México

La planta que te ayuda a dormir mejor si la colocas en tu dormitorio

Además de crear un ambiente relajante su presencia también ayuda a mejorar la calidad del aire en el cuarto

Planta grande en maceta de barro junto a una cama con cojines, una ventana con cortinas y estantes con libros.
Una planta de ficus se ubica junto a la ventana en una recámara decorada con mobiliario de madera y tonos neutros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aunque muchas personas pueden pensar que las plantas no son adecuadas dentro de las habitaciones donde dormimos, lo cierto es que los especialistas señalan que existen algunas de ellas que no solo lucen bien en el espacio sino que pueden brindar diferentes beneficios entre los habitantes.

Tal es el caso de la planta de ficus, la cual, de acuerdo con especialistas puede hacer que el dormitorio se sienta más agradable y relajante, lo cual puede crear una atmosfera que permita conciliar el sueño con mayor facilidad.

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La idea parte de que las plantas interiores pueden favorecer la sensación de bienestar y reducir el estrés percibido. Tener vegetación a la vista se asocia con menos emociones negativas lo que podría ayudar a crear una rutina nocturna más tranquila, tal como señala un estudio publicado en la revista científica PubMed.

Si duermes mejor con un ficus cerca este efecto es resultado debe del ambiente acogedor que crea su presencia —verde, ordenado y asociado al descanso—.

Además de crear este ambiente relajante, su presencia también ayuda a mejorar el aire del cuarto aunque los beneficios de este efecto suelen ser limitados una ventilación adecuada y controlar fuentes de polvo, humo o humedad; recuerda que la ventilación en recámaras se ha relacionado con mejor calidad de sueño.

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A pesar de sus beneficios es importante mencionar que se debe tomar ciertas precauciones: el ficus puede provocar alergias en personas sensibles al látex o con asma, y es tóxico para perros y gatos si lo mastican o ingieren.

Planta de ficus grande en maceta de cerámica junto a un sillón gris con manta, una mesa auxiliar de madera y cuadros en la pared.
Una planta de ficus aporta un elemento natural a la decoración de una sala de estar junto a un sillón y una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las plantas que más se recomienda tener en la habitación

Además del ficus existen otras plantas que son ideales para dar vida a la habitación y crear ambientes relajantes.

Conviene elegir una que se adapte a la luz disponible, no requiera riego constante y no represente un riesgo para mascotas.

Entre las plantas que se sabe pueden aportar una sensación de calma y mejorar la calidad de sueño se encuentran las siguientes:

  • Palma de salón (Chamaedorea elegans): buena opción si hay luz indirecta baja o media. Crece lentamente y suele ser manejable en interiores. Es apta para casas con perros y gatos.
  • Cinta o mala madre (Chlorophytum comosum): resistente, fácil de cuidar y adecuada para luz indirecta media. Es una de las opciones más prácticas para quien empieza a tener plantas y se considera no tóxica para perros y gatos.
  • Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata): recomendable si el cuarto recibe luz indirecta y puede mantenerse con humedad moderada. No es tóxico para gatos ni perros, aunque exige un poco más de atención: la tierra no debe secarse por completo.
  • Orquídea phalaenopsis: funciona bien en habitaciones luminosas sin sol directo. Ocupa poco espacio, requiere riego espaciado y también se considera segura para mascotas.
  • Cactus de Navidad (Schlumbergera): una alternativa compacta y de bajo mantenimiento para luz brillante indirecta. Es otra especie que suele recomendarse para hogares con mascotas.
Una palma, una mala madre, un helecho, una orquídea y un cactus en macetas sobre un mueble de madera junto a una cama.
Varias plantas de interior organizadas sobre un mueble de madera complementan la decoración de una recámara iluminada por luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu eres una persona que tienes niños o mascotas una buena opción para dar vida a tu habitación puede ser la lengua de suegra (Dracaena trifasciata, antes Sansevieria) la cual es resistente y tolera poca luz, por lo que suele recomendarse para recámaras. El problema es que puede ser tóxica si gatos o perros la mastican.

También pueden funcionar el poto, los filodendros y el lirio de paz, pero no los pondría al alcance de mascotas: varias de estas especies pueden causar irritación o malestar al ingerirse.

No elijas una planta sólo por promesas de que purifica el aire o mejora el sueño. La evidencia indica que una maceta común tiene un efecto limitado sobre contaminantes en una habitación real; para igualar el efecto de la ventilación harían falta muchísimas plantas.

Para una recámara, una opción segura y simple es tener una palma de salón o una cinta, junto a una ventana con luz indirecta. Si hay mascotas, evita ficus, aloe vera, lirio de paz y lengua de suegra.

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