Con seis mundiales, Memo Ochoa califica como “perfecto” su cierre con la Selección Mexicana (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

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La Selección Mexicana homenajeó a Guillermo Ochoa por la extensa trayectoria que tuvo como portero. La Copa Mundial 2026 fue el último torneo que disputó con la camiseta del Tricolor, lo que lo convirtió en el único jugador mexicano en tener participación en seis copas mundiales.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidió honrar a Memo Ochoa previo al duelo ante Chile, y en un encuentro con la prensa, Paco Memo describió el cierre de su carrera como “perfecto”, por el Mundial en casa, así como el último partido que disputó en el Estadio Azteca ante la afición.

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Y es que, el ex arquero hizo un recorrido de lo que fue su carrera y aseguró que fue un cierre perfecto, razón por la que agradeció su etapa en selección, así como todo lo que consiguió, insistió en que se retira tranquilo y seguirá de cerca al futbol pero no reveló grandes detalles de sus nuevos proyectos.

Memo Ochoa asegura que se “va tranquilo” de Selección Mexicana

Memo Ochoa asegura que se “va tranquilo” de Selección Mexicana ( REUTERS/Annegret Hilse)

Memo Ochoa aseguró en entrevista con Claro Sports que su despedida de la Selección Mexicana tuvo un cierre “perfecto”, algo que, según explicó, resulta difícil de conseguir para un futbolista. El ex arquero señaló que dejó el equipo nacional tranquilo y en paz, con la conciencia de haberlo entregado todo durante su trayectoria

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“Fíjate que, que el cierre que tuve fue perfecto. Es difícil poder tener un final así cuando uno es futbolista. Entonces me fui tranquilo, me fui en paz, me fui con la conciencia bastante tranquila de saber que lo dejé todo, que siempre me entregué al máximo y traté de representar a mi país y dejarlo en lo, lo mejor posible. Y estoy feliz, estoy feliz con eso. Entonces, actualmente me voy, me voy satisfecho de lo que pude, lo que pude entregar y contento del recorrido que tuve”.

Por otra parte, destacó el significado de recibir un homenaje de la FMF por su trayectoria con la selección y señaló que este tipo de reconocimientos no siempre se otorga a los exfutbolistas y jugadores que han desarrollado una carrera extensa con el equipo nacional.

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“Se agradece que se tengan este tipo de detalles”, afirmó el arquero retirado, quien expresó su satisfacción por compartir el momento en Los Ángeles junto con la afición mexicana. Ochoa resaltó que los seguidores acuden de manera constante a los partidos del Tricolor, sin importar si se trata de un encuentro amistoso u oficial, y afirmó que suelen registrar grandes entradas.

El ex guardameta recordó que, antes del Mundial, tuvo la posibilidad de que el partido contra Australia se convirtiera en su despedida. También mencionó la recepción que recibió cuando ingresó al campo en aquel encuentro y aseguró que la afición mexicana siempre le transmite un trato especial y su cariño.

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“Compartir el día de hoy con esta gente aquí en Los Ángeles es bonito”, sostuvo Ochoa, quien valoró el homenaje y el vínculo que mantiene con los seguidores de la selección.

El arquero relató que, después de aquel momento, varias personas lo detuvieron en la calle para decirle que habían llorado con él durante el Mundial. También contó que recibió comentarios de personas que no son mexicanas y que aseguraron haber vivido la misma emoción.

“Es bonito, porque sabemos cómo lo vivimos con la afición mexicana en el Mundial”, expresó Ochoa, quien consideró que esas muestras de reconocimiento reflejan el esfuerzo que realizó a lo largo de su carrera. Según el guardameta, la respuesta de los aficionados demuestra que buscó representar a México de la mejor manera en cualquier parte del mundo y que logró construir una trayectoria valorada por la gente.

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¿Qué hará Memo Ochoa después de retirarse?

Sobre lo que viene en su carrera, Ochoa señaló que no extraña los entrenamientos ni la rutina diaria. Recordó que durante muchos años entrenó todos los días, se perdió vacaciones y torneos, y participó en distintas pretemporadas. “Con esta despedida en verano, en el Mundial, me pude ir tranquilo, me pude ir en paz”, afirmó.

El ex arquero añadió que, hasta el momento, no ha pateado ni tomado un balón y que tampoco extraña hacerlo. Para Ochoa, esa situación confirma que se retiró satisfecho con lo que entregó: “Eso quiere decir que me fui completo, me fui lleno y que me fui vacío”.

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