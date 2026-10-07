NSQK presenta su nuevo álbum con una Listening Party gratis en Monterrey: fecha, hora y lugar

NSQK presentará su nuevo álbum 'Mosca' en Monterrey con un evento gratuito en la Macroplaza.

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El cantante Rodrigo Torres, mejor conocido como NSQK, presentará su nuevo álbum en Monterrey con un evento gratuito en la Macroplaza.

La reunión masiva para escuchar las canciones inéditas de su producción discográfica se realizará el domingo 11 de octubre a las 20:30 horas con acceso libre para todo el público.

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El trabajo de estudio titulado MOSCA llega a las plataformas digitales el 15 de octubre.

La producción incluye un repertorio de 17 canciones que inicia con el tema “SAMSA” y concluye con la pista “MARGOT”.

El proyecto reúne un abanico de colaboraciones musicales con Julieta Venegas, Eslabón Armado, Kevin Kaarl, Jean Dawson y Riosse.

Los temas forman parte de la etapa creativa más amplia desarrollada por el productor regiomontano.

La producción incluye un repertorio de 17 canciones que inicia con el tema “SAMSA” y concluye con la pista “MARGOT”. (IG: nsqkk)

La presentación en Monterrey forma parte de una estrategia conceptual

El evento en el centro de la capital de Nuevo León representa la primera entrega presencial del álbum para sus seguidores.

La estrategia previa incluyó intervenciones urbanas y presentaciones de prueba en directo durante varios meses.

El despliegue conceptual inició el 3 de septiembre con el lanzamiento del video del sencillo “Hombre de bien”.

La producción visual incluye un simbolismo donde el entierro de la figura previa del músico da paso a nuevos elementos estéticos.

A finales de agosto, el creador vendió de forma sorpresiva una lotería temática denominada MOSCAS en tres puntos estratégicos de la Ciudad de México. La dinámica entregó las primeras pistas sobre el nombre de la producción.

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El artista continuó las actividades con una intervención en el club nocturno ASTRO, donde vendió ropa de paca y mercancía exclusiva a un costo de 20 pesos por prenda.

Durante sus actuaciones pasadas en el Palacio de los Deportes y el festival Tecate Emblema, el músico interpretó fragmentos inéditos para medir la respuesta de la audiencia antes del estreno oficial.

El concepto visual utiliza tonos terrosos, texturas crudas e imágenes de insectos disponibles en su sitio web interactivo.

La plataforma funciona como un archivo con cuenta regresiva y material del proceso de producción.

Las producciones de NSQK combinan elementos de música electrónica, pop alternativo, R&B y ritmos urbanos. (IG: nsqkk)

El concierto en el Estadio GNP Seguros marca el show más grande de su carrera

El intérprete programó su primer espectáculo en el Estadio GNP Seguros para el sábado 23 de enero de 2027 a las 21:00 horas.

La presentación busca convocar a seguidores de diversos estados de la República Mexicana.

El inmueble ubicado en la alcaldía Iztacalco posee una capacidad superior a los 65,000 asistentes. El concierto representa el punto máximo de convocatoria en la trayectoria del regiomontano.

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Los boletos para la presentación en la capital mexicana registran costos que van desde los 732 pesos en la sección Naranja C hasta los 2,914 pesos en las zonas principales de gradas.

El acceso en la zona de cancha tiene un costo de 980 pesos para General B y de 1,786 pesos para General A. Los paquetes VIP especiales alcanzan un costo de 4,895 pesos por persona.

La comercialización de los pases inició con una venta especial para seguidores el 30 de septiembre. La preventa bancaria comenzó el 1 de octubre a las 14:00 horas.

La venta general de los boletos quedó habilitada el 2 de octubre a las 10:00 horas en la plataforma Ticketmaster. La empresa fijó un límite de ocho entradas por comprador.

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El cantante y productor de 28 años confirmó el concierto más grande de su carrera con la llegada de su espectáculo MOSCA al Estadio GNP Seguros para 2027 IG: nsqkk

La trayectoria del productor registra un crecimiento acelerado en plataformas digitales

Rodrigo Torres de la Garza nació en Monterrey y creció en la ciudad de Houston, Texas. A los 13 años comenzó a grabar sus primeras composiciones utilizando programas de producción musical.

Sus primeros lanzamientos formales ocurrieron de manera independiente bajo el sello Honey Records.

En 2020 publicó el EP Botánica y en 2021 lanzó el proyecto Braille en colaboración con el músico Mené.

El salto profesional ocurrió con el estreno de su primer álbum de estudio ROY en noviembre de 2022. La producción marcó su firma con la discográfica Worldwide Records.

En agosto de 2024 publicó el mixtape ATP, trabajo que ingresó en el puesto 82 de la lista de los mejores 100 álbumes de la revista Rolling Stone.

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NSQK agotó entradas en el Palacio de los Deportes durante 2025. (IG: nsqkk)

El proyecto musical registra una audiencia que supera los 2.1 millones de oyentes mensuales en Spotify. Su catálogo incluye sencillos como “Tarde o temprano”, “BOBOMENSOTONTO”, “MUBI” y “Blamegame”.

En noviembre de 2025 agotó dos fechas consecutivas en el Palacio de los Deportes. Posteriormente presentó su espectáculo en el espacio de Campo Marte en julio de 2026.

El músico realizó presentaciones previas en el recinto Pepsi Center WTC y participó en festivales internacionales como Lollapalooza Chile. Su gira abarcó espacios como el Auditorio Telmex en Guadalajara.

El repertorio incluye alianzas de composición con artistas de la escena urbana y alternativa como Álvaro Díaz, El Malilla, PaoPao y Jesse Baez.

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El recinto del Estadio GNP Seguros integró esta fecha a su agenda de espectáculos de 2027, donde también figuran agrupaciones como The Warning en febrero y el festival Vive Latino en marzo.