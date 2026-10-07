¿Cómo preparar sopa de acelgas? el platillo ideal para prevenir la osteoporosis y mejorar el sistema inmune

La sopa de acelgas es un plato ligero, reconfortante y lleno de sabor vegetal. La combinación de acelgas, patata, zanahoria, cebolla y aceite de oliva ofrece fibra, vitaminas y minerales en cada cucharada.
Es una receta sencilla para los días fríos y una forma práctica de aprovechar esta verdura de hoja verde. Puede servirse como primer plato o como cena ligera, con un poco de pan integral.
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Receta de sopa de acelgas
Esta sopa se prepara con un sofrito suave de cebolla y ajo, al que se añaden las verduras, el caldo y las acelgas. La cocción debe ser breve para que las hojas mantengan mejor su color y textura.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 25 minutos.
- Tiempo total: 40 minutos.
Ingredientes
- 500 g de acelgas frescas, con hojas y pencas.
- 2 patatas medianas.
- 1 zanahoria grande.
- 1 cebolla pequeña.
- 2 dientes de ajo.
- 1 litro de caldo de verduras.
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- Sal, al gusto.
- Pimienta negra, al gusto.
- Unas gotas de zumo de limón, opcional.
Cómo hacer sopa de acelgas, paso a paso
- Lava bien las acelgas para retirar cualquier resto de tierra.
- Separa las hojas de las pencas. Retira los hilos más gruesos y corta las pencas en trozos pequeños.
- Pela las patatas y la zanahoria. Córtalas en dados medianos.
- Pela la cebolla y los ajos. Pícalos finamente.
- Calienta el aceite de oliva en una cazuela. Añade la cebolla y sofríela durante 3 minutos, a fuego medio.
- Incorpora los ajos y cocina durante 1 minuto más. Evita que lleguen a dorarse demasiado.
- Añade la zanahoria, las patatas y las pencas de acelga. Rehoga el conjunto durante 5 minutos.
- Vierte el caldo de verduras. Lleva la cazuela a ebullición.
- Baja el fuego y cuece durante 10 minutos, hasta que la patata empiece a ablandarse.
- Añade las hojas de acelga en los últimos 10-12 minutos de cocción para conservar mejor su textura y color.
- Salpimienta al gusto. Cuece hasta que las patatas estén tiernas.
- No prolongues la cocción más de lo necesario, ya que las hojas pueden perder color y quedar demasiado blandas.
- Prueba la sopa y rectifica de sal. Si quieres un toque más fresco, añade unas gotas de zumo de limón.
- Sirve la sopa caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 raciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados por ración:
- Calorías: 165 kcal.
- Proteínas: 4 g.
- Hidratos de carbono: 26 g.
- Grasas: 6 g.
- Fibra: 5 g.
- Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la sopa en la nevera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.
Deja que se enfríe antes de taparla, pero no la mantengas a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
También puedes congelarla durante 2 meses. La patata puede cambiar ligeramente de textura después de descongelarse.
Para recalentarla, caliéntala a fuego medio y remueve de vez en cuando. Si ha espesado demasiado, añade un poco de agua o caldo.
Cuáles son los beneficios de la acelga para prevenir la osteoporosis y fortalecer el sistema inmune
La acelga puede contribuir a la salud de los huesos y al funcionamiento normal del sistema inmune. Su utilidad está en formar parte de una alimentación variada.
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Para los huesos y la osteoporosis
- Vitamina K: como verdura de hoja verde, la acelga aporta vitamina K, nutriente relacionado con la formación y el mantenimiento del tejido óseo. Incluirla con regularidad puede apoyar la salud de los huesos.
- Minerales y patrón de alimentación: aporta minerales como potasio y magnesio, que participan en funciones corporales vinculadas con la salud musculoesquelética.
- No sustituye las fuentes de calcio y vitamina D: la acelga puede complementar la dieta, pero no debe ser la única estrategia. Lácteos o bebidas vegetales fortificadas, sardinas con espina, tofu con calcio y una valoración médica cuando existen factores de riesgo son medidas más relevantes.
Para el sistema inmune
- Vitamina C y antioxidantes: la acelga aporta vitamina C y otros compuestos antioxidantes. La vitamina C participa en el funcionamiento adecuado del sistema inmune, en la formación de colágeno y en la absorción del hierro de origen vegetal.
- Mejor combinación: para aprovechar mejor el hierro vegetal de la acelga, puede acompañarse con alimentos ricos en vitamina C, como limón, jitomate, guayaba, naranja o pimiento.
Precaución: si tomas warfarina u otro anticoagulante, evita cambios bruscos en el consumo de acelga y otras hojas verdes, por su contenido de vitamina K. Conviene mantener una cantidad similar semana a semana y comentarlo con el médico.
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