Cómo hacer flores de cempasúchil con papel crepé: tutorial fácil

El papel crepé se elige por su flexibilidad: permite estirar y rizar los pétalos sin que el material se rompa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hacer flores de cempasúchil con papel crepé requiere solo tres materiales básicos —papel crepé naranja o amarillo, tijeras y un sujetador para el centro— y permite obtener piezas decorativas que no se marchitan, ideales para arreglos de temporada y guirnaldas.

El proceso completo toma entre cinco y diez minutos por flor una vez dominada la técnica, y se puede replicar con distintos tamaños de círculo según el efecto que se busque, desde flores pequeñas para coronas hasta piezas grandes para centros de mesa.

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Un pliego de papel crepé rinde entre 4 y 6 flores medianas, según el grosor de las capas que se usen por pieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista de materiales para hacer 6 flores de cempasúchil

Para completar esta cantidad de flores con tallo y hojas se necesita:

1 pliego de papel crepé naranja o amarillo (medida estándar de 50x150 centímetros)

1 pliego de papel crepé verde (para hojas y forro del tallo)

6 trozos de alambre de florería de 25 centímetros de largo cada uno, o 6 limpiapipas verdes (opcional, solo si quieren hacerse los tallos)

1 engrapadora con al menos 20 grapas disponibles

tijera de punta mediana

1 barra de silicón frío o caliente con su pistola, o 1 frasco de pegamento blanco resistente

1 vaso o plato de entre 8 y 12 centímetros de diámetro, para usar como molde de los círculos

1 lápiz, para marcar los círculos antes de cortar

El alambre de florería o limpiapipas mantiene la flor firme para acomodarla en ramos, a diferencia de un palillo rígido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se quiere aumentar el rendimiento a 12 flores pequeñas en lugar de 6 medianas, basta con reducir el molde circular a entre 5 y 7 centímetros de diámetro y usar la misma cantidad de papel.

Paso 1: cortar los círculos de papel con el molde

Se extiende el pliego de papel crepé naranja sobre una superficie plana y, con el vaso o plato como molde, se marcan con lápiz tantos círculos como flores se quieran hacer.

Para 6 flores se trazan 6 círculos, pero cada círculo requiere entre 6 a máximo 20 capas de papel apiladas antes de cortar, por lo que conviene doblar el pliego varias veces antes de recortar.

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El tamaño del molde circular determina directamente el diámetro final de la flor terminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recortan los círculos con cuidado, procurando que todas las capas queden del mismo tamaño y alineadas en una sola pila por flor.

Paso 2: engrapar el centro de cada pila de círculos

Con las capas ya apiladas, se localiza el centro a simple vista y se coloca ahí una grapa que atraviese todas las capas de papel.

Esta grapa funciona como columna vertebral de la flor y evita que las capas se separen antes de darles forma.

La grapa en el centro funciona como eje de toda la flor: de ahí se sostienen los pétalos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Se repite este paso en cada una de las 6 pilas de círculos hasta tener todas las bases listas.

Paso 3: dar forma a los pétalos con tijeras

Con la pila ya engrapada, se recortan los bordes exteriores del círculo con la tijera: pueden hacerse puntas, redondeos o cortes en “V”, según el estilo deseado.

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Además, conviene hacer pequeños cortes rectos distribuidos de manera uniforme alrededor de toda la circunferencia, porque estos simulan los pétalos delgados propios del cempasúchil.

Los cortes en "V" o redondeados en el borde determinan el estilo final de los pétalos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este paso se repite en las 6 pilas antes de pasar a la siguiente etapa.

Paso 4: separar las capas para dar volumen a la flor

Se toma cada lámina de papel, una por una, y se separa hacia afuera desde el centro grapado, tanto de un lado como del otro.

Este movimiento debe hacerse con suavidad para no romper el papel, y conforme se van despegando las capas aparece la forma de “copa” característica de la flor.

Separar cada capa desde el centro hacia afuera es lo que transforma el círculo plano en una flor tridimensional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al terminar de separar todas las capas, se empujan los pétalos ligeramente hacia afuera con los dedos y se rompen con cuidado los bordes internos para lograr un efecto esponjoso similar al de la flor natural.

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Paso 5: armar el tallo con alambre o limpiapipas

Se inserta uno de los 6 trozos de alambre o limpiapipas en el centro de cada flor, atravesando la grapa, y se fija con un punto de silicón caliente o pegamento para que no se mueva.

El alambre debe quedar firme para poder acomodar la flor en ramos o guirnaldas.

La flor puede quedarse sin tallo y usarse directamente sobre una base plana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no se cuenta con alambre, puede usarse un palillo de madera forrado después con una tira de papel crepé verde de 2 centímetros de ancho, enrollada desde la base de la flor hacia abajo.

Si no se quiere armar el tallo, la flor puede quedarse solo con el centro engrapado, sin alambre ni limpiapipas, y usarse así para pegarla directamente sobre cartulina, corona o cualquier base plana.

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Paso 6: cortar y colocar las hojas de papel verde

Del pliego de papel crepé verde se recorta un círculo pequeño, se dobla por la mitad dos veces hasta formar un triángulo y se recorta en el borde la silueta de una hoja.

Al desdoblar el triángulo queda un conjunto de hojas unidas por el centro.

El conjunto de hojas se coloca debajo de los pétalos, no por encima, para que la flor se vea completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este conjunto se inserta en el alambre justo debajo de los pétalos y se fija con una gota de pegamento, acomodando las puntas hacia abajo para simular hojas naturales.

El mismo procedimiento se repite en las 6 flores hasta completar el conjunto listo para decorar.