Iniciativa en CDMX busca sancionar la gordofobia como acto de discriminación y crear un día de concientización

Dos mujeres de pie el 16 de agosto de 2016, Nueva York. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, firmó un proyecto de ley el viernes 26 de mayo de 2023 que prohibirá la discriminación basada en el peso. (Foto AP/Mark Lennihan, Archivo)

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La diputada Jannete Guerrero Maya presentó tres iniciativas para que la Ciudad de México reconociera la diversidad corporal como una categoría protegida frente a la discriminación y para declarar el 6 de mayo como el Día de la Erradicación de la Gordofobia y el Gordoodio. Los proyectos buscaron atender prácticas que limitaron derechos por peso, talla, estatura o complexión.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT) llevó los planteamientos ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Dos iniciativas propusieron reformas constitucionales para incluir la diversidad corporal entre las causas por las que una persona no debía recibir un trato desigual. La tercera planteó establecer una fecha anual de concientización en la capital.

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Las propuestas fueron turnadas a comisiones legislativas para su análisis y dictaminación. Las reformas a las constituciones local y federal quedaron en manos de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Derechos Humanos.

La iniciativa relacionada con la declaratoria del 6 de mayo fue remitida a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. Los tres proyectos tendrían que recibir un dictamen antes de avanzar hacia una posible discusión y votación en el Pleno.

La iniciativa incorpora la diversidad corporal a la protección contra la discriminación

Guerrero Maya propuso modificar el Artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México para incorporar el concepto de diversidad corporal entre las categorías protegidas frente a la discriminación.

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El proyecto busca que las diferencias físicas no se conviertan en motivo para restringir derechos ni justificar burlas, rechazo, exclusión, violencia o trato desigual. El planteamiento contempla características como peso, talla, estatura, complexión y forma del cuerpo.

La diputada sostuvo que las personas enfrentaban actos de discriminación cuando su apariencia corporal se convertía en un criterio para valorar su capacidad, disciplina, salud o aptitud para acceder a espacios laborales, educativos y sociales.

“No hay cuerpos que merezcan más respeto que otros”, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local durante la presentación de las iniciativas.

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La legisladora advirtió que los prejuicios contra los cuerpos que se alejaban de ciertos estándares generaban exclusión en ámbitos que debían garantizar condiciones de igualdad. Entre ellos mencionó el trabajo, la educación, los servicios de salud y el libre desarrollo de la personalidad.

La reforma federal busca extender la protección a todo el país

Otra de las iniciativas propuso modificar el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo fue incluir la diversidad corporal entre las categorías que no podían dar lugar a discriminación.

Con esa modificación, la legisladora buscó que cualquier persona pudiera exigir protección frente a humillaciones, rechazos o tratos desiguales relacionados con su peso, talla, complexión o forma física, sin importar la entidad donde viviera.

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Guerrero Maya expuso que la discriminación corporal podía manifestarse durante procesos de contratación, en la convivencia escolar y en la atención médica. También podía aparecer en espacios públicos, redes sociales, familias y centros de trabajo.

La diputada puso como ejemplo los casos en que una persona no obtenía empleo por su peso o cuando se le atribuían falta de disciplina e incapacidad únicamente por la forma de su cuerpo.

También refirió las burlas contra estudiantes y las consultas médicas donde un padecimiento se vinculaba de forma automática con el peso, sin una valoración integral. Para la legisladora, esas conductas podían afectar la dignidad y el acceso efectivo a derechos.

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“La gordofobia y el gordoodio se presentan cuando una persona no es contratada por su peso”, puntualizó Guerrero Maya. Añadió que estos actos ocurrían cuando alguien era ridiculizado en público o consideraba que debía modificar su cuerpo para recibir respeto.

El 6 de mayo será una fecha de concientización contra la gordofobia

La tercera iniciativa planteó declarar el 6 de mayo de cada año como el “Día de la Erradicación de la Gordofobia y el Gordoodio en la Ciudad de México”.

La fecha habría tenido como propósito impulsar acciones de sensibilización para prevenir prácticas discriminatorias relacionadas con los cuerpos. La propuesta buscó llevar la discusión a escuelas, centros de trabajo, servicios de salud, familias, redes sociales y otros espacios de convivencia.

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“Queremos que esa fecha sea una herramienta permanente para educar, sensibilizar, cuestionar prejuicios y transformar prácticas”, afirmó la diputada del PT.

La iniciativa no planteó que todas las personas tuvieran las mismas características físicas. Propuso que las diferencias corporales no fueran usadas para establecer jerarquías ni reducir oportunidades de acceso a derechos.

Guerrero Maya sostuvo que la Ciudad de México debía mantener una postura contra los discursos que dividían entre cuerpos aceptables y cuerpos que, según esos prejuicios, debían ocultarse. Su planteamiento partió de que la diversidad corporal merecía reconocimiento constitucional y acciones públicas de concientización.

“Porque somos diferentes, la dignidad y los derechos son por igual”, expresó la legisladora antes de que la Mesa Directiva informara sobre el turno de las tres iniciativas a las comisiones correspondientes.

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