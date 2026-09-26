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7 ideas para decorar la mesa con flores, colores suaves y materiales naturales

Follaje, recipientes bajos, frutas de estación y textiles permiten crear una puesta fresca, equilibrada y funcional sin recargar el espacio

Ilustración en acuarela de una mesa con mantel a rayas, platos, cubiertos, copas, floreros con rosas, frutas y velas.
La decoración primaveral combina colores suaves, texturas naturales y elementos orgánicos para crear una mesa funcional y acogedora. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La llegada de la primavera en el hemisferio sur invita a trasladar al comedor colores, texturas y referencias del entorno. Siete recursos de decoración estacional permiten organizar una puesta que combine materiales naturales, comodidad y espacio suficiente para el servicio.

1. El follaje da unidad a una composición botánica

Mesa servida con mantel, platos, vasos, menús, velas encendidas y flores de colores junto a una pared de ladrillos blancos.
El follaje aporta unidad visual a una composición que integra flores de temporada, fibras naturales y una paleta de tonos suaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto de partida puede reunir hojas, flores de temporada y fibras naturales. Roshan Adam-Holslag, especialista en estilismo de mesa, propone construir capas con manteles de motivos florales, vajilla de borde ondulado y gama de azul empolvado, rosa y amarillo manteca.

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El objetivo es que la vegetación marque una línea visual sin cubrir toda la superficie. Un arreglo bajo, además, mantiene el contacto entre los comensales. Lino y ratán suman contraste de texturas sin recargar el conjunto, según Homes and Gardens.

2. Los recipientes con plantas distribuyen el verde en toda la superficie

Mesa de exterior con mantel blanco, ocho puestos de platos dorados, copas, velas, centros florales, árbol con guirnaldas de luces y casa blanca de fondo.
Los recipientes pequeños distribuyen las plantas y mantienen despejada la parte central de la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En vez de reunir las flores en un solo ramo, una serie de contenedores pequeños reparte el color a lo largo del comedor. La estilista Kathleen Varner sugiere agrupar macetas con flores de bulbo y usar musgo como base. También pueden alternarse floreros de tamaño reducido, con pocos tallos en cada uno.

El resultado evita un bloque central y mantiene alturas moderadas. Si se incluyen especies vivas, conviene retirar el excedente de agua antes de colocarlas cerca de la vajilla.

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3. Ingredientes de estación pueden orientar la paleta

Mesa redonda con mantel, dos platos con postres, tazas de té, tetera, jarrón de flores, uvas, dos candelabros y una silla de madera. Luz del sol.
Los ingredientes de estación aportan color y aroma cuando se incorporan sin dificultar el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comida sirve como referencia para ordenar la puesta sin convertirla en un despliegue temático. Adam-Holslag recomienda vincular ingredientes de estación y ornamentos con hierbas frescas o flores comestibles, separadas de los alimentos cuando no se conozca su procedencia.

Cítricos, bayas y otras frutas aportan color y aroma si se disponen en cuencos o en sectores que no dificulten el servicio. La diseñadora Gisela Graham aconseja dejar despejado el resto de la composición cuando el amarillo funciona como acento predominante.

4. El follaje suspendido lleva la mirada hacia el espacio circundante

Mesa servida con mantel azul, platos, copas y velas en una terraza con barandilla blanca, bajo flores de colores colgadas boca abajo.
El follaje suspendido conecta la mesa con el espacio circundante y amplía la composición decorativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona superior del comedor puede incorporarse mediante una estructura liviana con ramas y flores. Esta alternativa requiere un soporte estable, fijación segura y distancia respecto de fuentes de calor o áreas de paso. El medio citado propone sujetar los elementos con alambre de floristería y evitar una disposición simétrica.

Las hojas secas reducen las tareas de mantenimiento. La instalación debe quedar a una altura que preserve la vista entre quienes se sientan alrededor y que minimice el riesgo de desprendimientos durante el encuentro.

5. Arreglos bajos mantienen despejadas las líneas de visión

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los arreglos bajos favorecen la conversación y mantienen libres las líneas de visión entre los comensales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un centro floral puede adaptarse al tamaño del mobiliario y número de invitados. Varner destaca el uso de flores de temporada y ramas en flor, con la precaución de que no bloqueen las miradas. Una opción consiste en repetir una sola variedad en recipientes bajos, separados a intervalos regulares.

6. Tonos suaves permiten referencias discretas a las celebraciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los tonos suaves introducen referencias a las celebraciones primaverales sin recargar la puesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reuniones vinculadas con fechas de la estación admiten rosas, verdes, azules y amarillos suaves. Graham señala que servilletas, velas de color y flores de temporada bastan para introducir esa referencia. El criterio es limitar la cantidad de motivos y reservar espacio para platos, vasos y fuentes.

Los acentos pueden concentrarse en textiles u objetos pequeños, mientras una base neutra ayuda a sostener el orden visual. De ese modo, los detalles acompañan el encuentro sin imponerse sobre su función práctica.

7. Estampados conviven cuando existe una paleta compartida

Mesa vestida con mantel a rayas, platos ilustrados, copas de vidrio verde, floreros con margaritas blancas y velas encendidas.
Los estampados conviven con armonía cuando comparten una paleta cromática y una proporción equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Floreados, cuadros, rayas y relieves pueden combinarse si responden a una misma familia cromática o material común. Michelle Gage, diseñadora de interiores, plantea reunir piezas heredadas y objetos de uso actual para formar una puesta sin uniformidad estricta.

La pauta consiste en elegir un estampado dominante y reservar los demás para proporciones menores, como servilletas o individuales. Graham también defiende la mezcla de azul y verde, junto con textiles tejidos que añaden relieve y conectan los distintos elementos.

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