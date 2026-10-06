Localizan centro de exterminio en Nayarit con prendas y huesos calcinados: “Tenemos otra versión del Rancho Izaguirre”, dice fiscal

Foto: Gobierno de Nayarit

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Elvia Ludmila Heredia Verdugo, fiscal general del Estado de Nayarit, informó el hallazgo de un centro de exterminio por incineración en el municipio de Xalisco, y que procesan desde desde el pasado 3 de octubre. En el sitio también fue localizada una hornilla artesanal utilizada para quemar cuerpos y una fosa clandestina con cuerpos.

En conferencia de prensa de este lunes, la funcionaria describió con detalle el método empleado por los responsables del sitio: se trataba de una estructura rudimentaria donde colocaban un tambo cargado con diésel, gasolina y jabón, este último utilizado para que el combustible se adhiriera a la piel y a la ropa de las víctimas.

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Los cuerpos eran quemados hasta que los huesos quedaban carbonizados, y los restos eran arrojados posteriormente a un riachuelo cercano al predio. Heredia explicó que, en paralelo a este sitio que señaló como de “exterminio”, la Fiscalía también trabaja en una fosa donde se localizaron cuerpos de aparición reciente, para los cuales se busca obtener la correspondencia genética que permita identificarlos.

El fin de semana previo a la conferencia, madres buscadoras se sumaron a las labores periciales en el sitio. Durante esos trabajos ya lograron recuperar varias prendas que podrían pertenecer a las víctimas localizadas en el predio.

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Fiscal señaló paralelismo con el Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco

Foto: Gobierno de Nayarit

La propia fiscal estableció un paralelismo directo con uno de los casos más recientes que documentaron la violencia en el país. “Tenemos otra versión del Rancho Izaguirre: los están quemando”, afirmó Heredia al describir la similitud entre ambos hallazgos.

El Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue descubierto el 5 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, luego de recibir una denuncia anónima. En ese predio, de más de 10 mil metros cuadrados, se documentaron cientos de prendas, zapatos, mochilas y restos humanos calcinados, además de estructuras utilizadas para el adiestramiento de reclutas.

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Luego de varios meses, las autoridades federales confirmaron que el sitio era un centro de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La investigación, inicialmente a cargo de la fiscalía estatal de Jalisco, fue atraída después por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la presión social generada por la magnitud del hallazgo y la falta de acciones pese a haberlo asegurado meses antes.

(AP)

Sobrevivientes entrevistadas por medios como el canal Zona de Guerra y la periodista Carmen Aristegui relataron que el crematorio clandestino del Rancho Izaguirre operaba desde 2012. Una de ellas, identificada como María, describió cómo los reclutados eran obligados a excavar fosas, calcinar cuerpos y participar en la eliminación sistemática de restos humanos dentro del predio.

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Detenciones por narcomantas también revelan datos sobre el reclutamiento en Nayarit

La fiscal presentó durante la conferencia a varias personas detenidas en el marco de una investigación por la colocación de narcomantas en la entidad, cuya captura se logró mediante un cateo realizado en la localidad de Ópalo, Xalisco, dentro del propio estado de Nayarit.

Entre ellas se encuentra Omar David, alias “El Güero”, señalado como arrendatario de los inmuebles conocidos como “nidos”, lugares donde los miembros de la organización pernoctaban.

Junto a él fue detenida su esposa, luego de que en el predio se hallaran restos de sangre hemática. Las prendas de los detenidos dieron positivo a sangre humana al aplicarse la prueba BlueStar, aunque la fiscal precisó que no existen referencias de que la mujer haya sufrido violencia familiar y que, hasta el momento, ella ha optado por no declarar al respecto.

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FILE PHOTO: Forensic technicians stand at a cordoned area during a media tour by Jalisco's Attorney General Office at Izaguirre Ranch, which activists have called a cartel-run "extermination camp," in Teuchitlan, Jalisco state, Mexico March 20, 2025. REUTERS/Ivan Arias TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

Durante el mismo operativo fueron capturados cuatro halcones, identificados como Álvaro “N”, Juan “N”, Giancarlos “N” y Ocampo “N”. Las investigaciones derivadas de sus testimonios permitieron además la detención de Ana Paola “N”, quien señaló a un joven que había aparecido colgado en un video difundido en redes sociales, y a una empleada de una oficina gubernamental que operaba como enlace para filtrar información sobre los operativos de seguridad y la agenda del gobernador y su esposa.

El joven señalado por Ana Paola “N” ya se encuentra detenido gracias al programa estatal de recompensas, luego de que una denuncia ciudadana permitiera ubicarlo. Según explicó la fiscal, esta persona era la encargada de trasladar a los reclutados desde Tepic hacia la zona norte del estado.

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El destino de esos jóvenes era lo que los propios integrantes de la organización denominaban “cuidar la línea”: la vigilancia armada del paso que conecta Nayarit con los estados de Sinaloa, Durango y Zacatecas, una ruta estratégica para el tránsito de drogas y personas entre esas entidades.

Heredia Verdugo subrayó que este patrón de reclutamiento y traslado hacia zonas de conflicto territorial ha sido una constante en las investigaciones recientes de la Fiscalía.

Foto: Gobierno de Nayarit

El hallazgo del centro de exterminio se conoció en un contexto marcado por amenazas directas contra el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. La fiscal detalló que las estructuras criminales investigadas habían planeado un atentado contra el mandatario en un puente ubicado sobre la autopista Tepic-Compostela.

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Además, un día antes de esta conferencia, una avioneta se desplomó cerca del poblado de Mezquites, en el municipio de Ixtlán del Río. La fiscal no descartó que el incidente pudiera tratarse de un nuevo intento de atentar contra el mandatario.