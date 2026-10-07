Dónde ver “Autos, mota y rocanrol”, la segunda película mexicana que más Premios Ariel ganó en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 09SEPTIEMBRE2025. Enrique Arrizon, J.M. Cravioto, Emiliano Zurita, Alejandro Speitzer, Ianis Guerrero y Juan Pablo de Santiago durante la conferencia de la película "Autos, mota y rocanrol". FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

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“Autos, mota y rocanrol” se posicionó como la segunda cinta más premiada de la 68 edición de los Premios Ariel 2026, al obtener cinco estatuillas durante la ceremonia realizada el 3 de octubre en los Estudios Churubusco. La película está disponible en Prime Video para quienes busquen verla tras su reconocimiento en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La cinta dirigida por José Manuel Cravioto ganó en las categorías de mejor sonido, mejor vestuario, mejor maquillaje, mejor diseño de arte y mejores efectos visuales, esta última compartida en empate con la producción Un cuento de pescadores. Solo En el camino, de David Pablos, superó su cosecha de premios con seis galardones, incluido el de mejor película.

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Los cinco Arieles que ganó “Autos, mota y rocanrol”

CIUDAD DE MÉXICO, 09SEPTIEMBRE2025. Alejandro Speitzer durante la conferencia de la película "Autos, mota y rocanrol". FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El Ariel a mejor sonido fue para Alex de Icaza y David Montero por su trabajo en la cinta. El premio a mejor vestuario recayó en Gilda Navarro y Joanna Nogueiras Yankelevich, mientras que Karina E. Monroy se llevó la estatuilla de mejor maquillaje.

En la categoría de mejor diseño de arte, el reconocimiento fue para Christian Alfredo Galindo García y Consuelo Ileana Martínez Ruiz. El quinto galardón, el de mejores efectos visuales, lo obtuvo Gaston Álvarez, en un empate con el trabajo de Amet Ramos en Un cuento de pescadores.

La ceremonia 68 de los Premios Ariel celebró el 80 aniversario de la AMACC

José Mnauel Cravioto, director de la película "Autos, Mota y Rocanrol" durante el claquetazo de la película realizado en Estudios Churubusco

La gala se realizó en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México como parte de los festejos por el 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La transmisión se pudo seguir por TNT, HBO Max y Televisión Mexiquense, con la alfombra roja a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro del país.

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Durante la noche, diez películas con apoyo público reunieron en conjunto 22 galardones de las 25 categorías en competencia. Además de los premios competitivos, la Academia entregó la Medalla Salvador Toscano 2026 al documentalista Oscar Menéndez, así como los Arieles de Oro al director Demetrio Bilbatua y a la actriz Rosita Arenas.

De qué trata la película y quiénes la protagonizan

Se llevó a cabo el claquetazo de la película "Autos, Mota y Rocanrol, dirigida por José Manuel Cravioto, realizado en el Foro 3 de Estudios Churubusco

“Autos, mota y rocanrol” se presenta como un falso documental protagonizado por Alejandro Speitzer, en el papel de Eduardo “El Negro” López Negrete, y Emiliano Zurita, como Justino Compeán. La sinopsis oficial resume la trama: los dos amigos querían organizar unas carreras de autos y un pequeño concierto para hacer el negocio de sus vidas, pero todo salió mal y terminaron creando el concierto más grande de la historia de México.

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El elenco se completa con Ianis Guerrero, Luis Curiel, Alex Fernández, Fran Hevia y Ruy Senderos. La cinta combina fragmentos reales del evento original, recuperados por la Filmoteca de la UNAM, con escenas de ficción que recrean la atmósfera del festival.

El caso real detrás de la cinta: el Festival de Avándaro de 1971

El Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. (Foto: Colección Carlos Monsiváis)

La película está basada en el Festival de Avándaro, realizado el 11 y 12 de septiembre de 1971 cerca del Club de Golf Avándaro, en el Estado de México. La idea original consistía en organizar un evento de exhibición automovilística con un intermedio de rock para atraer jóvenes, pero las carreras nunca se llevaron a cabo y el concierto se transformó en el fenómeno cultural que terminó por ocurrir.

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Lo que se proyectaba como un evento de 25,000 personas terminó por reunir a una cifra que distintas fuentes ubican entre 100,000 y más de 300,000 asistentes. El festival contó con 18 actos musicales, entre ellos Peace and Love, Three Souls in My Mind (hoy El Tri), El Epílogo, Los Dug Dug’s, Love Army, Bandido y La División del Norte.

Por qué Avándaro se convirtió en un hito censurado

Avándaro 1971 - El Sol de México

El evento ocurrió apenas tres años después de la matanza de Tlatelolco en 1968, en un contexto donde la concentración masiva de jóvenes despertaba sospechas entre las autoridades. La narrativa mediática de la época calificó al festival de “degenerado”, lo que alimentó mitos en torno a escenas de desnudez y consumo de drogas registradas durante las dos jornadas.

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La represión posterior al festival provocó que no se organizaran conciertos masivos de rock en México durante más de dos décadas. Para el director José Manuel Cravioto, contar esta historia desde la perspectiva de los organizadores permitió mostrar cómo se gestó un evento que terminó por cambiar la forma de entender la música en el país.

El estreno de la cinta y su paso previo por festivales

“Autos, mota y rocanrol” tuvo su primera proyección nacional durante la 40 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en junio de 2025, donde compitió por el Premio Mezcal. En esa presentación, la producción logró reunir al personaje real Justino Compeán, exdirigente de la Federación Mexicana de Futbol, con el actor que lo interpreta en pantalla.

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La cinta llegó a las salas de cine mexicanas el 11 de septiembre de 2025, fecha que coincidió con el aniversario del festival real que retrata. Actualmente puede verse a través de Prime Video, donde los usuarios con suscripción activa tienen acceso a la producción completa.