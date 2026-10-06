Narcomantas, “El Jardinero” del CJNG y atentados frustrados: la cronología de amenazas contra el gobernador de Nayarit

Un collage periodístico reúne los retratos de Miguel Ángel Navarro Quintero y Audías Flores Silva junto a una aeronave accidentada y un rastreo de vuelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y la fiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo enfrentan desde agosto una escalada de amenazas atribuidas al crimen organizado que incluye narcomantas, un plan de emboscada en carretera, el asesinato de dos abogados y, más recientemente, el desplome de una aeronave que el mandatario utilizaba ocasionalmente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit investiga si ese accidente, ocurrido el 4 de octubre y que dejó dos personas fallecidas, fue un intento de homicidio dirigido al mandatario estatal.

PUBLICIDAD

La cadena de eventos se extiende por al menos tres meses y conecta con una de las organizaciones criminales en disputa por el territorio: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un desafío entre cárteles enciende las primeras narcomantas en agosto

(Capturas de pantalla/Cuartoscuro)

El 12 de agosto aparecieron dos narcomantas en Tepic que exhibieron una disputa abierta entre organizaciones criminales. La primera, atribuida a Los Mayos del Cártel de Sinaloa, se localizó en San Cayetano, sobre la carretera Federal 15, y anunciaba la llegada de ese grupo a la entidad: “A los que la deben, ya llegaron los MZ y los que quieran entrar al equipo serán bienvenidos”, decía el mensaje.

Horas después, el CJNG respondió con una segunda manta colgada en el Puente Los Lobos: “Nayarit tiene dueño y se respeta”. El gobernador cuestionó al día siguiente la autenticidad de ambos mensajes.

PUBLICIDAD

El fin de semana posterior a esas mantas, el 15 de agosto, se encontraron los cuerpos de dos personas colgadas en el mismo Puente Los Lobos, en la salida norte de Tepic. Junto a los cadáveres había una nueva manta, esta dirigida directamente contra el gobernador y la fiscal.

“El pueblo se cansa y los tienes hartos. Miguel Ángel y Elvia Ludmila. No pueden o no quieren ver su trabajo. Piensen”, se leía en el texto, firmado “C.J.N.G. T.”

Narcomanta contar el gobernador de Nayarit y la fiscal. (Redes sociales)

El mensaje acusaba a ambos funcionarios de robar a la gente y de proteger a rivales mediante la alteración de carpetas de investigación.

La Fiscalía frustra un plan para emboscar al gobernador y a la fiscal

El 9 de septiembre, la fiscal Heredia reveló que la institución detectó, mediante trabajos de inteligencia, un plan para atentar contra ella y contra Navarro Quintero.

PUBLICIDAD

“Tenían un atentado contra mí y el gobernador, quien estuvo en la conferencia de procuradores y fiscales en Nuevo Nayarit y ya estaban establecidas las rutas por las que nos iban a ejecutar”, declaró.

El plan habría sido trazado para ejecutarse durante la 54 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada del 13 al 14 de agosto en Nuevo Nayarit, municipio de Bahía de Banderas. Las autoridades identificaron que ambos funcionarios serían interceptados en su trayecto de regreso hacia Tepic, sobre la autopista a Compostela.

Diez personas fueron detenidas en relación con ese plan, con la colocación de las narcomantas de agosto y con un homicidio vinculado a los mismos hechos. Labores de inteligencia permitieron modificar los trayectos previstos para desactivar el riesgo.

PUBLICIDAD

Dos abogados ligados a El Jardinero amenazaron al gobierno antes de ser asesinados

Dos abogados de El Jardinero amenazaron al gobernador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador reveló el 15 de septiembre que dos abogados hallados sin vida en Ixtlán del Río se habían presentado meses antes ante la Fiscalía para amenazarlo a él y a Heredia Verdugo. “Esos abogados fueron meses antes a la Fiscalía del Estado y advirtieron que teníamos que regresar el terreno, 800 hectáreas nada más, de un altísimo valor económico y que, si no se atendía por la Fiscalía, se atenderían las consecuencias”, declaró Navarro Quintero.

Los litigantes fueron identificados extraoficialmente como Alejandro Ruiz Velasco y Alonso Ruiz Rivera, ambos originarios de Ixtlán del Río. Ruiz Rivera murió el 8 de septiembre tras ingresar a un hospital de esa localidad con heridas de arma de fuego; un día después, el 9 de septiembre, Ruiz Velasco fue localizado sin vida en un barranco.

PUBLICIDAD

La fiscal afirmó que los dos abogados operaban como emisarios del CJNG: “Estos abogados se identificaron como defensores de un alto generador de violencia de este grupo... y especialmente del que fue detenido en La Yesca hace meses (Audías Flores Silva, ‘El Jardinero’); ellos fungían como comunicadores de indicaciones”.

La disputa por las 800 hectáreas se enmarcó en el Mega Operativo Nuevo Nayarit, estrategia del gobierno estatal para recuperar terrenos vinculados al Fideicomiso Bahía de Banderas, algunos de los cuales habrían sido despojados o comercializados de forma irregular.

El propio gobernador contó que los abogados primero pidieron la totalidad del terreno, después intentaron negociar 400 hectáreas y conservar 250. “Prefiero muerto valiente que vivo cobarde”, declaró Navarro Quintero este lunes al recordar ese episodio.

PUBLICIDAD

El Jardinero fue detenido en abril de 2026 en Nayarit. Antes de su captura, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya lo había sancionado como presunto operador de una red de fraude con tiempos compartidos dirigida a ciudadanos extranjeros en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y lo señalaba como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, exlíder del CJNG.

El desplome del avión del 4 de octubre

Jorge Octavio García Calderón figura junto a su hermano ante los restos destruidos de una aeronave Cessna en Ixtlán del Río, Nayarit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cadena de amenazas desembocó en el desplome, el domingo 4 de octubre, de un Cessna Citation I/SP 501 con matrícula XB-BAR que el gobernador utilizaba de forma ocasional. La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Amado Nervo de Tepic con destino a Aguascalientes y cayó en una zona serrana de Ixtlán del Río.

PUBLICIDAD

En el accidente murieron el piloto Óscar Quesada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas. Navarro Quintero no viajaba a bordo.

La fiscal Heredia declaró que no descarta ninguna hipótesis: “No queremos descartar la posibilidad de que como ocasionalmente el gobernador sí usaba ese vuelo, él hubiese sido el objetivo”.

La funcionaria vinculó el caso con la detención previa de un presunto operador del CJNG identificado como “Talibán II”, a quien le fueron asegurados cinco celulares con información detallada sobre los vuelos del gobernador: matrículas, horarios y nombres de pasajeros. La revisión de esos dispositivos permitió detectar, además, la planeación de un ataque armado desde un puente de la autopista Tepic-Compostela, la misma ruta señalada en el plan de agosto.

PUBLICIDAD

“Nosotros sabemos que cuando iban a atentar, lo iban a hacer por un puente que pasa por la autopista Tepic-Compostela”, sostuvo Heredia Verdugo.