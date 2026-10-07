México

Alistan marcha a Palacio Nacional más de 300 comunidades de Guerrero para exigir a Harfuch la búsqueda de pobladores desaparecidos en Ajuchitlán

A 14 días del ‘levantón’ de siete hombres, el ejido ha solicitado en reiteradas ocasiones a Omar García Harfuch su intervención en la búsqueda

Desaparecidos en Ajuchitlán
Foto: Facebook / Tecuani.tv
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Luego de la desaparición de siete pobladores del ejido El Balcón, ubicado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, más de 300 comunidades informaron que alistan una movilización hacia Palacio Nacional para exigir la búsqueda y localización de sus vecinos a 14 días de los hechos.

A través de un comunicado, el ejido detalló que este martes sostuvieron una reunión con representantes del gobierno estatal, municipal y federal sobre las acciones emprendidas, pero acusaron que no se presentaron avances concretos ni respuestas que den certezas a las familias.

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“Han transcurrido 14 días desde la privación de la libertad de nuestros compañeros y, hasta este momento, las familias y comunidades seguimos sin respuestas claras, precisas ni resultados que permitan conocer su paradero y garantizar su regreso con vida”, señalaron.

Exigirán a Omar García Harfuch encabezar la búsqueda

Desaparecidos en Ajuchitlán Guerrero
Foto: Facebook / Tecuani.tv

Ante los hechos, informaron que la inconformidad trascendió a toda la región, por lo que 319 comunidades vecinas y de distintos puntos que forman parte de la Biosfera Sierra Tecuani -área natural protegida desde enero de 2024-, en los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Técpan de Galeana, Coyuca de Catalán y Atoyac de Álvarez se unieron para realizar una mega marcha.

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“Hemos decidido emprender una movilización a gran escala rumbo a Palacio Nacional, con el propósito de solicitar directamente la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al Gobierno de México y exigir que se fortalezcan las acciones de búsqueda y localización”, dijeron los pobladores.

Vecinos fueron privados de la libertad cuando se dirigían a trabajar

Ocho hombres del ejido El Balcón fueron privados de la libertad el pasado 24 de septiembre cuando se dirigían a trabajar al campo en la comunidad de La Lajita, los pobladores señalaron a presuntos miembros de la Familia Michoacana como los responsables.

Uno de los ocho, un niño de 12 años, fue liberado el pasado jueves. Según El Sur de Acapulco, el menor regresó como “mensajero” con una exigencia del grupo criminal: que la comunidad y localidades cercanas permitan el libre tránsito, queden bajo su control y cedan el uso de sus tierras forestales a cambio de la liberación de los siete restantes.

Desaparecidos de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero
Foto: Facebook / Ejido El Balcón

Los habitantes señalaron que no aceptarán las exigencias planteadas tras la liberación del menor y que buscarán otras vías para lograr el regreso con vida de sus siete vecinos. “Los queremos vivos y los queremos de regreso”, afirmaron en un comunicado.

Las víctimas, de acuerdo con testimonios recabados por el mismo medio, son personas que viven del campo, el ganado y el bosque. “Jóvenes que van a la escuela y un niño que siempre había jugado en las calles y en el bosque con tranquilidad”, describió uno de los habitantes.

A diez días de la desaparición, más de 4 mil pobladores provenientes de distintas zonas de la sierra se manifestaron de forma pacífica para exigir la localización con vida de sus vecinos, y advirtieron que “paralizaremos la región” si no hay resultados inmediatos.

El Gobierno de Guerrero reporta un despliegue para localizarlos, pero a 14 días no ha sucedido

Operativo en Guerrero - seguridad
Foto: Gobierno de Guerrero

La Coordinación para la Construcción de Paz del Estado de Guerrero informó en días pasados que mantiene activo un despliegue interinstitucional con Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Las corporaciones realizan recorridos de vigilancia y búsqueda en tramos que comunican Las Piñas, Puerto Grande y La Lajita.

Pese a ese operativo, los pobladores acusaron a las autoridades de falta de resultados. “Respetamos el tiempo que nos solicitaron y esperamos, como ellos mismos pidieron, confiando en que habría resultados para localizar a nuestros familiares. Ese tiempo ya terminó y no tenemos a nuestros compañeros de regreso ni respuestas claras sobre su paradero”, afirmaron.

El ejido anunció que recurrirá a la ONU y a la CIDH

Ocho personas desaparecidas en Ajuchitlán de Progreso
Comité de Seguridad Ruta Técpan- El Balcón- Fresnos de Puerto Rico se reunió para solicitar al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal realizar las acciones necesarias para el rescate con vida de las 8 personas privadas de la libertad. Foto: Facebook

Ante la ausencia de avances, el ejido El Balcón informó que comenzó a emprender acciones junto con organizaciones internacionales de las que forma parte: ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como parte de la estrategia, la comunidad anunció que prepara una movilización de mayor magnitud con la participación de aproximadamente 150 comunidades y cabeceras municipales de la región. El objetivo es sostener la presión pública mientras continúa la búsqueda de los siete desaparecidos.

Además, exigieron a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que intervenga de manera directa en las acciones de seguridad para favorecer la localización de los siete hombres que permanecen desaparecidos.

“Responsabilizamos al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal de cualquier situación que pueda desencadenarse ante la falta de atención y resultados”, señalaron en el comunicado difundido tras la liberación del menor. El ejido advirtió que, de no haber respuesta inmediata, incrementará sus acciones de presión.

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