México

Abogados de Sasha Sokol analizarán posible demanda por revictimización en la serie de Timbiriche

La cantante espera el estreno para evaluar cómo retrata la producción su relación con Luis de Llano, caso que ya tiene una sentencia confirmada

Luis de Llano y Sasha Sokol
Fotos: Twitter @@DiarioCoahuila // Instagram @sashasokolova
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Sasha Sokol evalúa interponer una demanda contra la serie biográfica de Timbiriche, que ViX estrena este jueves 8 de octubre, por una posible revictimización en el tratamiento del abuso que sufrió por parte de Luis de Llano cuando era menor de edad.

Según información de TVNotas, personas cercanas a la cantante señalan que ella y su equipo de abogados analizan el contenido de la producción antes de determinar si proceden legalmente.

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Sasha Sokol espera ver el estreno antes de actuar legalmente

De acuerdo con la información publicada por TVNotas, una fuente cercana a la cantante explicó que Sasha Sokol se encuentra en conversaciones con su equipo legal para una posible demanda contra ViX y los guionistas de la serie. La relación en disputa ocurrió cuando ella tenía 14 años y Luis de Llano, 39.

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.
Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

La misma fuente indicó que Sokol espera que se estrene la producción para ver cómo retratan su historia con De Llano antes de decidir cómo proceder legalmente por revictimización y uso no autorizado de su imagen.

“La serie estará en el límite entre visibilizar un abuso y revictimizar. Por eso no han dicho nada ni han actuado en contra, ya que no saben qué va a pasar. Entonces, se tendrá que analizar. Ella está pegada con su grupo de abogados, eso es un hecho”, declaró la fuente a TVNotas.

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Un adelanto de la serie habría encendido las alertas

El problema se originó después de que la cuenta de ViX publicara un adelanto donde se observa a una joven abrazando a un hombre mayor, interpretados por Macarena García y Osvaldo Benavides, en lo que se interpreta como la representación de la relación entre Sokol y De Llano.

Timbiriche - (ViX)
Timbiriche - (ViX)

La fuente consultada por TVNotas añadió que los abogados de la cantante contemplan distintas vías legales. La más inmediata sería el uso de su nombre registrado ante las autoridades, aunque advirtió sobre escenarios más graves:

“Si se llega más lejos con su historia, sin su autorización, hablamos de cosas más graves, como una demanda por daño moral, por el derecho de la imagen y privacidad, perspectiva de género y muchas cosas más”.

Timbiriche como agrupación niega haber autorizado el proyecto

La agrupación Timbiriche, a través de redes sociales, emitió un comunicado en el que afirma que jamás se les consultó ni se les pidió permiso para contar su historia ni usar su imagen y nombres. El comunicado subraya que, aunque la producción se presenta como ficción, existen personas y familias reales detrás de esas historias.

Documento de texto con el logotipo de Timbiriche en la parte superior y un mensaje firmado por Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha
Los integrantes del grupo Timbiriche expresan en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

Erik Rubín, Paulina Rubio y otros exintegrantes del grupo han negado haber participado en la creación del proyecto. Hace años hubo un acercamiento para que ellos mismos contaran su historia, pero el proyecto no prosperó en ese momento.

El litigio de Sokol contra De Llano sigue vigente

Sokol mantiene actualmente un proceso legal contra De Llano por abuso sexual y daño moral, en el que ya obtuvo una sentencia favorable. El productor, de 81 años, pasó 24 horas en prisión por desacato al juez y continúa sin cumplir con el pago de la indemnización ni con las disculpas públicas ordenadas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia contra De Llano y declaró imprescriptibles las acciones legales por abuso sexual contra menores, un antecedente que se menciona en ese litigio en curso.

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite
El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

La producción responde sin confirmar autorización de Sokol

Pablo Cruz, productor ejecutivo de la serie, declaró en conferencia de prensa que la producción tomó elementos públicos de la historia de Timbiriche para construir una ficción. “Nos inspiramos en todo eso para escribir una ficción. Es nuestra interpretación de lo que pasó”, afirmó, de acuerdo con la transcripción recogida en el mismo encuentro con medios.

Cruz evitó confirmar si contaron con autorización de Sokol para abordar su historia: “No hay nada legal aquí”. La producción, realizada por El Estudio para ViX, consta de ocho capítulos y estrena el primero este jueves tras el noticiero de Enrique Acevedo en Las Estrellas, mientras que el lanzamiento completo en la plataforma de streaming será el viernes 9 de octubre.

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