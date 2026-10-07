México

Jalisco suma otra fosa clandestina: colectivos localizan cuatro cuerpos en Guadalajara

El hallazgo se suma a la crisis forense en el área metropolitana de la entidad, donde colectivos contabilizan cientos de bolsas con restos humanos desde 2022

Integrantes del Colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajan en el predio de la colonia Clemente Orozco, en Guadalajara, donde se localizaron cuatro cuerpos en una fosa clandestina. Crédito: Especial
Integrantes del Colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajan en el predio de la colonia Clemente Orozco, en Guadalajara, donde se localizaron cuatro cuerpos en una fosa clandestina. Crédito: Especial
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Las autoridades de Jalisco hallaron cuatro cuerpos en una fosa clandestina localizada en la colonia Clemente Orozco, cerca de la zona de Miravalle, en el municipio de Guadalajara. El operativo lo realizaron en conjunto el Colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros y autoridades estatales. La intervención comenzó tras recibir reportes anónimos sobre la presencia de restos humanos sepultados de manera ilegal en el predio.

Tres de las víctimas presentan un estado avanzado de descomposición, conocido como osamenta. El cuarto cuerpo corresponde a un hecho reciente, con una evolución cadavérica de una o dos semanas, según detalló el integrante del colectivo.

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“Al momento van cuatro cuerpos los que se han rescatado, el último es con una temporalidad muy corta de evolución cadavérica, puede ser de una o dos semanas”, explicó Arturo, integrante del Colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros, al diario Milenio.

El hallazgo ocurre en un contexto de crisis forense que Infobae documentó en reiteradas ocasiones durante los últimos meses en el área metropolitana de Guadalajara. El estado acumula decenas de fosas activas en distintos municipios.

Cinta amarilla con la leyenda ESCENA DE HOMICIDIO - PROHIBIDO EL PASO atada a los postes de una cerca de madera.
Una cinta amarilla con la leyenda «ESCENA DE HOMICIDIO - PROHIBIDO EL PASO» delimita un perímetro acordonado sobre una cerca de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto de fosas en el área metropolitana de Guadalajara

El municipio de Zapopan concentró gran parte de los hallazgos recientes documentados por Infobae. En la zona conocida como Las Agujas se recuperaron 259 bolsas con restos humanos hasta septiembre de 2025, según el conteo de los colectivos de búsqueda.

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En el mismo periodo, el Colectivo Manos Buscadoras localizó 89 bolsas adicionales en la zona de Plan de La Noria. Un tercer punto, en la colonia Arroyo Hondo, sumó al menos seis bolsas más, en un terreno que los buscadores sospechan podría contener hasta 300 cuerpos.

Las autoridades de Jalisco mantienen habilitadas 18 fosas clandestinas en todo el estado, de acuerdo con la líder del colectivo Indira Navarro. La cifra fue reportada por Infobae a partir de información proporcionada por los propios buscadores.

Un reporte posterior de Infobae, fechado el 21 de noviembre de 2025, documentó al menos 456 bolsas con restos humanos localizadas cerca del Estadio Akron, en Zapopan, desde 2022. El vocero del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, José Raúl Servín García, confirmó esa cifra ante la periodista Carmen Aristegui.

Cinta amarilla de investigación policial en una carretera de asfalto cerca de un acantilado, con luces rojas y azules a lo lejos.
Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servín denunció además fallas graves en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). “Hace poco entregaron a una muchacha que llevaba 11 años en sus instalaciones; revuelven muchas piezas, se pierde ADN”, afirmó el vocero ante la publicación.

Desde 2022, colectivos de búsqueda documentaron cientos de bolsas con restos humanos en Zapopan y municipios aledaños. Las autoridades estatales de Jalisco investigan cada hallazgo, pero la identificación de los cuerpos avanza con lentitud debido a la saturación de los servicios forenses.

Las instituciones que participan en la exhumación de Clemente Orozco

En las diligencias de prospección y exhumación del predio de Clemente Orozco participan de manera articulada la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco y la Comisión de Búsqueda de Personas. También intervienen peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y las familias del Colectivo Corazones Unidos.

Los restos recuperados fueron trasladados al anfiteatro metropolitano. Ahí se realizarán las pruebas genéticas necesarias para la identificación oficial de las víctimas.

Una cinta amarilla con "PROHIBIDO EL PASO" cruza una carretera rural de tierra con charcos, rodeada de árboles bajo un cielo oscuro de noche.
Una cinta amarilla con la inscripción "prohibido el paso" cierra una carretera rural en Tabasco durante la noche, con árboles y charcos visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las brigadas mantendrán las labores de procesamiento en la zona durante las próximas horas. El predio aún presenta indicios biológicos y estructurales que sugieren la posible presencia de más cadáveres.

Para descartar o confirmar nuevos hallazgos, el personal en el sitio realiza trabajos de remoción de escombros y limpieza del terreno. Además aplican tecnología especializada de georradar para detectar restos bajo la superficie, según explicó el vocero del colectivo.

“Todavía es posible que haya indicios, ese es el trabajo que se está haciendo: sondeo, sacar basura, limpiar y pasar un georradar”, comentó Arturo ante el diario. El vocero añadió que las labores continúan con trabajos de escarbado adicionales en el terreno.

El antecedente del Rancho Izaguirre en Jalisco

El caso de Clemente Orozco reaviva el recuerdo del llamado Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, a las afueras de Guadalajara. En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó en ese sitio restos óseos calcinados y cientos de prendas de vestir.

(Facebook Guerreros Buscadores de Jalisco)
(Facebook Guerreros Buscadores de Jalisco)

La Fiscalía General de la República descartó un mes después que el Rancho Izaguirre fuera un centro de exterminio. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco rechazó esa conclusión de las autoridades federales.

Un análisis de la Universidad Iberoamericana, difundido en agosto de 2026, situó a Jalisco con el 13,8% de las víctimas en fosas clandestinas de todo el país entre 2006 y 2024. El estudio documentó mil 157 personas fallecidas localizadas en 263 fosas dentro del territorio jalisciense.

El mismo estudio ubicó a Jalisco en tercer lugar nacional en desapariciones, con más de 12 mil 785 casos registrados. El Registro Estatal de Personas Desaparecidas de la entidad reporta, sin embargo, una cifra superior de 16 mil 170 casos.

Las autoridades ministeriales de Jalisco continuarán con el análisis genético y pericial de las osamentas extraídas del predio de Clemente Orozco. El objetivo es lograr la identificación de las víctimas y su posterior notificación a los familiares.

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