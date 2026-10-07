México

MINISO despide a gerente tras denuncia viral de un influencer en la CDMX

El creador de contenido Max_Cintio acusó al empleado de insultarlo y amenazarlo en una sucursal del Centro Histórico de la Ciudad de México

El creador de contenido Max_Cintio habla frente a la cámara en un video publicado en redes sociales. Según la información difundida, el influenciador denunció haber sufrido discriminación, acoso y amenazas por parte del gerente de una tienda de la cadena MINISO. En las imágenes, el joven aparece vistiendo una gorra amarilla y una chaqueta verde mientras relata los hechos desde un espacio interior.

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MINISO despide a gerente acusado de insultos y amenazas homofóbicas contra un influencer en su sucursal del Centro Histórico de la CDMX, tras un video viral con más de 2.5 millones de reproducciones en TikTok. La empresa confirmó la desvinculación de Juan “N” en un comunicado emitido este 6 de octubre.

El creador de contenido Max_Cintio, con casi un millón de seguidores en la plataforma, denunció discriminación, acoso y amenazas por parte del gerente de la tienda ubicada en Eje Central y Madero, cerca de la Torre Latinoamericana.

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El influencer relata dos visitas con tensión creciente

El conflicto comenzó cuando el creador acudió a comprar un juguete de caja sorpresa y toallitas antibacteriales. Al preguntar el precio de un producto sin etiqueta visible, el empleado, que hablaba por teléfono, lo habría atendido con desdén, de acuerdo con el relato del influencer.

MINISO despide a gerente tras denuncia viral de un influencer en la CDMX
MINISO despide a gerente tras denuncia viral de un influencer en la CDMX

Al retirarse y agradecer, el influencer asegura que vio al gerente pronunciar con los labios un insulto homofóbico. Por ese motivo decidió tomarle una fotografía como evidencia.

Max_Cintio aclaró que es cliente frecuente de esa sucursal. En una visita posterior realizó compras por 3,000 pesos sin ningún inconveniente, un dato que contrasta con lo ocurrido días después.

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El gerente lo siguió por la tienda y lo increpó al salir

Al regresar, el creador afirmó que el mismo gerente lo siguió de pasillo en pasillo mientras revisaba productos, algo que, según dijo, nunca le había pasado ni en un supermercado ni en un aeropuerto. Decidió entonces dejar las cajas en la registradora y no comprar.

Miniso
La empresa tiene presencia en más de 50 países y en México su aceptación ha sido notable (Foto: Miniso)

Cuando intentó salir de la tienda, el gerente se le puso enfrente y repitió el insulto homofóbico. Se acercó de forma agresiva hasta que un compañero logró contenerlo, según el testimonio difundido en TikTok.

Ya en la calle, el empleado habría hecho ademanes como si fuera a golpearlo y le advirtió que no regresara a la tienda. El influencer respondió que no volvería, pero que haría público lo ocurrido.

El influencer pidió viralizar el caso por seguridad

Max_Cintio pidió a sus seguidores compartir el video y etiquetar a MINISO en redes sociales. Explicó que difundió la fotografía del gerente por motivos de seguridad personal, ante la agresividad mostrada durante el incidente.

El creador subrayó que su caso va más allá de su orientación sexual. “Te pueden discriminar por tu color de piel, tu posición social o tu forma de vestir”, afirmó en el video.

Foto compartida por el influencer max_cintio del gerente del Miniso
Foto compartida por el influencer max_cintio del gerente del Miniso

MINISO confirma el despido y anuncia acompañamiento a la víctima

En el comunicado fechado este 6 de octubre, MINISO México confirmó que tomó contacto con el influencer “para escucharlo, brindarle acompañamiento y dar seguimiento puntual a lo sucedido”.

La empresa detalló que, de manera paralela, “la situación fue escalada internamente” y que, conforme a sus protocolos, Juan “N”, quien se desempeñaba como gerente de tienda, “ha sido desvinculado de la empresa”.

“Las conductas que vulneran la dignidad, integridad o seguridad de cualquier persona no representan los valores que promovemos como compañía”, señala el documento firmado por la marca.

Comunicado del Miniso
Comunicado del Miniso

MINISO añadió que continuará “dando el seguimiento correspondiente a esta situación con la seriedad y responsabilidad que requiere” y reiteró su compromiso de mantener tiendas “seguras, respetuosas e inclusivas para todas las personas”.

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