variables y fundó el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, en Puebla.

El recinto cerró por remodelación en 2006 y reabrió en 2007 con un domo estelar y sistemas de proyección digital; en 2016 incorporó el sistema Digistar 6 y proyectores láser.

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La Semana Mundial del Espacio se celebra del 4 al 10 de octubre

La tardeada se enmarca en la Semana Mundial del Espacio 2026, celebración instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 bajo el lema de este año “La revolución de los cohetes”.

El periodo va del 4 al 10 de octubre y conmemora el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957 y la entrada en vigor del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre en 1967.

La conmemoración internacional se extiende del 4 al 10 de octubre bajo el lema "La revolución de los cohetes". (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel mundial se organizan más de 50,000 eventos en más de 100 países durante esta semana, de acuerdo con la Oficina de Asuntos Espaciales de la ONU (UNOOSA).

En México, la conmemoración se realiza desde 2009 con actividades en distintas instituciones educativas y culturales.