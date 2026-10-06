México

Hermano de AMLO, Pio López Obrador, va por diputación federal en Chiapas: “Es un compromiso moral”

Los morenistas han comenzado el proceso interno para ocupar un curul en la Cámara de Diputados

Pío López Obrador va por diputación federal en Chiapas: "Es un compromiso moral". (Captura de pantalla)
Pío López Obrador va por diputación federal en Chiapas: "Es un compromiso moral". (Captura de pantalla)
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A través de sus redes sociales, Pío López Obrador, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer su inscripción al proceso interno de Morena para ir por una diputación federal en Chiapas rumbo a los comicios de 2027.

Durante la grabación que supera los cuatro minutos, resaltó su cercanía con su hermano, como parte de la militancia del partido que fundó: “Se ha llevado a cabo una lucha incansable cuyo objetivo superior ha sido la construcción del movimiento más importante de México y de nuestro querido Chiapas: la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país”.

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En ese mismo sentido, destacó que este 6 de octubre de 2026, como parte de un “compromiso moral”, se registró a Morena para participar como aspirante a la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el distrito nueve de Chiapas con cabecera aquí en Tuxtla Gutiérrez.

La figura mencionada se convertirá en los meses siguientes en la persona candidata para ocupar un curul en la Cámara de Diputados, como parte de los cargos que se elegirán por voto popular el próximo año.

Información en desarrollo...

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