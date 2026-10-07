México

Senadora de Morena desafía a Sheinbaum y afirma que no renunciará a su doble nacionalidad

Cecilia Guadiana descartó realizar el trámite ya que no contempla ir por la gubernatura de Coahuila

Senadora de Morena desafía a Sheinbaum y afirma que no renunciará a su doble nacionalidad. (Crédito: X/@cecyguadianam)
Senadora de Morena desafía a Sheinbaum y afirma que no renunciará a su doble nacionalidad. (Crédito: X/@cecyguadianam)
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El tema de la doble nacionalidad de algunos políticos que se encuentran en funciones sigue dando de qué hablar, sobre todo porque los recientes cambios en materia fueron impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum y la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de la Unión.

Ante la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que prohíbe a gobernadores, presidentes y a la persona titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, tener doble nacionalidad, la senadora de Morena, Cecilia Guadiana, fue cuestionada sobre su estatus jurídico.

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Cecy Guadiana se niega a dejar doble nacionalidad

Durante un encuentro con medios de comunicación, la senadora Cecy Guadiana aclaró que la decisión de tener doble nacionalidad no es algo que “estuviera bajo mi control hace 31 años, mis papás decidieron que yo naciera allá (Estados Unidos)”.

Detalló que ella es mexicana de nacimiento, ya que sus padres son mexicanos y ella ha vivido en el país “toda su vida”. La legisladora descartó ser la candidata de la coalición para ir por la gubernatura de Coahuila, estado que representa en el Senado de la República.

“No me quita el sueño y por ahorita no voy a renunciar a mi nacionalidad”, aseguró la coahuilense.

Jasmine Bugarín sacude a Morena por su doble nacionalidad rumbo a Nayarit

Jasmine Bugarín, coordinadora estatal de Morena y el PVEM en Nayarit, acudió el 2 de octubre al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara para iniciar el trámite de renuncia a su ciudadanía estadounidense, en medio de la controversia por su doble nacionalidad rumbo a la gubernatura de 2027.

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La senadora con licencia nació en California porque sus padres, campesinos originarios de la comunidad de La Manga, en el municipio de La Yesca, migraron temporalmente para trabajar como jornaleros agrícolas.

La candidata virtual a la gubernatura de Nayarit anunció el inicio de su trámite de renuncia a la nacionalidad estadounidense tras la presión que ha generado su estatus rumbo a las elecciones de 2027. (RS)

La controversia inició el 28 de septiembre, cuando Morena designó a Bugarín coordinadora estatal, cargo que la colocó entre los perfiles con mayor visibilidad para la candidatura.

Dos días después, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció, tras revisar el artículo 62 de la Constitución de Nayarit, que Bugarín no cumpliría el requisito de ser mexicana por nacimiento si la reforma de nacionalidad única entraba en vigor, aunque evitó pronunciarse sobre el caso y trasladó la responsabilidad al partido: “Que lo aclare Morena, ¿no?”.

El punto central del debate fue que en 2018 la Secretaría de Relaciones Exteriores le solicitó a Bugarín firmar un documento de renuncia a “toda sumisión, obediencia y fidelidad” hacia Estados Unidos, trámite que ratificó en 2024.

Bugarín aclaró después que ese documento no equivale a una renuncia formal de ciudadanía ante el gobierno estadounidense, pese a que la subsecretaria Luisa María Alcalde había afirmado que, según la SRE, la aspirante había renunciado a su nacionalidad desde 2018.

Landau respondió a la polémica en redes sociales

La polémica escaló el 1 de octubre cuando la usuaria @malusita76 etiquetó en X al secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Christopher Landau, y le pidió ayuda para que Bugarín “renuncie a su ciudadanía que no quiere y de la cual al parecer no se siente orgullosa”.

Ante la insistencia de otros usuarios, que compartieron la publicación 857 veces, Landau respondió con un escueto “¡A la orden!”, mensaje que acumuló más de 100 mil visualizaciones y 579 veces compartido.

Christopher Landau responde a solicitud de Jasmine Bugarín. (captura de pantalla)
Christopher Landau responde a solicitud de Jasmine Bugarín. (captura de pantalla)

Horas después de que se difundiera el intercambio con Landau, Bugarín anunció que acudió personalmente al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara para iniciar el procedimiento de renuncia.

Según el Departamento de Estado, la Oficina de Asuntos Consulares debe revisar la solicitud y emitir el Certificado de Pérdida de Nacionalidad; si la rechaza, Bugarín conservará la ciudadanía estadounidense, pues la pérdida no ocurre de manera automática al presentar el trámite.

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