¿Cómo preparar sopa de acelgas? el platillo ideal para prevenir la osteoporosis y mejorar el sistema inmune

Un plato hondo con sopa de acelgas, patatas y zanahorias reposa sobre una mesa de madera junto a un vaso de agua y rebanadas de pan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sopa de acelgas es un plato ligero, reconfortante y lleno de sabor vegetal. La combinación de acelgas, patata, zanahoria, cebolla y aceite de oliva ofrece fibra, vitaminas y minerales en cada cucharada.

Es una receta sencilla para los días fríos y una forma práctica de aprovechar esta verdura de hoja verde. Puede servirse como primer plato o como cena ligera, con un poco de pan integral.

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Un tazón de sopa de acelgas elaborado con trozos de zanahoria se presenta junto a hortalizas frescas y un trozo de pan sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de sopa de acelgas

Esta sopa se prepara con un sofrito suave de cebolla y ajo, al que se añaden las verduras, el caldo y las acelgas. La cocción debe ser breve para que las hojas mantengan mejor su color y textura.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos .

Cocción: 25 minutos .

Tiempo total: 40 minutos.

Ingredientes

500 g de acelgas frescas, con hojas y pencas. 2 patatas medianas. 1 zanahoria grande. 1 cebolla pequeña. 2 dientes de ajo. 1 litro de caldo de verduras. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Sal, al gusto. Pimienta negra, al gusto. Unas gotas de zumo de limón, opcional.

Cómo hacer sopa de acelgas, paso a paso

Lava bien las acelgas para retirar cualquier resto de tierra. Separa las hojas de las pencas. Retira los hilos más gruesos y corta las pencas en trozos pequeños. Pela las patatas y la zanahoria. Córtalas en dados medianos. Pela la cebolla y los ajos. Pícalos finamente. Calienta el aceite de oliva en una cazuela. Añade la cebolla y sofríela durante 3 minutos, a fuego medio. Incorpora los ajos y cocina durante 1 minuto más. Evita que lleguen a dorarse demasiado. Añade la zanahoria, las patatas y las pencas de acelga. Rehoga el conjunto durante 5 minutos. Vierte el caldo de verduras. Lleva la cazuela a ebullición. Baja el fuego y cuece durante 10 minutos, hasta que la patata empiece a ablandarse. Añade las hojas de acelga en los últimos 10-12 minutos de cocción para conservar mejor su textura y color. Salpimienta al gusto. Cuece hasta que las patatas estén tiernas. No prolongues la cocción más de lo necesario, ya que las hojas pueden perder color y quedar demasiado blandas. Prueba la sopa y rectifica de sal. Si quieres un toque más fresco, añade unas gotas de zumo de limón. Sirve la sopa caliente.

Una infografía de Infobae detalla las fases para elaborar una sopa de acelgas mediante la preparación previa de los vegetales y un proceso de cocción por etapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por ración:

Calorías: 165 kcal .

Proteínas: 4 g .

Hidratos de carbono: 26 g .

Grasas: 6 g .

Fibra: 5 g .

Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la sopa en la nevera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

Deja que se enfríe antes de taparla, pero no la mantengas a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

También puedes congelarla durante 2 meses. La patata puede cambiar ligeramente de textura después de descongelarse.

Para recalentarla, caliéntala a fuego medio y remueve de vez en cuando. Si ha espesado demasiado, añade un poco de agua o caldo.

Cuáles son los beneficios de la acelga para prevenir la osteoporosis y fortalecer el sistema inmune

La acelga puede contribuir a la salud de los huesos y al funcionamiento normal del sistema inmune. Su utilidad está en formar parte de una alimentación variada.

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Para los huesos y la osteoporosis

Vitamina K: como verdura de hoja verde, la acelga aporta vitamina K, nutriente relacionado con la formación y el mantenimiento del tejido óseo. Incluirla con regularidad puede apoyar la salud de los huesos.

Minerales y patrón de alimentación: aporta minerales como potasio y magnesio, que participan en funciones corporales vinculadas con la salud musculoesquelética.

No sustituye las fuentes de calcio y vitamina D: la acelga puede complementar la dieta, pero no debe ser la única estrategia. Lácteos o bebidas vegetales fortificadas, sardinas con espina, tofu con calcio y una valoración médica cuando existen factores de riesgo son medidas más relevantes.

Para el sistema inmune

Vitamina C y antioxidantes: la acelga aporta vitamina C y otros compuestos antioxidantes. La vitamina C participa en el funcionamiento adecuado del sistema inmune, en la formación de colágeno y en la absorción del hierro de origen vegetal.

Mejor combinación: para aprovechar mejor el hierro vegetal de la acelga, puede acompañarse con alimentos ricos en vitamina C, como limón, jitomate, guayaba, naranja o pimiento.

Una cazuela al fuego contiene sopa de acelgas y hortalizas picadas durante el proceso de elaboración de la receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precaución: si tomas warfarina u otro anticoagulante, evita cambios bruscos en el consumo de acelga y otras hojas verdes, por su contenido de vitamina K. Conviene mantener una cantidad similar semana a semana y comentarlo con el médico.