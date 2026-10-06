Semana Mundial del Espacio: talleres y observaciones astronómicas en México para conmemorar este magno evento

Varias personas realizan observaciones astronómicas con telescopios en un parque durante la celebración de la Semana Mundial del Espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Semana Mundial del Espacio es una conmemoración internacional que se realiza cada año del 4 al 10 de octubre y que tiene como objetivo

La Asamblea General de la ONU la estableció en 1999 para reconocer cómo la ciencia, la tecnología y las aplicaciones espaciales contribuyen a mejorar la vida en la Tierra.

PUBLICIDAD

Este año, la Semana Mundial del Espacio se centra en el tema “Rocket Revolution” o “Revolución de los cohetes”.

El lema aborda la transformación de los sistemas de lanzamiento espacial. La discusión incluye el desarrollo de cohetes reutilizables, la reducción de costos para llegar a órbita, el crecimiento de empresas privadas de lanzamientos, la participación de universidades y nuevos actores nacionales en la industria espacial.

La idea es mostrar que el acceso al espacio deja de depender sólo de unas cuantas agencias estatales y grandes potencias. Los avances en propulsión, manufactura e infraestructura de lanzamiento permiten nuevas misiones científicas, servicios satelitales y oportunidades comerciales.

PUBLICIDAD

La Semana Mundial del Espacio se realiza del 4 al 10 de octubre de 2026 y busca, además, acercar estas innovaciones a estudiantes para impulsar el interés por las áreas STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Las fechas recuerdan dos hitos de la historia espacial:

4 de octubre de 1957: lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial.

10 de octubre de 1967: entrada en vigor del Tratado del Espacio Ultraterrestre, que fija principios para la exploración y el uso pacífico del espacio.

El megacohete de SpaceX despega en un espectacular lanzamiento al amanecer, inaugurando una era de grandes expectativas en la conquista lunar y la reutilización espacial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué actividades habrá en México con motivo de la Semana Mundial del Espacio

En México, la agenda de la Semana Mundial del Espacio se concentra en actividades de divulgación para estudiantes, familias y público general. La mayor parte de los eventos se realiza en Ciudad de México, con sedes como Universum de la UNAM y el Planetario Luis Enrique Erro del IPN. La edición de este año concluye el sábado 10 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

Actividades en el Universum de la UNAM

Del 7 al 10 de octubre, Universum programa experiencias sobre exploración de Marte: recorridos virtuales por el cráter Jezero, modelos 3D del rover Perseverance y contenidos sobre Curiosity, Titán, Europa y Encélado.

El viernes 9 de octubre, de 18:00 a 21:00 horas, habrá una “tardeada” con música en vivo, picnic, disfraces, observación del cielo nocturno y funciones en el domo de inmersión. La entrada para esa actividad es gratuita, de acuerdo con la programación difundida.

Para el sábado 10 de octubre se anuncian carreras de cohetes de agua, observación solar con telescopios, charlas sobre tipos de telescopios, talleres sobre Hubble, el telescopio Roman y Nancy Roman, además de actividades sobre auroras boreales, rayos cósmicos, agujeros negros y materia oscura. Varias comienzan a partir de las 11:00 horas.

PUBLICIDAD

Actividades en el Planetario Luis Enrique Erro del IPN

El IPN prepara actividades en su Planetario Luis Enrique Erro, entre recorridos inmersivos, estaciones para diseñar rovers, construcción de modelos y demostraciones de lanzamiento de cohetes a escala. La programación está dirigida a quienes quieran conocer de manera práctica principios de propulsión y exploración espacial.

Actividades en otros estados

La agenda nacional incluye sedes registradas en distintos estados. Entre las actividades reportadas hay talleres y proyecciones en Querétaro, así como demostraciones de hidrocohetes para estudiantes en Guerrero los días 7 y 8 de octubre.

El portal de la organización mexicana de la Semana Mundial del Espacio concentra un mapa de sedes, horarios y, cuando aplica, requisitos de registro: Semana Mundial del Espacio México.

PUBLICIDAD

Una infografía de Infobae detalla la agenda de la Semana Mundial del Espacio en México, con actividades astronómicas en varias entidades hasta el 10 de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la Semana Mundial del Espacio radica en que acerca al público a tecnologías que ya forman parte de la vida diaria: comunicaciones satelitales, pronósticos meteorológicos, navegación GPS, monitoreo de incendios y desastres, observación del cambio climático y agricultura de precisión.

También busca impulsar vocaciones científicas entre estudiantes, abrir la discusión sobre el uso responsable del espacio —incluidos los desechos orbitales— y promover la cooperación internacional. La ONU considera esta semana el principal evento anual de divulgación sobre el espacio y sus usos.