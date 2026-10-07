México

Pese a llamado de Sheinbaum, Tatiana Clouthier no quita la mira de Nuevo León y descarta ir por otro cargo con Morena

La exsecretaria de Economía reiteró su postura en contra de Clara Luz Flores, quien es la candidata virtual de la coalición oficialista

Pese a llamado de Sheinbaum, Tatiana Clouthier no quita la mira de Nuevo León y descarta ir por otro cargo con Morena. (RS)
Pese a llamado de Sheinbaum, Tatiana Clouthier no quita la mira de Nuevo León y descarta ir por otro cargo con Morena. (RS)
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Tras la reunión de Citlalli Hernández Mora, Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, con Tatiana Clouthier, luego de posicionarse en contra de quien fue nombrada la coordinadora de Defensa de la Transformación en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, la aspirante dijo no haber llegado a un acuerdo pese al encuentro.

La reunión se centró en que la representante de la dirigencia del partido guinda escuchara el sentir de quienes no están de acuerdo con la postulación de Flores Carrales. En días recientes, la exfuncionaria dio a conocer la creación del movimiento Todos con Conciencia ante la decisión del partido donde milita.

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Clara Luz Flores no ha tenido el apoyo esperado en el arranque del proceso electoral

En entrevista para Milenio TV, la exsecretaria de Economía subrayó que no es la única en desacuerdo con el nombramiento respaldado por Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya que el senador Waldo Fernández González también conversó con Hernández Mora.

Desde su punto de vista, los encuentros con quienes aspiraban a la gubernatura de Nuevo León servirán para ampliar el panorama de la dirigencia ya que el “escenario es mucho más complejo y complicado y que la coordinadora no ha tenido el apoyo que se esperaba para poder arrancar y ejercer sus funciones”.

Clouthier deja en duda su candidatura independiente

Ante la movilización que inició el pasado fin de semana, la exfuncionaria no cerró del todo la posibilidad de ir como candidata independiente, sin embargo, descartó que sea una vía a seguir después del acercamiento que tuvo con Citlalli Hernández.

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La exsecretaria de Economía, que reconoció los avances de la Cuarta Transformación, evitó respaldar a Clara Luz Flores y reencuadró su proyecto político como una iniciativa de participación cívica, no electoral

Descartó aceptar otra postulación, como fue el caso de Andrea Chávez en Chihuahua, quien buscaría ser la presidenta municipal de Ciudad Juárez, sin embargo, en Nuevo León la aspirante no planea ir por la alcaldía de Monterrey.

Descalifica a la coordinadora de Morena en NL

Tatiana Clouthier comentó que el perfil elegido por Morena y el Verde para encabezar la coordinación en el estado es uno que “le miente a Nuevo León, le miente al país abiertamente, no es lo que nos representa y que queremos, pues, que nos represente en el proceso electoral alguien que pueda realmente representar lo que la 4T significa”.

Ante la invitación del partido Paz para ser la candidata que los represente en la boleta el próximo 6 de junio, la política puntualizó que aún se encuentra reorganizando lo que harán tras la posible ruptura con la coalición oficialista.

No será militante en otro partido

Debido a la inconformidad de Clouthier con las decisiones del partido al que ha pertenecido desde su fundación, la morenista afirmó a través de sus redes sociales que nunca ha solicitado ser la candidata del Partido del Trabajo (PT), luego de que surgieran cuestionamientos a distintos petistas, quienes confirmaron que ella “es militante de Morena”.

En X, opinó con un “bien dicho, no le toca, es tema del partido”, a una publicación que mostraba la contestación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se mantiene al margen de los temas electorales y se limitó a decir que tiene “la mejor opinión de Clara Luz Flores y de Tatiana Clouthier”, reafirmando su postura sobre las encuestas.

Los vínculos de Clara Luz con NXIVM, el escándalo por el que fue descartada en 2021

El perfil de Clara Luz es cuestionado por su relación previa con NXIVM, la organización liderada por Keith Raniere, condenado en Estados Unidos por delitos de explotación sexual, tráfico de personas y pornografía infantil.

Durante su campaña a la gubernatura de Nuevo León en 2021, se difundió un video de una reunión que sostuvo años antes con Raniere, lo que generó un fuerte desgaste político en plena contienda electoral.

Clara Luz negó inicialmente conocer al líder de la secta. Más tarde reconoció públicamente que había mentido al negar esa relación, ofreció disculpas y sostuvo que tomó un curso de superación personal sin conocer las actividades ilícitas del grupo.

Keith Raniere - Clara Luz Flores - mexico - 24032021
Foto: @LeonKrauze / Twitter - captura de pantalla

El episodio fue utilizado por sus adversarios durante la elección de 2021 y provocó cuestionamientos sobre su transparencia. A ello se sumaron divisiones internas en Morena, críticas de militantes por su pasado priista, la presencia de operadores del PRI en su campaña y su distanciamiento inicial de la imagen del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Flores terminó en cuarto lugar con 14% de los votos, en una elección que ganó Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

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