México

Muere Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio, a los 47 años

El Gobierno Municipal de Alto Lucero en Veracruz dio a conocer el deceso a través de un mensaje en sus redes sociales

Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)
Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)
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Martha Elena Martínez Viveros, hija de la cantante Paquita la del Barrio, murió a los 47 años, según dio a conocer el Gobierno Municipal de Alto Lucero en Veracruz de donde ambas eran originarias:

“Lamentamos profundamente su partida. El H. Ayuntamiento de Alto Lucero expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de Martha Elena Martínez Viveros, hija de la reconocida cantante Paquita la del Barrio, ante su sensible fallecimiento. Nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, expresó el Ayuntamiento.

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El deceso de la hija se da apenas un año y ocho meses después de la muerte de la intérprete de “Rata de dos patas”. Y tres meses después de la localización con vida de Kelly Ariadna, la nieta de la cantante, quien había sido reportada como desaparecida.

Paquito, exrepresentante de la cantante, revela que fue un paro cardiorrespiratorio

Paquito, exrepresentante de Paquita la del Barrio, ofreció los primeros detalles sobre la salud de Martha Elena. Según su versión, ella no presentaba ningún padecimiento conocido antes de morir. “Ella estaba bien, de un momento a otro ya no estaba, a su edad tan corta”, declaró.

El exrepresentante precisó que Martha Elena murió a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio y que, semanas antes, había viajado a Perú con una de las nietas de la cantante. “No sabía que tenía un problema cardiológico (...) en ese viaje estuvieron muy felices”, agregó.

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La cuenta oficial de Paquita la del Barrio despide a Martha Elena

Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)
Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)

La cuenta oficial de Paquita la del Barrio en redes sociales publicó un mensaje de despedida para Martha Elena. “Hoy, madre e hija vuelven a encontrarse en el cielo”, señala la publicación.

El texto agrega: “Con profunda tristeza despedimos a Martha Elena Martínez Viveros, hija de nuestra querida Paquita la del Barrio”. La cuenta expresa que, más allá de esta vida, “madre e hija vuelven a estar juntas” y que sus almas “se han reencontrado en un lugar lleno de paz, amor y eternidad”.

El mensaje también incluye condolencias para el entorno cercano de Martha Elena: “Nos unimos de corazón al dolor de toda su familia, amigos y seres queridos, deseándoles fortaleza, consuelo y resignación en estos momentos tan difíciles”. La publicación cierra con la frase “hoy no es un adiós, es un hasta luego” y un último mensaje dirigido directamente a ella: “Descansa en paz, Martha Elena. Que tu alma vuele libre y que el cielo sea el lugar donde nuevamente te encuentres con tu madre”.

Era hija adoptiva, no biológica, de la intérprete de Rata de dos patas

Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)
Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)

Martha Elena era hija biológica de un medio hermano de Paquita la del Barrio, pero la cantante la adoptó cuando tenía apenas cinco meses de edad. La decisión se tomó debido a que la bebé atravesaba problemas de salud: presentaba temperaturas altas y erupciones en la piel y los ojos.

Paquita y su entonces esposo, Alfonso Martínez, se hicieron cargo de ella desde 1979, cuando la trasladaron a la Ciudad de México para brindarle mejor atención médica. Posteriormente, le dieron su apellido y la reconocieron públicamente como una de sus hijas.

A diferencia de su madre adoptiva, Martha Elena mantuvo una vida alejada de los escenarios y de la industria musical. Residía en Xalapa, Veracruz, donde estaba relacionada con un negocio de cuidado personal y era madre de tres hijos.

Ganó mayor presencia pública tras la muerte de la cantante

Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)
Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)

Martha Elena adquirió mayor visibilidad después del fallecimiento de Paquita la del Barrio, en particular durante los homenajes realizados en Alto Lucero. En ese periodo habló sobre su relación con sus hermanos mayores y defendió públicamente su lugar dentro de la familia de la cantante, al señalar que había sido adoptada y registrada por ella.

Paquita la del Barrio murió el 17 de febrero de 2025 a los 77 años en su domicilio de Alto Lucero, Veracruz. Familiares informaron en su momento que la cantante perdió la vida mientras dormía.

La familia enfrentó la desaparición de Kelly Ariadna meses antes

El fallecimiento de Martha Elena se da apenas tres meses después de la localización con vida de Kelly Ariadna, nieta de la cantante, quien había sido reportada como desaparecida. El episodio generó preocupación pública en torno a la familia de la intérprete veracruzana.

Los servicios funerarios de Martha Elena Martínez Viveros se realizarán en Xalapa, Veracruz. Hasta el momento no se ha difundido información adicional sobre las circunstancias médicas específicas que derivaron en el paro cardiorrespiratorio.

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