México

Liberan a niño de 12 años tras ser ‘levantado’ junto a 7 personas en Ajuchitlán, Guerrero: pobladores solicitaron intervención de la ONU

A once días de la privación de la libertad de sus vecinos, el ejido exigió a Omar García Harfuch que emprenda acciones en la búsqueda de los trabajadores del campo

Pobladores desaparecidos en Ajuchitlán
Foto: Facebook / Tecuani.tv
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Un niño de 12 años que fue privado de la libertad junto a siete pobladores del ejido El Balcón, ubicado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, fue liberado presuntamente con un mensaje de la Familia Michoacana.

De acuerdo con El Sur de Acapulco, el niño fue liberado este jueves como una especie de “mensajero” debido a que los presuntos miembros del cártel exigieron a la comunidad y localidades cercanas “el libre tránsito, que queden bajo su control y el uso de sus tierras forestales” para que regresen las siete personas que permanecen desaparecidas.

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Los pobladores señalaron que no aceptarán las exigencias y que buscarán otras alternativas para que regresen sus vecinos con vida, luego de ser reportados como desaparecidos desde el pasado 24 de septiembre cuando hombres armados los ‘levantaron’ cuando se dirigían a trabajar en el campo.

Este viernes realizaron una marcha en Tecpan de Galeana más de 2 mil habitantes para exigir la localización con vida de los ocho pobladores desaparecidos, además de que se llevaron a cabo movilizaciones en Atoyac, San Jerónimo y Santa Rosa de Lima.

Pobladores solicitaron intervención de la ONU: acusan falta de resultados en la búsqueda

Desaparecidos de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero
Foto: Facebook / Ejido El Balcón

Luego de los hechos, el ejido El Balcón emitió un comunicado en el que confirmó la liberación del niño de 12 años, pero acusó la falta de resultados en la búsqueda de los siete pobladores que permanecen desaparecidos desde hace 11 días.

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Ante los hechos, anunciaron que comenzaron a emprender acciones en colaboración con organizaciones internacionales de las que forman parte, así como de recurrir ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Ante la falta de resultados, hemos comenzado a emprender acciones de la mano de las organizaciones internacionales de las que formamos parte, recurriendo a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y presentando las acciones correspondientes ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, detallaron en un comunicado.

Como parte de las acciones emprendidas por la comunidad, detallaron que se preparan para organizar una movilización de gran magnitud en la que participarán aproximadamente 150 comunidades y cabeceras municipales.

Exigen a Harfuch que intervenga en la búsqueda

Desaparecidos en Ajuchitlán Guerrero
Foto: Facebook / Tecuani.tv

El ejido responsabilizó a las autoridades de lo que les pueda suceder derivado de la falta de atención a su petición de seguridad y en la búsqueda de sus vecinos.

Además, exigieron a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que intervenga en las acciones de seguridad para favorecer la búsqueda de los pobladores.

“Responsabilizamos al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal de cualquier situación que pueda desencadenarse ante la falta de atención y resultados. Así como también exigimos la intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch”, señalaron.

Cabe señalar que en días pasados la comunidad advirtió que las movilizaciones continuarán en caso de que no sean localizados sus vecinos, asegurando que “paralizaremos la región”.

“Esto apenas es una muestra de lo que somos capaces de hacer cuando nuestras familias están en riesgo”, dijeron luego de la marcha realizada en Tecpan de Galeana donde se movilizaron, según los propios pobladores, 4 mil personas.

Desaparecidos en Ajuchitlán
Foto: Facebook / Tecuani.tv

Los pobladores también aseguraron que respetaron el tiempo que las autoridades solicitaron para dar con el paradero de los desaparecidos, pero que éste ya había terminado y sin resultados ni respuestas claras.

“Respetamos el tiempo que nos solicitaron y esperamos, como ellos mismos pidieron, confiando en que habría resultados para localizar a nuestros familiares. Ese tiempo ya terminó y no tenemos a nuestros compañeros de regreso ni respuestas claras sobre su paradero”, acusaron.

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