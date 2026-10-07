Aylín Mujica confirma la llegada de las cenizas de su hijo tras meses de trámites

La actriz confirmó la llegada de los restos de su hijo Mauro Menéndez tras meses de gestiones en Barbados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actriz cubana Aylín Mújica recibió las cenizas de su hijo en su hogar tras completar un proceso administrativo de casi tres meses en la isla de Barbados.

El deceso del productor musical Mauro Menéndez ocurrió el 16 de julio de 2026 cuando el joven contaba con 30 años de edad.

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La revelación sobre la llegada de la urna ocurrió durante una conversación en la quinta temporada del programa Top Chef VIP, producido por la cadena Telemundo, donde la presentadora compartió el impacto emocional con el cantante Lupillo Rivera.

“Acaban de llegar las cenizas de mi hijo, la impresión, me dio impresión, me está cayendo el veinte de que ya no lo voy a ver”, dijo la intérprete en el reality.

Durante el diálogo, la conductora cuestionó al intérprete de música regional sobre el tiempo necesario para asimilar una pérdida familiar trágica, en referencia al fallecimiento de su hermana Jenni Rivera.

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“Todavía, aprendes a vivir con él, aprendes a aceptarlo, diario va a ser lo mismo”, respondió Lupillo Rivera a la artista.

La conductora reconoció que la llegada física de los restos le permitió asimilar la ausencia definitiva de su hijo en medio de sus compromisos laborales.

La revelación sobre la llegada de la urna ocurrió durante una conversación con el cantante Lupillo Rivera. (Captura de pantalla )

La autopsia descartó consumo de sustancias e identificó una falla multiorgánica

Los análisis forenses completados por las autoridades sanitarias de Barbados resultaron indispensables para tramitar la cremación e iniciar la repatriación de los restos hacia Estados Unidos.

El dictamen patológico determinó que el organismo del joven sufrió una falla multiorgánica ocasionada por un coágulo en el pulmón y un cuadro severo de neumonía no detectado a tiempo.

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La condición respiratoria del músico se agravó por los cambios de presión atmosférica durante un vuelo comercial previo a su llegada al territorio insular.

El colapso físico sobrevino mientras el joven observaba el atardecer en la playa junto a un grupo de amigos cercanos.

La falta de oxigenación prolongada provocó crisis convulsivas e infartos antes de su traslado de urgencia a una unidad hospitalaria local.

La actriz explicó las conclusiones del informe forense para detener las especulaciones públicas sobre las causas del fallecimiento de su hijo.

El padre del joven, el músico cubano Osamu Menéndez, señaló que el uso de cigarrillos electrónicos pudo contribuir al deterioro pulmonar, aunque el informe médico confirmó la infección como causa primaria.

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La actriz explicó las conclusiones del informe forense para detener las especulaciones públicas sobre las causas del fallecimiento de su hijo. (Instagram)

Las cenizas reposarán en un arrecife artificial frente a las costas de Florida

La familia de la conductora coordinó el traslado de los restos hacia el estado de Florida para su depósito definitivo en un panteón marítimo.

Las cenizas del músico serán integradas en una pieza conmemorativa dentro del Neptune Memorial Reef, ubicado a cinco kilómetros de la costa de Key Biscayne.

El espacio ceremonial constituye una estructura sumergida a 12 metros de profundidad diseñada para albergar restos dentro de un arrecife artificial.

La elección del sitio responde a las aficiones del productor musical, quien utilizaba el seudónimo artístico Maahez en honor a la deidad egipcia representada con cabeza de león.

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El complejo submarino cuenta con esculturas ornamentales que incluyen figuras de leones y representaciones místicas acordes con la estética de sus proyectos de música electrónica.

La legislación ambiental estadounidense prohíbe esparcir cenizas directamente en el mar fuera de zonas autorizadas, por lo que el arrecife ofrece un método legal mediante epoxi submarino.

El sitio cuenta con certificación ecológica y alberga miles de organismos marinos sobre las estructuras de concreto.

La elección del sitio responde a las aficiones del productor musical.

La familia mantiene el duelo entre composiciones musicales y mensajes en redes sociales

El exesposo de la artista compuso una pieza instrumental dedicada a la memoria de su hijo para procesar el impacto emocional.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram un mensaje donde reafirmó el compromiso con la preservación de la memoria de su hijo.

“Te extraño tanto que todavía hay momentos en los que pienso en contarte algo y, por un segundo, olvido que ya no puedo”, escribió la artista en su cuenta oficial de Instagram.

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La familia mantiene el duelo entre composiciones musicales y mensajes en redes sociales. (@aylinmujic)

En el proceso de acompañamiento psicológico, la conductora recibió la asistencia de una tanatóloga canalizada por su allegada Maribel Guardia.

La presentadora y actriz mantiene sus actividades profesionales en grabaciones de televisión mientras coordina los preparativos para la ceremonia privada en el fondo marino.

La familia prevé realizar la instalación de la placa conmemorativa una vez concluidos los trámites consulares entre las autoridades involucradas.